Тен Хаг об удалении Рэшфорда: «У судьи ушло так много времени… Игра не должна такой быть, это не имеет отношения к футболу»
Тренер «МЮ» посетовал, что судьям требовалось много времени для принятия решения.
Английская команда проиграла «Копенгагену» (3:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 42-й минуте матча арбитры приняли решение показать красную карточку нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Англичанин был наказан за фол на защитнике Элиасе Йелерте.
«Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке…
Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу», – выразил свою разочарованность главный тренер гостей Эрик тен Хаг.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с литовцем Донатасом Румшасом.
«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4
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Тут похожий эпизод, менее жёсткий, чем у Рэшфорда. Это доказательство того, что это никак не левое удаление, за такое удаляют в эпоху ВАРа. Реалу к слову это не помешало победить убедительно в выездном матче.
Увидит как трахают его бывшую
Пока он был на поле, все было хорошо
Но куда ни верти именно депутат наносит дамаг противнику, сулящий большущей травмой. Аргумент "я просто саблей махал - он сам шею подставил" - полное гно
По нынешим правилам красная - да.
По логике эпизода максимум жёлтая - да.
Вообще не фан МЮ.
Уже под нищих датчан ложится...