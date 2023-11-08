Тренер «Маккаби» из Хайфы перед игрой с «Вильярреалом»: «Очень тяжело говорить о футболе, многие наши фанаты были убиты. Но Израиль очень силен, мы справимся»

Главный тренер «Маккаби» из Хайфы высказался об игре в футбол на фоне конфликта.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

Завтра « » встретится с « » в рамках 4-го тура группового этапа . Игра пройдет на Кипре.

«Очень тяжело говорить о футболе. Многие наши фанаты были убиты. Но Израиль очень силен, и мы справимся с этим», – заявил Месайе Дего.

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