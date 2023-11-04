Издание France Football опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч»-2023.

Форвард «Интер Майами» , ставший обладателем награды, набрал 462 очка.

У финишировавшего вторым нападающего («Манчестер Сити») на 105 баллов меньше – 357.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял третье место в опросе с 270 очками.

« »-2023, топ-10

1. Лионель Месси («Интер Майами») — 462

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 357

3. (« ») — 270

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 100

5. Родри («Манчестер Сити») — 57

6. Винисиус Жуниор («Реал»)— 49

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 28

8. Виктор Осимхен («Наполи») — 24

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 20

10. Лука Модрич («Реал») — 19

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