Президент махачкалинского «Динамо» об израильтянине в клубе: «Это возможно. Для Дагестана характерно терпимое отношение. Радикалы везде есть, у нас – тоже»

Президент махачкалинского «Динамо» допустил приглашение в клуб игрока из Израиля.

«Я думаю, что возможно. С точки зрения отношения к представителям других национальностей у нас терпимое общество в целом.

Радикалы они везде существуют, в абсолютно любом обществе. У нас они тоже есть.

Но я хочу привести слова Суслова, идеолога нашей коммунистической партии: «Дагестан – это кузница межнациональных отношений». Я не думаю, что он был далек от истины.

Терпимое отношение характерно для Дагестана, хотя большая часть населения поддерживает палестинцев мыслями, чувствами», – сказал .

Президент махачкалинского «Динамо» о событиях в аэропорту: «Это небольшая группа людей, могло произойти где угодно. Так выражать сочувствие сектору Газа – неправильно, у нас много горских евреев»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!