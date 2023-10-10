Израильскому футболисту Биньямину ампутировали ногу – он пострадал во время атаки ХАМАС

Израильский футболист серьезно пострадал во время атаки ХАМАС.

28-летний Бен Биньямин, его брат и девушка в субботу находились на музыкальном фестивале, который проходил на границе сектора Газа. Когда началась атака ХАМАС, они убежали в близлежащее укрытие.

Вооруженные люди продолжали стрелять в них и бросили гранату в сторону укрытия. В результате взрыва у Биньямина была повреждена нога.

Биньямина и его девушку эвакуировали в больницу в Беэр-Шеве, брату футболиста удалось спастись на другом транспортном средстве. Врачам пришлось ампутировать игроку ногу из-за полученных им травм.

В ближайшее время Биньямин перенесет еще одну операцию – врачи удалят осколки. После этого его переведут в другую больницу для дальнейшей реабилитации и лечения.

В последнее время Бен Биньямин играл за «Кирьят-Ям» в 3-м дивизионе Израиля.

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