Месси о «Золотом мяче»: «Мбаппе может выигрывать его каждый год, он чуть не испортил Аргентине финал ЧМ. Холанд тоже будет регулярно претендовать на приз»
Лионель Месси высказался о перспективах Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
– Среди фаворитов на «Золотой мяч» в этом году были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Как ты оцениваешь их сезон?
– Следует признать, что Холанд провел невероятный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и выиграл требл с «Манчестер Сити». Я уверен, что он станет одним из игроков, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на «Золотой мяч». Я не удивлюсь, если он выиграет его очень скоро.
Что касается Килиана, то здесь примерно то же самое: у него был очень хороший сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими голами.
Мне кажется – как я уже несколько раз говорил, – что он один из футболистов, которые могут выигрывать награду каждый год, потому что он явно один из самых лучших игроков в мире, – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
И только фанаты Роналду и сам Роналду истерят, хотя вообще не понятно, они тут каким боком.
😉Месси выигрывает Копу Америки с хет-триком Боливии
✔️ЗМ берёт Месси
Приятного просмотра :)
И в том году (2021) главный соперник по ЗМ , выбыл из ЛЧ уже с 1/4 , это - два ;)
За Месси вся Европа голосовала, все продвинутые футбольные страны ибо он Чемпион Мира а ценнее, масштабнее нет ничего.
Лишь удачные замены спасли игру и в пнрвую очередь выход Коло Муани, который и взял на себя освобожденте зон, до этого Мбаппе в кармане у Де Поля был.
А Мбаппе просто повезло два шальных пенальти пробить.