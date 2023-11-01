Президент махачкалинского «Динамо» об израильтянине в клубе: «Это возможно. Для Дагестана характерно терпимое отношение. Радикалы везде есть, у нас – тоже»

Теги премьер-лига Россия Первая лига сборная Израиля по футболу Гаджи Муслимович Гаджиев высшая лига Израиль Политика Динамо Махачкала Футбол

Президент махачкалинского «Динамо» допустил приглашение в клуб игрока из Израиля.

«Я думаю, что возможно. С точки зрения отношения к представителям других национальностей у нас терпимое общество в целом.

Радикалы они везде существуют, в абсолютно любом обществе. У нас они тоже есть.

Но я хочу привести слова Суслова, идеолога нашей коммунистической партии: «Дагестан – это кузница межнациональных отношений». Я не думаю, что он был далек от истины.

Терпимое отношение характерно для Дагестана, хотя большая часть населения поддерживает палестинцев мыслями, чувствами», – сказал Гаджи Гаджиев

Президент махачкалинского «Динамо» о событиях в аэропорту: «Это небольшая группа людей, могло произойти где угодно. Так выражать сочувствие сектору Газа – неправильно, у нас много горских евреев»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Вот тут, кстати, показатель. Действительно в Дагестане больше 30-и народностей проживает и многие друг друга мягко говоря недолюбливают, и часто говорят на разных языках и общаются только благодаря русскому.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Гаджиев вроде известный тренер, чтобы его включить в заголовок. А если серьезно, то после последних случаев как-то мало верится...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Израильтянина, сказал он. А ведь почти 25 % граждан Израиля это арабы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий