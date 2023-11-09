Тен Хаг об удалении Рэшфорда: «У судьи ушло так много времени… Игра не должна такой быть, это не имеет отношения к футболу»

Тренер «МЮ» посетовал, что судьям требовалось много времени для принятия решения.

Английская команда проиграла «Копенгагену» (3:4) в рамках 4-го тура группового этапа .

На 42-й минуте матча арбитры приняли решение показать красную карточку нападающему « » . Англичанин был наказан за фол на защитнике Элиасе Йелерте.

«Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке…

Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу», – выразил свою разочарованность главный тренер гостей .

Матч обслуживала судейская бригада во главе с литовцем Донатасом Румшасом.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

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