«Маккаби Хайфа» отстранил израильтянина арабского происхождения Сабу за призыв жены к «миру для израильтян и палестинцев» после реакции фанатов (Marca)

Теги болельщики высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Диа Саба Политика соцсети девушки и спорт Футбол

«Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

По информации Marca, 17 октября супруга полузащитника «Маккаби» Диа Сабы опубликовала в инстаграме пост «с призывом к миру для израильтян и палестинцев».

Публикация вызвала бурную критику болельщиков клуба, в результате чего израильский игрок арабского происхождения был отстранен от работы с командой. Официально об отстранении Сабы, являющегося самым высокооплачиваемым игроком израильской лиги, «Маккаби» не сообщал.

На данный момент будущее футболиста в «Маккаби» остается неопределенным – утверждается, что ему придется покинуть израильский чемпионат, чтобы продолжить профессиональную карьеру, несмотря на то, что он извинился за случившееся.

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38 комментариев

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Evgeny Trifonov
ФИФА или УЕФА там не хочет вмешаться? Человек должен отвечать за посты своей жены? При чем посты абсолютно нейтральные которые просто призывают к миру
+90
-2
+88
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Aleksey Yashin
Слово "Мир" последнее время везде не в почёте
+52
0
+52
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Экспертное мнение
Похоже семиты сами антисемиты
+35
-2
+33
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Роман
Почему израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях,
Или опять рубрика «это другое»
От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
+31
-4
+27
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Петр Кифоренко
Вообще, довольно иронично, что евреи, которые больше всех выли и воют о геноциде, сами с удовольствием им занимаются).
+27
-4
+23
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Гоша Петров
Ответ Роман
Почему израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях, Или опять рубрика «это другое» От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
Видимо геноцид палестинцев устраиваить это нормально в понятиях фифа.Если бы Россия просто ковровую бомбардировку Украины устроила то ее бы не отстранили.
+24
-4
+20
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FilinMD
Ответ Evgeny Trifonov
ФИФА или УЕФА там не хочет вмешаться? Человек должен отвечать за посты своей жены? При чем посты абсолютно нейтральные которые просто призывают к миру
Ну так коллективная ответственность в тренде (которая работает только в определенных случаях, правда)
+17
-1
+16
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Антисемиты проклятые!
+18
-3
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Гоша Петров
Ответ Антон44
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Так Израиль геноцид палестинцев устроили
+19
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&_Bishep_&
Оказывается:
"нет хуже фашиста, чем вчерашняя жертва нацизма"
+9
-3
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I L
Мира видимо заслуживает только "богоизбранный народ", ни один гой не останется безнаказанным
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Spartakus1984
Извиняться за призыв всех сторон конфликта к миру , и не надо было.Люди сходят с ума,если такое осуждают.
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Фут.Боль
Ответ Роман
Почему израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях, Или опять рубрика «это другое» От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
Они внимательно следят за ситуацией.
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HK Traktor
Ответ Aleksey Yashin
Слово "Мир" последнее время везде не в почёте
Не в почете ныне здравы смысл, увы.
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Дренажная вода 4
Ответ Роман
Почему израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях, Или опять рубрика «это другое» От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
Странно, что для тебя ситуация с Израилем и Россией является абсолютно идентичной и санкции должны быть идентичными. Это называется подмена понятий. Но вместо аргументации можно же сослаться на мем и все ведутся.
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Кашшай Чакырович
Журналист: "Байден обвинил правительство России в геноциде на Украине, но поддерживаемый им Израиль убил за месяц больше мирных жителей, чем погибло на Украине за два года. Как вы объясните это противоречие?"

Представитель Госдепа: "Проводить подобное сравнение невероятно неуместно".
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Spartakus1984
Ответ Роман
Почему израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях, Или опять рубрика «это другое» От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
Потому,что Израиль лежит под США,там чёрное называют белым,и доказывать бесполезно.
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Всеволод Бобров
Ответ Aleksey Yashin
Слово "Мир" последнее время везде не в почёте
но вы и дальше кушайте западную пропаганду)
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шатанледс 12
Ответ Роман
Почему израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях, Или опять рубрика «это другое» От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
приостановление контрактов для РФ и Украины подавали под соусом безопасности футболистов, причем почему-то только иностранных
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Вера Алексеевна
Ответ Hong Kil
Тем временем в России: "Жены и родственники иноагентов могут свободно въезжать и выезжать из страны. На них не накладываются никакие ограничения" (с) Песков.
Ох уж эта тоталитарная Россия.
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Momos
1. Человека отстранили за комментарий другого человека.
2. Сам по себе комментарий призывал к миру и полностью перекликается с резолюциями ООН.
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Hong Kil
Тем временем в России: "Жены и родственники иноагентов могут свободно въезжать и выезжать из страны. На них не накладываются никакие ограничения" (с) Песков.
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aslvowk@mail.ru
А у нас артисты и спортсмены не получат отстранение, если заявят про мир для украинцев и русских?
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TiNO
Надеюсь, Вильярреал их сегодня разгромит. По существу, израильские клубы и сборная должны быть отстранены от участия.
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Кашшай Чакырович
Мало кто знает, но движение ХАМАС основывалось и финансировалось … Израилем.

Движение ХАМАС было основано в декабре 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина поощрялась израильской военной администрацией. Его организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля, а также Израиль позволил ей получать пожертвования из арабских стран Персидского залива.

Бывший конгрессмен США Рон Пол: "ХАМАС был создан правительством Израиля для того, чтобы противостоять Ясиру Арафату."

Бывший премьер-министр Израиля Йицак Рабин: "Поддержка и создание ХАМАС было фатальной ошибкой."

Бывший эксперт по взаимодействию с арабским населением в АОИ полковник Давид Хакам: "Поддержка Израилем экстремистов вроде Яссина (основатель ХАМАС) - это первородный грех, но тогда никто не задумывался о последствиях."

Раввин Авнер Коэн, который 20 лет отвечал за религиозные дела в Газе: "ХАМАС, к моему величайшему сожалению, это создание Израиля."

Также было с Талибаном, ИГИЛ и другими террористическими структурами, созданными США и НАТО
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