Израильскому футболисту Биньямину ампутировали ногу – он пострадал во время атаки ХАМАС

Теги происшествия высшая лига Израиль Футбол

Израильский футболист серьезно пострадал во время атаки ХАМАС.

28-летний Бен Биньямин, его брат и девушка в субботу находились на музыкальном фестивале, который проходил на границе сектора Газа. Когда началась атака ХАМАС, они убежали в близлежащее укрытие.

Вооруженные люди продолжали стрелять в них и бросили гранату в сторону укрытия. В результате взрыва у Биньямина была повреждена нога.

Биньямина и его девушку эвакуировали в больницу в Беэр-Шеве, брату футболиста удалось спастись на другом транспортном средстве. Врачам пришлось ампутировать игроку ногу из-за полученных им травм. 

В ближайшее время Биньямин перенесет еще одну операцию – врачи удалят осколки. После этого его переведут в другую больницу для дальнейшей реабилитации и лечения.

В последнее время Бен Биньямин играл за «Кирьят-Ям» в 3-м дивизионе Израиля. 

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19 комментариев

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Rabbia
Ща местные антисемиты расскажут как этот футболист лично сбрасывал бомбы на Палестину)
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ARIGAMI ARIGAMI
И сколько таких из за всяких бастардов
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ApXuMaHqPuT
Ещё повезло, что выжил. Там на этом фестивале куча трупов была...
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King_X
Ответ Wesley
Есть большая разница между прилетом артиллерии и теми зверствами, которыми занимались палестинские террористы с невинными людьми, некоторые из которых даже не были израильтянами
Классическое "это другое"))
А по мне и то, и другое - дикость/зверство/поступок нелюдей, и итог один - жертвы
Или артиллерия и быть разнесенным в клочья/придавленным плитой - это благородней?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Назар Игорь
А бастарды тут при чëм?
Переведи на английский, просто модераторы не пропустят
+5
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Назар Игорь
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Переведи на английский, просто модераторы не пропустят
Ты прав, у меня не пропустили, а ведь вполне литературное выражение.
+3
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Rabbia
Ответ King_X
Видимо так же, как палестинские дети вторглись на тот музыкальный фестиваль, да? Или за что им сейчас в жилые кварталы прилетает без разбора? Обе стороны дичь творят за кусок земли или хз что. Тот же премьер Израиля, с гордостью публикующий кадры уничтоженных жилых кварталов и кричащий "продолжайте ещё сильнее". И тут пишут про технику, ок, но чем тогда их спецслужбы весь год заняты, если по итогу решение - просто сносить всё в Секторе? P. S. Или из-за действий Х теперь у Израиля карт-бланш на бомбардировку и убийство всех в секторе? А местные комментаторы Хиросиму и Нагасаки тож оправдывали действиями японцев в Пер-Харбор или еще где-то? А 9 сентября действиями США ранее? Странная логика, конечно А страдает обычный народ/гражданские, как всегда
Весь мир видел как в этих мирных палестинских жилых кварталов мирные жители мирно танцевали вокруг убитых гражданских)) все таки в России евреев ненавидят больше, чем мусульман, дело тут не в сторонах
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Рашпель793
Спортс ради активности не брезгует никакими темами, лишь бы разжечь побольше ненависти в комментах 👍
+5
-4
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Wesley
Ответ King_X
Видимо так же, как палестинские дети вторглись на тот музыкальный фестиваль, да? Или за что им сейчас в жилые кварталы прилетает без разбора? Обе стороны дичь творят за кусок земли или хз что. Тот же премьер Израиля, с гордостью публикующий кадры уничтоженных жилых кварталов и кричащий "продолжайте ещё сильнее". И тут пишут про технику, ок, но чем тогда их спецслужбы весь год заняты, если по итогу решение - просто сносить всё в Секторе? P. S. Или из-за действий Х теперь у Израиля карт-бланш на бомбардировку и убийство всех в секторе? А местные комментаторы Хиросиму и Нагасаки тож оправдывали действиями японцев в Пер-Харбор или еще где-то? А 9 сентября действиями США ранее? Странная логика, конечно А страдает обычный народ/гражданские, как всегда
Есть большая разница между прилетом артиллерии и теми зверствами, которыми занимались палестинские террористы с невинными людьми, некоторые из которых даже не были израильтянами
+5
-4
+1
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ща с телеги набегут с рассказами про "Приютили-отплатили"
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Hong Kil
3 дивизион Израиля. Футболист.
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Jim Korbett
А маленькому мальчику с талантом Месси по имени Хамзул, который играл перед домом, наслаждался ветерком на лице и утренней росой, оторвало ноги после бомбардировки Израиля, и он полз и кричал: ‟Мама! Мама! Помоги мне, мне оторвало ноги”. Его мать, имевшая безграничное счастье, которое подарила ей любовь к сыну, выбежала и увидела своего сына. Она сразу обезумела, но когда её везли в психиатрическую клинику, в машину попала ракета, выпущенная самолётом ВВС Израиля.
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And we're heading for a shootout!
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Переведи на английский, просто модераторы не пропустят
А что, если смешать в случайном порядке все буквы в слове "уобюдлк" кроме первой и последней? :-)
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alexmixer9
Ответ Rabbia
Ща местные антисемиты расскажут как этот футболист лично сбрасывал бомбы на Палестину)
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Геннадий Тёкин
Ответ alexmixer9
Комментарий удален модератором
Антисемиты молчат, а вы уже все повылезли.
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