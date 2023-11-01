Президент махачкалинского «Динамо» об израильтянине в клубе: «Это возможно. Для Дагестана характерно терпимое отношение. Радикалы везде есть, у нас – тоже»
Президент махачкалинского «Динамо» допустил приглашение в клуб игрока из Израиля.
«Я думаю, что возможно. С точки зрения отношения к представителям других национальностей у нас терпимое общество в целом.
Радикалы они везде существуют, в абсолютно любом обществе. У нас они тоже есть.
Но я хочу привести слова Суслова, идеолога нашей коммунистической партии: «Дагестан – это кузница межнациональных отношений». Я не думаю, что он был далек от истины.
Терпимое отношение характерно для Дагестана, хотя большая часть населения поддерживает палестинцев мыслями, чувствами», – сказал Гаджи Гаджиев.
Президент махачкалинского «Динамо» о событиях в аэропорту: «Это небольшая группа людей, могло произойти где угодно. Так выражать сочувствие сектору Газа – неправильно, у нас много горских евреев»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
3 комментария