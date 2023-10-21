Баннер о погибших фанатах «Ливерпуля» из Израиля не дали показать на игре с «Эвертоном»: «Мы чувствуем, что остались одни»

Баннер в память о болельщиках из Израиля не позволили показать на «Энфилде».

«Баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», убитых две недели назад террористами ХАМАС, был показан за несколько минут до матча с «Эвертоном». К сожалению, баннер был снят по решению вышестоящего руководства еще до начала игры.

Простой баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», без каких-либо политических заявлений и провокаций. Нам говорили, что мы никогда не останемся одни, и все же в самые трудные времена мы чувствуем, что остались одни.

« », поддерживаете ли вы решение не разрешать размещение такого баннера, посвященного некоторым из самых преданных болельщиков клуба?» – написал болельщик «Ливерпуля» Ротем Змора, который ведет подкаст для болельщиков команды из Израиля.

Фото: twitter.com/RotemYNWA

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