Баннер о погибших фанатах «Ливерпуля» из Израиля не дали показать на игре с «Эвертоном»: «Мы чувствуем, что остались одни»
Баннер в память о болельщиках из Израиля не позволили показать на «Энфилде».
«Баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», убитых две недели назад террористами ХАМАС, был показан за несколько минут до матча с «Эвертоном». К сожалению, баннер был снят по решению вышестоящего руководства еще до начала игры.
Простой баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», без каких-либо политических заявлений и провокаций. Нам говорили, что мы никогда не останемся одни, и все же в самые трудные времена мы чувствуем, что остались одни.
«Ливерпуль», поддерживаете ли вы решение не разрешать размещение такого баннера, посвященного некоторым из самых преданных болельщиков клуба?» – написал болельщик «Ливерпуля» Ротем Змора, который ведет подкаст для болельщиков команды из Израиля.
Фото: twitter.com/RotemYNWA
Фанаты «Ливерпуля» принесли флаги Палестины на матч с «Эвертоном», несмотря на запрет АПЛ, и скандировали «Свободу Палестине» во время минуты молчания
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Они тупо сломались на, как теперь оказалось, по-настоящему неоднозначной для мира теме.
если из Гугла не забанен, то глянь информацию по Беслану, Норд-Осту. не уверен был ли ты уже на свете в те годы.
что за доктрины в которых такое говорится подобное? может привести хотя бы один факт? это во первых?
а во вторых, как это отменяет того, что всего за несколько дней Израиль убил несколько тысяч мирных граждан Палестины? более тысяча из которых дети?
Израиль воюет с детьми?
люди приходят на футбол, а им навязывают какие-то взгляды, и болельщики невольно становятся участниками.
Об этом новость есть?
Зато эта односторонняя новость есть.
но тогда второй момент, ты не привел мне довода о доктринах арабов. можешь ли ты привести хотя бы хотя бы одно доказательство отрезанных голов русских или как ты назвал - геноцида 0.03% русских?