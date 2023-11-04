Месси о «Золотом мяче»: «Мбаппе может выигрывать его каждый год, он чуть не испортил Аргентине финал ЧМ. Холанд тоже будет регулярно претендовать на приз»

Лионель Месси высказался о перспективах Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

– Среди фаворитов на «Золотой мяч» в этом году были и . Как ты оцениваешь их сезон?

– Следует признать, что Холанд провел невероятный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и выиграл требл с « ». Я уверен, что он станет одним из игроков, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на «Золотой мяч». Я не удивлюсь, если он выиграет его очень скоро.

Что касается Килиана, то здесь примерно то же самое: у него был очень хороший сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими голами.

Мне кажется – как я уже несколько раз говорил, – что он один из футболистов, которые могут выигрывать награду каждый год, потому что он явно один из самых лучших игроков в мире, – сказал нападающий « » и сборной .

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