Тренер «Маккаби» из Хайфы перед игрой с «Вильярреалом»: «Очень тяжело говорить о футболе, многие наши фанаты были убиты. Но Израиль очень силен, мы справимся»
Главный тренер «Маккаби» из Хайфы высказался об игре в футбол на фоне конфликта.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.
Завтра «Маккаби» встретится с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на Кипре.
«Очень тяжело говорить о футболе. Многие наши фанаты были убиты. Но Израиль очень силен, и мы справимся с этим», – заявил Месайе Дего.
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