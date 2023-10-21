Баннер о погибших фанатах «Ливерпуля» из Израиля не дали показать на игре с «Эвертоном»: «Мы чувствуем, что остались одни»

Теги Энфилд Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Политика Футбол

Баннер в память о болельщиках из Израиля не позволили показать на «Энфилде».

«Баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», убитых две недели назад террористами ХАМАС, был показан за несколько минут до матча с «Эвертоном». К сожалению, баннер был снят по решению вышестоящего руководства еще до начала игры.

Простой баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», без каких-либо политических заявлений и провокаций. Нам говорили, что мы никогда не останемся одни, и все же в самые трудные времена мы чувствуем, что остались одни.

«Ливерпуль», поддерживаете ли вы решение не разрешать размещение такого баннера, посвященного некоторым из самых преданных болельщиков клуба?» – написал болельщик «Ливерпуля» Ротем Змора, который ведет подкаст для болельщиков команды из Израиля.

Фото: twitter.com/RotemYNWA

Фанаты «Ливерпуля» принесли флаги Палестины на матч с «Эвертоном», несмотря на запрет АПЛ, и скандировали «Свободу Палестине» во время минуты молчания

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
если честно надоели эти новости. никаких политических и национальных баннеров не должно быть на футболе. на стадионе. абсолютно. ни Украине ни Палестине ни Израилю. оставьте футбол в покое уже
+67
-23
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Liverpool_YNWA
вас поддерживает весь западный мир в геноциде целого народа, а вы чувствуете, что остались одни?
Но западный мир не поддерживает арабов. Именно у арабов в доктринах государств прописано - что государства Израиль не должно существовать. Израиль же признает администрацию Палестинской автономии и не ставит целью уничтожить палестинцев и ни какое бы то ни было арабское государство. И не обрушивает атаки на Иудею и Самарию (где палестинцев живет гораздо больше, чем в Газе). У вас что-то не сходится в суждениях и логикой.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Дядя ТУРА
если честно надоели эти новости. никаких политических и национальных баннеров не должно быть на футболе. на стадионе. абсолютно. ни Украине ни Палестине ни Израилю. оставьте футбол в покое уже
Про Россию забыл
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andyon
Ответ Wiley Fox
А они на каждый матч ездили, что ли? За уши притянули, так считаю За Ливерпуль арабов и палестинцев куда как больше болеет, и куда как больше погибло....
... в нападении на кибуц Нир-Ам?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Дядя ТУРА
если честно надоели эти новости. никаких политических и национальных баннеров не должно быть на футболе. на стадионе. абсолютно. ни Украине ни Палестине ни Израилю. оставьте футбол в покое уже
На каждом втором стадионе висят баннеры c буквой зю. Они вам не надоели, правильно понимаю?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexZhano__
Я бы мог сказать, что это правильно, поскольку "спорт вне политики" и т.п., если не то, что происходило последние почти 2 года.
Они тупо сломались на, как теперь оказалось, по-настоящему неоднозначной для мира теме.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ stason79
посмотри пожалуйста несколько документальных или художественных фильмов на твой выбор. подбрасываю - "чистилище", "война". если из Гугла не забанен, то глянь информацию по Беслану, Норд-Осту. не уверен был ли ты уже на свете в те годы.
Недолго осталось, когда к нам вернутся снова эти темные времена. Когда один усопнет, то снова вскипит. Конфликт заморожен. Никто и ничто не забыто, это мы уже видим прямо сегодня, прямо сейчас. И этот парнишка все осознает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stason79
Ответ Liverpool_YNWA
хорошо, допустим этот довод принимается и геноцид чеченского народа мы оправдали, ок. но тогда второй момент, ты не привел мне довода о доктринах арабов. можешь ли ты привести хотя бы хотя бы одно доказательство отрезанных голов русских или как ты назвал - геноцида 0.03% русских?
посмотри пожалуйста несколько документальных или художественных фильмов на твой выбор. подбрасываю - "чистилище", "война".
если из Гугла не забанен, то глянь информацию по Беслану, Норд-Осту. не уверен был ли ты уже на свете в те годы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ Дмитрий Воронцов
Но западный мир не поддерживает арабов. Именно у арабов в доктринах государств прописано - что государства Израиль не должно существовать. Израиль же признает администрацию Палестинской автономии и не ставит целью уничтожить палестинцев и ни какое бы то ни было арабское государство. И не обрушивает атаки на Иудею и Самарию (где палестинцев живет гораздо больше, чем в Газе). У вас что-то не сходится в суждениях и логикой.
У большинства защитников Палестины и противников Израиля такое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stason79
Ответ Liverpool_YNWA
Вот ты и ответь мне на этот вопрос, можно ли было сравнить Грозный с Землей в 1994?
когда у тебя разрежут и сожгут 0.03 от населения (это 45,000 человек для России) в один день - ты пойдешь к ним с цветами? а так то - конечно плохо убивать невинных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ stason79
какого геноцида?
когда всего за несколько дней целый город сравнивают с землей похоронив под ним несколько тысяч женщин, стариков и детей - это называется геноцид
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ Дмитрий Воронцов
Но западный мир не поддерживает арабов. Именно у арабов в доктринах государств прописано - что государства Израиль не должно существовать. Израиль же признает администрацию Палестинской автономии и не ставит целью уничтожить палестинцев и ни какое бы то ни было арабское государство. И не обрушивает атаки на Иудею и Самарию (где палестинцев живет гораздо больше, чем в Газе). У вас что-то не сходится в суждениях и логикой.
просто пукнул и все? ты думаешь этого достаточно?

что за доктрины в которых такое говорится подобное? может привести хотя бы один факт? это во первых?

а во вторых, как это отменяет того, что всего за несколько дней Израиль убил несколько тысяч мирных граждан Палестины? более тысяча из которых дети?

Израиль воюет с детьми?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stason79
Ответ Liverpool_YNWA
вас поддерживает весь западный мир в геноциде целого народа, а вы чувствуете, что остались одни?
какого геноцида?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Дмитрий Воронцов
На каждом втором стадионе висят баннеры c буквой зю. Они вам не надоели, правильно понимаю?
надоело. я такое не поддерживаю категорически
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Дядя ТУРА
если честно надоели эти новости. никаких политических и национальных баннеров не должно быть на футболе. на стадионе. абсолютно. ни Украине ни Палестине ни Израилю. оставьте футбол в покое уже
флаги тоже?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Иван Иванов
Про Россию забыл
я любые имею ввиду, что непосредственно к футболу отношения не имеет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Lanw1
Какой вопрос, такой и ответ. Не люблю, когда под дураков косят так нагло.
так не коси. я причём
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Liverpool_YNWA
ну, это многое говорит о тебе как о человеке ))
Нет. Ты увидишься со своими любимцами, "мирными жителями".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zagashtok
Ответ Ман Сити
Зато вытащили левым удалением и левой пенкой
молчал бы после того как не удалили Ковачича.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Николай Максаков
Ты еврей?!)
А ты антисемит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Liverpool_YNWA
ты конечно написал полную чушь, но хочу отметить один момент. если палестинцы захотят тоже отомстить в ответ и начнут убивать женщин и детей израильтян ты так же будешь рассуждать или назовешь их терорами?
"Чушь" мы конечно же не будем опровергать, а вот в совсем неконструктивное русло дискус уведем, да?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al
безотносительно, кто прав/кто виноват, не надо всё это тащить на трибуну!
люди приходят на футбол, а им навязывают какие-то взгляды, и болельщики невольно становятся участниками.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вера Алексеевна
Еврокомиссия решила, что нельзя показывать флагов Израиля или Палестины на массовых мероприятиях.
Об этом новость есть?
Зато эта односторонняя новость есть.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Liverpool_YNWA
ты конечно написал полную чушь, но хочу отметить один момент. если палестинцы захотят тоже отомстить в ответ и начнут убивать женщин и детей израильтян ты так же будешь рассуждать или назовешь их терорами?
Я и называю палестинцев террористами. Все правильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Радюш
вы не одни, с вами Бог🙏
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ Дмитрий Воронцов
Вас в гугле забанили? Вы если не в теме, зачем лезете писать ерунду? Израиль не хотят уничтожить только 2 арабских государства - Египет и Иордания. Вот так совпадения, именно эти два государства имели дело с палестинцами, которые были расселены на их территориях после первых войн, где Израиль нанес сокрушительное поражение арабам. К 2023 году государство Израиль не признают: Ирак, Иран, Сирия, Йемен, Афганистан, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан. Ну и касаемо мирных граждан, Израиль мстит за убитых своих женщин, стариков и детей, которых вырезали в поселениях. И так уж получается, что террористы прячутся за спинами женщин и детей. Когда они шли в израильские поселения, то были смелыми, когда армия израильтян была далеко.
ты конечно написал полную чушь, но хочу отметить один момент. если палестинцы захотят тоже отомстить в ответ и начнут убивать женщин и детей израильтян ты так же будешь рассуждать или назовешь их терорами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Liverpool_YNWA
Вот ты и ответь мне на этот вопрос, можно ли было сравнить Грозный с Землей в 1994?
Просто пожелаю в твоем городе второй Буденновск, и тогда я посмотрю как ты будешь поддерживать исламистов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ stason79
когда у тебя разрежут и сожгут 0.03 от населения (это 45,000 человек для России) в один день - ты пойдешь к ним с цветами? а так то - конечно плохо убивать невинных.
хорошо, допустим этот довод принимается и геноцид чеченского народа мы оправдали, ок.

но тогда второй момент, ты не привел мне довода о доктринах арабов. можешь ли ты привести хотя бы хотя бы одно доказательство отрезанных голов русских или как ты назвал - геноцида 0.03% русских?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ ansdv
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
Ответ Дмитрий Воронцов
Но западный мир не поддерживает арабов. Именно у арабов в доктринах государств прописано - что государства Израиль не должно существовать. Израиль же признает администрацию Палестинской автономии и не ставит целью уничтожить палестинцев и ни какое бы то ни было арабское государство. И не обрушивает атаки на Иудею и Самарию (где палестинцев живет гораздо больше, чем в Газе). У вас что-то не сходится в суждениях и логикой.
Израиль не ставит целью уничтожить палестинцев?? У вас там демократический интернет с розовыми пони, откуда все новости удалили?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Lanw1
Очень удобная позиция для представителей стран -оккупантов и террористов. Так можно притвориться, что и не происходит ничего и ответственности никакой нет. Здорово выходит.
что решает баннер на футболе? война прекратилась или что?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий