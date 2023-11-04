Месси обошел Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч»
Издание France Football опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч»-2023.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 очка.
У финишировавшего вторым нападающего Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») на 105 баллов меньше – 357.
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял третье место в опросе с 270 очками.
«Золотой мяч»-2023, топ-10
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 462
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 357
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 270
4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 100
5. Родри («Манчестер Сити») — 57
6. Винисиус Жуниор («Реал»)— 49
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 28
8. Виктор Осимхен («Наполи») — 24
9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 20
10. Лука Модрич («Реал») — 19
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Австрия, Албания, Англия, Армения, Германия, СА, Австралия, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Босния, Бразилия, Бельгия, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Словения, Испания, США, Шотландия, Финляндия, Грузия, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Израиль, Палестина, Италия, Ямайка, Люксембург, Марокко, Мексика, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Катар, Корея, Румыния, Россия, Турция, Тунис, Украина, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Швеция и Нигерия
За Холанда:
Бенин, Алжир, Норвегия, Кабо Верде, Бахрейн, Дания, Македония, Франция, Кыргызстан, Иордания, Габон, Гана, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Греция, Гвинея, Исландия, Швейцария и Сальвадор
За Мбаппе:
Болгария, Камерун, Кот Д Ивуар, Эквадор, Чехия
За Бернарду Сильва:
Португалия
Нидерланды до сих пор обиженные на Месси)))
Невзирая на нервы недоброжелателей.
Принимаем реальность.
Вас разочаровало голосованием?)
Кстати, Месси 1 место отдали 65 стран.
Холанду 21 страна
Тотальная победа Лео.
Армия троллей , которые должны оставлять негативные комментарии под постами Месси с ЗМ, проплачены маркетинговой компанией кринжа.
Учредителей ЗМ насторожило количество аккаунтов из тик тока с накрученными комментариями.
Все страны, которые выигрывали Чемпионат Мира отдали голоса за Месси, кроме Франции.
Аргентина сильнее всех сборных (забудем, что это далеко не так, что вывезли на характере), и не будем упоминать, что МанСити сильнее всех команд Европы 22-23 на две головы. Ржу конечно. Выборочные аргументы топ. Так провалился, что оценка его лучше всех в Европе, принес 2 базовых трофея, по сути стал лучшим во Франции, чем Мбаппе, лучший по мелкой стате в Европе и во Франции, по ассистам в Европе, лучший по гп во Франции, если учитывать соотношение к играм без пенок напомню) и это если не считать ЧМ где он в топе абсолютно везде)
А игру Холланда и Месси сравнивать - топ объективности))
Англия
Италия
Испания
Германия
Ирландия
Шотландия
Финляндия
Польша
Люксембург
Австрия
Словения
Хорватия
Босния
Турция
Россия
Белорусь
Украина
Исландия
В ЮА Месси на 1 место поставили:
Бразилия
Уругвай
Чили
Колумбия
Мексика ( не ЮА)
В Серевной Америке Лео на 1 место поставили:
США
Канада
В Азии на 1 место Лео поставили:
Южная Корея
Китай
Дамы и господа, весь мир в едином порыве отдал 1 место ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ.