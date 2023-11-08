Тренер «Маккаби» из Хайфы перед игрой с «Вильярреалом»: «Очень тяжело говорить о футболе, многие наши фанаты были убиты. Но Израиль очень силен, мы справимся»

Теги Вильярреал Лига Европы УЕФА высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Политика Месайе Дего Футбол

Главный тренер «Маккаби» из Хайфы высказался об игре в футбол на фоне конфликта.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число  погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются. 

Завтра «Маккаби» встретится с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на Кипре. 

«Очень тяжело говорить о футболе. Многие наши фанаты были убиты. Но Израиль очень силен, и мы справимся с этим», – заявил Месайе Дего. 

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11 комментариев

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СуперКонь
Очень интересно, почему лицемерное западное общество не отстраняет израильские клубы, учитывая что всевозможные организации по правам человека подтверждают факт геноцида палестинцев в Газе
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+7
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Jepbar Annayev
А в Палестине сколько убито?
+10
-7
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НеПотерплю!
Я и не знал, что у Маккаби (Хайфа) так много фанатов палестинцев.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Не знал, что палестинцы болеют за Маккаби.
+2
-2
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Showhi
Пусть оставшиеся идут следом.
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Фут.Боль
"Самый честный блогер" снимет выпуск об этом?
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David Safronov
Ответ СуперКонь
Очень интересно, почему лицемерное западное общество не отстраняет израильские клубы, учитывая что всевозможные организации по правам человека подтверждают факт геноцида палестинцев в Газе
Какие организации? ХУМУС?
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