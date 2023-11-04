Месси о «Золотом мяче»: «Мбаппе может выигрывать его каждый год, он чуть не испортил Аргентине финал ЧМ. Холанд тоже будет регулярно претендовать на приз»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Лионель Месси высказался о перспективах Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

– Среди фаворитов на «Золотой мяч» в этом году были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Как ты оцениваешь их сезон?

– Следует признать, что Холанд провел невероятный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и выиграл требл с «Манчестер Сити». Я уверен, что он станет одним из игроков, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на «Золотой мяч». Я не удивлюсь, если он выиграет его очень скоро.

Что касается Килиана, то здесь примерно то же самое: у него был очень хороший сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими голами.

Мне кажется – как я уже несколько раз говорил, – что он один из футболистов, которые могут выигрывать награду каждый год, потому что он явно один из самых лучших игроков в мире, – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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57 комментариев

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Мгер Цолакян
Всё трое уважительно относятся друг другу, принимают достижения своих прямых конкурентов.

И только фанаты Роналду и сам Роналду истерят, хотя вообще не понятно, они тут каким боком.
+46
-14
+32
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QWertY
Ответ qiqe
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Бадровские
+24
-9
+15
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principiante
По фактам разложил. У Холанда звериное голевое чутье, но Мбаппе как футболист гораздо более разноплановый. Этим двоим принадлежат следующие несколько лет.
+14
-1
+13
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Супер Золотой Мяч
Ответ QWertY
Бавария выигрывает ЛЧ и Кейн берет ЗМ. Приятного просмотра!
👍Бавария выигрывает ЛЧ
😉Месси выигрывает Копу Америки с хет-триком Боливии

✔️ЗМ берёт Месси

Приятного просмотра :)
+23
-10
+13
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BZB
Было бы очень эпично, если бы золотой мяч взял Харри Кейн.
+11
-3
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Кефтеме
Ответ Супер Золотой Мяч
👍Бавария выигрывает ЛЧ 😉Месси выигрывает Копу Америки с хет-триком Боливии ✔️ЗМ берёт Месси Приятного просмотра :)
Когда Месси выиграл ЗМ за Копу , он играл в Европе , это - раз
И в том году (2021) главный соперник по ЗМ , выбыл из ЛЧ уже с 1/4 , это - два ;)
+10
-5
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Domian
Ответ Ман Сити
Похоже понимает что украл ЗМ. Иначе зачем он перед Мбаппе и Холандом теперь каждый день оправдывается, мол "извините что украл, дальше все ваши"
Совсем уже что ли?)
За Месси вся Европа голосовала, все продвинутые футбольные страны ибо он Чемпион Мира а ценнее, масштабнее нет ничего.
+5
-1
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rej1sta
Ответ Ман Сити
Похоже понимает что украл ЗМ. Иначе зачем он перед Мбаппе и Холандом теперь каждый день оправдывается, мол "извините что украл, дальше все ваши"
Вы путаете вежливость и оправдания. Стоит больше узнать о разнице в этих понятиях.
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Вальдано
Мбаппе более разносторонний игрок, чем Холанд. Это как Месси разностороннее Роналду. Чего не хватает Мбаппе - так это видимости поля, умения вести игру. Но и амплуа у него другое. По универсальности в футболе с Месси никто не сравнится. Никто.
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Zed_patriot
Ответ Супер Золотой Мяч
Холланд и не претендовал, а должен был брать в этом году
у тебя ник в честь Месси?
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евГений
Ответ Гномович!
Месси уже должны представить так: Обладатель липого мяча.
Уже залил слезами весь спортс🤣
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Zed_patriot
Ответ Гномович!
Месси уже должны представить так: Обладатель липого мяча.
Теряешь хватку, раньше говорил, что у Месси все ЗМ липовые, а сейчас только один..
+7
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Zed_patriot
Ответ Greatest Of All Time
Комментарий удален модератором
Они ещё в 24 году будут ныть об этом, но разница между Копой 21 и 24 это 3 года, столько же разница между Евро 21 и Евро 24
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Jan Paskel
Ответ Мгер Цолакян
Всё трое уважительно относятся друг другу, принимают достижения своих прямых конкурентов. И только фанаты Роналду и сам Роналду истерят, хотя вообще не понятно, они тут каким боком.
ори радуются, что их кумир забил гол какому то там пастуху
+6
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Zed_patriot
Ответ Zed_patriot
у тебя ник в честь Месси?
Администрация, Стахович опять накручивает забаньте
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Someone from Internet
Ответ Супер Золотой Мяч
👍Бавария выигрывает ЛЧ 😉Месси выигрывает Копу Америки с хет-триком Боливии ✔️ЗМ берёт Месси Приятного просмотра :)
В будущем Месси выигрывает кубок либертадорас с Бока и берёт ЗМ
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Domian
Ответ deadjoker
Игру пересмотрите :) там Францию возили минут 70 и мбаппе тащил в одно лицо.
до 70 минуты его с рвдарами на поле невозможно найти было.
Лишь удачные замены спасли игру и в пнрвую очередь выход Коло Муани, который и взял на себя освобожденте зон, до этого Мбаппе в кармане у Де Поля был.
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Domian
Ответ deadjoker
Так мбаппе в отличие от Месси в финале тащил. Если бы не коло муани были бы чемпионами.
А Месси с дублем не тащил что ли?)
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Мгер Цолакян
Ответ Евгений Кузнецов
а возьмёт Беллингем)
Для этого нужно взять ЛЧ, у Реала шансы не больше.
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Vinnipukh Vinni
Ответ deadjoker
Игру пересмотрите :) там Францию возили минут 70 и мбаппе тащил в одно лицо.
Её потому и возили, что Месси тащил Аргентину.
А Мбаппе просто повезло два шальных пенальти пробить.
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Александр Северный
дело говорит. это вам не кринж с выплакаными на коленях у Переса левыми ЗМ
+4
-3
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QWertY
Бавария выигрывает ЛЧ и Кейн берет ЗМ. Приятного просмотра!
+8
-7
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principiante
Ответ Вальдано
Мбаппе более разносторонний игрок, чем Холанд. Это как Месси разностороннее Роналду. Чего не хватает Мбаппе - так это видимости поля, умения вести игру. Но и амплуа у него другое. По универсальности в футболе с Месси никто не сравнится. Никто.
Если бы у Мбаппе все это было, то мы бы наблюдали такое же тотальное доминирование, как Месси над Роналду. А так хотя бы интерес сохраняется)
+3
-2
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rigobersong
Ответ QWertY
Бадровские
🤣🤣🤣
+4
-4
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Greatest Of All Time
Ответ Супер Золотой Мяч
Копу, которую в 4-й раз за 6 лет специально для него организовали - это 3 :))
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