Килиан Мбаппе: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы»

сопоставил уровень европейских и южноамериканских сборных.

Несколько дней назад форвард сборной Франции продлил контракт с до 2025 года.

«Было сложно принять решение, потому что хочется сделать наилучший выбор. Речь о моем будущем, допускать ошибку не хотелось. Одним из важных фактором стала моя благодарность «ПСЖ» и , ведь я француз. Остаться в родной стране подольше и дать соотечественникам возможность извлечь пользу из моего таланта – думаю, здесь была важна благодарность», – сказал форвард.

Также Мбаппе ответил на вопрос о претендентах на победу на чемпионате мира, который пройдет в этом году в Катаре.

«Франция... Думаю, Бразилия – тоже хорошая команда. Есть еще несколько хороших европейских сборных... У европейцев есть преимущество, потому что мы играем матчи высшего уровня – у нас есть Лига наций, например. А у и Бразилии этого нет.

В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные», – сказал нападающий «ПСЖ».

Южноамериканские сборные не выигрывали чемпионат мира с 2002 года – тогда победила . Затем трофей брали Италия, Испания, Германия и Франция.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам