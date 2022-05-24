Килиан Мбаппе: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы»

Килиан Мбаппе сопоставил уровень европейских и южноамериканских сборных.
Несколько дней назад форвард сборной Франции продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
«Было сложно принять решение, потому что хочется сделать наилучший выбор. Речь о моем будущем, допускать ошибку не хотелось. Одним из важных фактором стала моя благодарность «ПСЖ» и Франции, ведь я француз. Остаться в родной стране подольше и дать соотечественникам возможность извлечь пользу из моего таланта – думаю, здесь была важна благодарность», – сказал форвард.
Также Мбаппе ответил на вопрос о претендентах на победу на чемпионате мира, который пройдет в этом году в Катаре.
«Франция... Думаю, Бразилия – тоже хорошая команда. Есть еще несколько хороших европейских сборных... У европейцев есть преимущество, потому что мы играем матчи высшего уровня – у нас есть Лига наций, например. А у Аргентины и Бразилии этого нет.
В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные», – сказал нападающий «ПСЖ».
Южноамериканские сборные не выигрывали чемпионат мира с 2002 года – тогда победила Бразилия. Затем трофей брали Италия, Испания, Германия и Франция.
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