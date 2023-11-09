«Маккаби Хайфа» отстранил израильтянина арабского происхождения Сабу за призыв жены к «миру для израильтян и палестинцев» после реакции фанатов (Marca)
«Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.
По информации Marca, 17 октября супруга полузащитника «Маккаби» Диа Сабы опубликовала в инстаграме пост «с призывом к миру для израильтян и палестинцев».
Публикация вызвала бурную критику болельщиков клуба, в результате чего израильский игрок арабского происхождения был отстранен от работы с командой. Официально об отстранении Сабы, являющегося самым высокооплачиваемым игроком израильской лиги, «Маккаби» не сообщал.
На данный момент будущее футболиста в «Маккаби» остается неопределенным – утверждается, что ему придется покинуть израильский чемпионат, чтобы продолжить профессиональную карьеру, несмотря на то, что он извинился за случившееся.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Или опять рубрика «это другое»
От УЕФА и ФИФА были объяснения этому, хотя бы что касательно футбола?
"нет хуже фашиста, чем вчерашняя жертва нацизма"
Представитель Госдепа: "Проводить подобное сравнение невероятно неуместно".
2. Сам по себе комментарий призывал к миру и полностью перекликается с резолюциями ООН.
Движение ХАМАС было основано в декабре 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина поощрялась израильской военной администрацией. Его организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля, а также Израиль позволил ей получать пожертвования из арабских стран Персидского залива.
Бывший конгрессмен США Рон Пол: "ХАМАС был создан правительством Израиля для того, чтобы противостоять Ясиру Арафату."
Бывший премьер-министр Израиля Йицак Рабин: "Поддержка и создание ХАМАС было фатальной ошибкой."
Бывший эксперт по взаимодействию с арабским населением в АОИ полковник Давид Хакам: "Поддержка Израилем экстремистов вроде Яссина (основатель ХАМАС) - это первородный грех, но тогда никто не задумывался о последствиях."
Раввин Авнер Коэн, который 20 лет отвечал за религиозные дела в Газе: "ХАМАС, к моему величайшему сожалению, это создание Израиля."
Также было с Талибаном, ИГИЛ и другими террористическими структурами, созданными США и НАТО