Тен Хаг об удалении Рэшфорда: «У судьи ушло так много времени… Игра не должна такой быть, это не имеет отношения к футболу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген судьи Донатас Румшас Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Тренер «МЮ» посетовал, что судьям требовалось много времени для принятия решения.

Английская команда проиграла «Копенгагену» (3:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 42-й минуте матча арбитры приняли решение показать красную карточку нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Англичанин был наказан за фол на защитнике Элиасе Йелерте.

«Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке…

Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу», – выразил свою разочарованность главный тренер гостей Эрик тен Хаг.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с литовцем Донатасом Румшасом.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

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30 комментариев

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Михаил Сафонов
Это ты не имеешь никакого отношения к футболу, за полтора года ни-че-го. Солскьера уже бы уволили, а Мойеса и подавно.
+20
-4
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The world champion 1998
Ответ Inalar Hudinagov
просто дайте время Тен Хаагу, результаты придут. Он потихоньку собирает состав под свою игру, но люди ломаются, это не полностью его вина
Миллиарда три фунтов, чтобы не вылететь в Чемпионшип, инресно, хватит?
+8
0
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Гномович!
Лучшим игроком МЮ был Магуайр.
+8
-2
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Zlatan Ibra
Так мало времени понадобилось Тен Хагу, чтобы убрать Давида. Де Хеа отличный вратарь! Он Господь Бог ворот МЮ всех лет, что стоял в раме. Он в одно лицо вытаскивал сезоны (!), в одно лицо - без защиты, в лучшие и худшие времена Давид был стеной. Школьники в соцсетях и Глэйзеры в купленных СМИ придумали, что Де Хеа плохой вратарь, и заставили поверить в это интернет-люд. Выпнуть на мороз человека, который был главной опорой команды на поле - это гениальнейший, конечно, ход. И вот мы видим прекрасные счета МЮ из сатча в матч.
+8
-2
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Real_v_dushe
Ответ Street Fighter
Ну и правильно!!! МЮ вёл 2:0 спокойно, всё было хорошо, у соперника не было вообще ничего и 1 удар за тайм. Потом левое удаление. За то, что Рэшфорд неумышленно (!) наступил на ногу оппонента в динамике игры. А потом датчане забили гол. Возможно из офсайда, не могу сказать точно. Потом неочевидный пенальти. Ну вот. Судья сломал игру, как это ещё назвать? Ну вот можете меня заминусовать , конечно, но давайте будем взрослыми людьми: сегодня судья решил исход матча
Вот в Ла Лиге удалили Модрича (впервые в карьере)
https://www.youtube.com/watch?v=eWMF0oyyF90

Тут похожий эпизод, менее жёсткий, чем у Рэшфорда. Это доказательство того, что это никак не левое удаление, за такое удаляют в эпоху ВАРа. Реалу к слову это не помешало победить убедительно в выездном матче.
+5
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xQcoW
Уже жалко смотрится, сколько рыдает этот физрук)) играли еще против дворовой команды, а еще и проиграли
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ten Hag
Увольняйте лысого шарлатана..)
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King_X
Судья подрывает его авторитет((
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Zlatan Ibra
Тренер не должен таким быть, и на глазирование денег на трансферах с Глэйзерами у Тен Хага ушло гораздо меньше времени, но не этим ему надо гордиться.
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Самый Важный Орган
Игра МЮ тоже не имеет никакого отношения к футболу...
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Kira Lazareva
Зачем Ибрагимович приедет посмотреть на следующий матч Манчестер Юнайтед?
Увидит как трахают его бывшую
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Самый Важный Орган
Ответ Street Fighter
МЮ сегодня больше часа в меньшинстве играл. Так, к слову.
МЮ уже 17 игр сыграл с начала сезона. Так, к слову
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Inalar Hudinagov
просто дайте время Тен Хаагу, результаты придут. Он потихоньку собирает состав под свою игру, но люди ломаются, это не полностью его вина
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CyberUnited
Ответ Дмитрий Крутенко
Если удалили Ромеро в недавнем матче за подобный удар, то в принципе и удаление Решфорда из той же пьесы. Вроде игровой момент и удар не специальный, а потому что нога шла по инерции, но последние тенденции заставляют удалять за такое.
Так это совершенно разные случае, Ромеро пытался мяч отобрать, а Рэшфорд укрыть. Маркус ставит ногу и в этот момент под нее ставит ногу соперник, что ему нужно было делать??
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Street Fighter
Ответ Самый Важный Орган
МЮ уже 17 игр сыграл с начала сезона. Так, к слову
Я могу тебе много написать «так, слову» и полностью уничтожить все твои аргументы, но чтобы сэкономить время, просто отлистай все мои комменты за последнее время, может и поймешь чего
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Самый Важный Орган
Ответ Гномович!
Лучшим игроком МЮ был Магуайр.
Эванс.
Пока он был на поле, все было хорошо
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The world champion 1998
Эрик, игра, которую ты ставишь, не должна такой быть, это не имеет отношения к футболу!
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Real_v_dushe
Причём здесь время для судьи? Эпизод был сложным, карточка оранжевого цвета, он должен был посмотреть все варианты видео эпизода. Когда он пенальти ставил в ворота Копенгагена, то 7хага всё устраивало в плане времени принятия решения.
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Nachalnik
Ответ Zlatan Ibra
Так мало времени понадобилось Тен Хагу, чтобы убрать Давида. Де Хеа отличный вратарь! Он Господь Бог ворот МЮ всех лет, что стоял в раме. Он в одно лицо вытаскивал сезоны (!), в одно лицо - без защиты, в лучшие и худшие времена Давид был стеной. Школьники в соцсетях и Глэйзеры в купленных СМИ придумали, что Де Хеа плохой вратарь, и заставили поверить в это интернет-люд. Выпнуть на мороз человека, который был главной опорой команды на поле - это гениальнейший, конечно, ход. И вот мы видим прекрасные счета МЮ из сатча в матч.
100 %. Как то обесценили ДДХ. Хотя он просто спасал этих косяков в обороне.
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Ответ Kira Lazareva
Зачем Ибрагимович приедет посмотреть на следующий матч Манчестер Юнайтед? Увидит как трахают его бывшую
Ибре не надо ходить для этого на матч )
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Дмитрий Крутенко
Ответ CyberUnited
Так это совершенно разные случае, Ромеро пытался мяч отобрать, а Рэшфорд укрыть. Маркус ставит ногу и в этот момент под нее ставит ногу соперник, что ему нужно было делать??
Ромеро не пытался отбирать мяч, он его выбил, а нога по инерции пошла немного дальше, как при любом ударе по мячу. И если следовать твоей логике, в этот момент прибегает игрок Челси в то место куда пришла нога Ромеро. Что ему нужно было делать???
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Ответ CyberUnited
Так это совершенно разные случае, Ромеро пытался мяч отобрать, а Рэшфорд укрыть. Маркус ставит ногу и в этот момент под нее ставит ногу соперник, что ему нужно было делать??
Как тут уже сказали - он нападающий - он не смотрит, куда клешню ставит и это правильно) Может прям в грудь заряжать в следующий раз, раз в мяч не получается - он на нервах - надо понимать.
Но куда ни верти именно депутат наносит дамаг противнику, сулящий большущей травмой. Аргумент "я просто саблей махал - он сам шею подставил" - полное гно
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Real_v_dushe
Ответ CyberUnited
Так это совершенно разные случае, Ромеро пытался мяч отобрать, а Рэшфорд укрыть. Маркус ставит ногу и в этот момент под нее ставит ногу соперник, что ему нужно было делать??
Он делал глупое, но намеренное движение, от того, что он делал его с закрытыми глазами, вину его не снимает. Надо смотреть было, куда ступаешь. Это минимум карточка оранжевого цвета, на усмотрение судьи. И глупо было такое делать возле своей штрафной. Рэшфорд вообще с мозгами имеет проблемы.
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The doctor
Ответ Real_v_dushe
Вот в Ла Лиге удалили Модрича (впервые в карьере) https://www.youtube.com/watch?v=eWMF0oyyF90 Тут похожий эпизод, менее жёсткий, чем у Рэшфорда. Это доказательство того, что это никак не левое удаление, за такое удаляют в эпоху ВАРа. Реалу к слову это не помешало победить убедительно в выездном матче.
ВАР чёт крутит игру вопреки логике самой игры.
По нынешим правилам красная - да.
По логике эпизода максимум жёлтая - да.

Вообще не фан МЮ.
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оптовый покупатель скудетто из турина
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Маню нимфоманку нужно срочно лечить!
Уже под нищих датчан ложится...
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