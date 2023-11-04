Месси обошел Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч»

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Издание France Football опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч»-2023.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 очка.

У финишировавшего вторым нападающего Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») на 105 баллов меньше – 357.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял третье место в опросе с 270 очками.

«Золотой мяч»-2023, топ-10

1. Лионель Месси («Интер Майами») — 462

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 357

3. Килиан МбаппеПСЖ») — 270

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 100

5. Родри («Манчестер Сити») — 57

6. Винисиус Жуниор («Реал»)— 49

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 28

8. Виктор Осимхен («Наполи») — 24

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 20

10. Лука Модрич («Реал») — 19

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71 комментарий

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Отец Абду
За Месси проголосовали журналисты из следующих стран (на первое место поставили):
Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия

За Холанда:
Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор

За Мбаппе:
Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия

За Бернарду Сильва:
Португалия
+45
-7
+38
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benjamin92
Ответ Отец Абду
За Месси проголосовали журналисты из следующих стран (на первое место поставили): Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия За Холанда: Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор За Мбаппе: Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия За Бернарду Сильва: Португалия
А говорили же, что за Месси только Каймановы острова и Сейшелы?
+42
-9
+33
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Александр Северный
Ответ Отец Абду
За Месси проголосовали журналисты из следующих стран (на первое место поставили): Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия За Холанда: Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор За Мбаппе: Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия За Бернарду Сильва: Португалия
за Месси все журналисты топ стран проголосовали.
Нидерланды до сих пор обиженные на Месси)))
+32
-7
+25
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Болельщик Биатлона
Ответ Отец Абду
За Месси проголосовали журналисты из следующих стран (на первое место поставили): Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия За Холанда: Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор За Мбаппе: Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия За Бернарду Сильва: Португалия
Месси настолько велик, что даже Израиль и Палестина солидарны друг с другом в этом вопросе
+14
0
+14
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Алекс Мамедов
Ответ BADman
С каких это пор мнение продажных журналюг стало быть объективным мнением, Холланд целиком и полностью заслужил ЗМ, а Месси было достаточно того что он завоевал титул ЧМ, не всем сильным игрокам таким как Холланд и много других везет быть в сильной сборной, Месси провалил весь сезон в ПСЖ и ничего не добился в ЛЧ а Холланд напротив достиг всех высот и завоевал долгожданную ЛЧ для Сити, так уважаемые друзья давайте рассуждать справедливо, ЗМ это политика и ничего больше!
и что что Манчестер сити выиграл лигу чемпионов?,лига чемпионов проводится каждый год,чемпионат мира раз в четыре года, чемпионат мира это мечта всех игроков, это высшая точка, тем более Месси с первых до последних матчей больше всех помогал Аргентине, больше всех бегал в защиты, больше всех отборов совершил дриблингов, забитые мячи ,ассисты, успел стать чемпионом Франции, супер кубок Франции, непроста так такой отрыв большой. ни у кого грамм не было шансов обойти Месси.
+13
-2
+11
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FOOTBALL Live
Ответ Великий Алонсо
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опять нервы
+15
-4
+11
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Барберис
Аргентина чемпион мира, Южной Америки, Мартинез лучший вратарь, Месси лучший футболист.

Невзирая на нервы недоброжелателей.

Принимаем реальность.
+18
-10
+8
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Adrenaline Z
я доволен что 8 й законный золотой мяч опять доводит детишек до нервного истощения 😁, что болельщицы реала и поклонницы роналду опять в истерики))
+23
-15
+8
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Jovid Mirzoev
Ответ Отец Абду
За Месси проголосовали журналисты из следующих стран (на первое место поставили): Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия За Холанда: Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор За Мбаппе: Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия За Бернарду Сильва: Португалия
Вроде все футбольные страны за Месси...
+7
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+7
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Domian
Что то не видно клубничной братии?)
Вас разочаровало голосованием?)

Кстати, Месси 1 место отдали 65 стран.
Холанду 21 страна

Тотальная победа Лео.
+8
-1
+7
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Кино Музыка
Говорящий отрыв. Случайным это голосование не назовешь.
+10
-4
+6
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Jon han
не ныть не нервничать не плакать!!!!!!гений Месси чемпион мира получил золотой мяч очень справедливо!
+14
-8
+6
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Andry 72
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Затащил Ди Мария 😂😂😂,а лучший игрок турнира Месси,подгадает знатно у тебя
+8
-2
+6
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velvetdust2008
Ответ Барберис
Аргентина чемпион мира, Южной Америки, Мартинез лучший вратарь, Месси лучший футболист. Невзирая на нервы недоброжелателей. Принимаем реальность.
Альварез выиграл вообще всё в прошлом году, значит он лучший)
+8
-2
+6
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FOOTBALL Live
ничего удивительного, что и следовало ожидать. очтальным плакать!
+10
-5
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Domian
Ответ Квадратное личико
Ахахаха, с огромнейшим отрывом Месси первый, за счёт голосов ведущих футбольных держав 😄 Но миллион накрученных Артёмкой лайков под протекцией редакции - считает Золотой Мяч липовым 😄 Самый непредвзятый спортивный сайт в мире 😄
Кстати, тут вероятно будет бомба, пишут журналисты ас.
Армия троллей , которые должны оставлять негативные комментарии под постами Месси с ЗМ, проплачены маркетинговой компанией кринжа.
Учредителей ЗМ насторожило количество аккаунтов из тик тока с накрученными комментариями.
+4
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Domian
Еще примечательно:
Все страны, которые выигрывали Чемпионат Мира отдали голоса за Месси, кроме Франции.
+6
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Statist
Кстати, несмотря на якобы провальный сезон, Месси был признан лучшим плеймейкером года и получил самую высокую оценку продвинутой статистики Хускоред за прошедший сезон. То есть, вклад Месси в победы команд самый высокий среди всех футболитстов.
+5
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Лионель заслужил, не придирайтесь
+6
-2
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AnMe
Ответ BADman
С каких это пор мнение продажных журналюг стало быть объективным мнением, Холланд целиком и полностью заслужил ЗМ, а Месси было достаточно того что он завоевал титул ЧМ, не всем сильным игрокам таким как Холланд и много других везет быть в сильной сборной, Месси провалил весь сезон в ПСЖ и ничего не добился в ЛЧ а Холланд напротив достиг всех высот и завоевал долгожданную ЛЧ для Сити, так уважаемые друзья давайте рассуждать справедливо, ЗМ это политика и ничего больше!
ЛЧ считаем, ЧМ не считаем.
Аргентина сильнее всех сборных (забудем, что это далеко не так, что вывезли на характере), и не будем упоминать, что МанСити сильнее всех команд Европы 22-23 на две головы. Ржу конечно. Выборочные аргументы топ. Так провалился, что оценка его лучше всех в Европе, принес 2 базовых трофея, по сути стал лучшим во Франции, чем Мбаппе, лучший по мелкой стате в Европе и во Франции, по ассистам в Европе, лучший по гп во Франции, если учитывать соотношение к играм без пенок напомню) и это если не считать ЧМ где он в топе абсолютно везде)
А игру Холланда и Месси сравнивать - топ объективности))
+8
-4
+4
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Domian
Ответ Отец Абду
За Месси проголосовали журналисты из следующих стран (на первое место поставили): Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия За Холанда: Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор За Мбаппе: Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия За Бернарду Сильва: Португалия
Лео все топ страны Европы кстати забрал.
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+3
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Domian
В Европе Лео на 1 место поставили:
Англия
Италия
Испания
Германия
Ирландия
Шотландия
Финляндия
Польша
Люксембург
Австрия
Словения
Хорватия
Босния
Турция
Россия
Белорусь
Украина
Исландия

В ЮА Месси на 1 место поставили:
Бразилия
Уругвай
Чили
Колумбия
Мексика ( не ЮА)

В Серевной Америке Лео на 1 место поставили:
США
Канада

В Азии на 1 место Лео поставили:
Южная Корея
Китай

Дамы и господа, весь мир в едином порыве отдал 1 место ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ.
+8
-5
+3
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davidoser
Вот даже Мбаппе не сильно то и отстал от Холланда - это к слову о важности ЧМ)
+4
-1
+3
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Квадратное личико
Ахахаха, с огромнейшим отрывом Месси первый, за счёт голосов ведущих футбольных держав 😄 Но миллион накрученных Артёмкой лайков под протекцией редакции - считает Золотой Мяч липовым 😄 Самый непредвзятый спортивный сайт в мире 😄
+9
-6
+3
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Jan Paskel
Палестина за Месси 😀
+4
-1
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