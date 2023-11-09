Тен Хаг о 3:4 от «Копенгагена»: «Красная карточка изменила все, но даже вдесятером мы контролировали ход игры. «МЮ» боролся, хорошо играл и все же не набрал ни одного очка»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Копенгагена».

Английская команда на выезде проиграла матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:4. Маркус Рэшфорд получил красную карточку в концовке первого тайма.

«Я думаю, сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Красная карточка изменила все. После нее игра стала другой.

Я увидел много положительного, но в концовке мы немного потеряли концентрацию. Тяжело так долго играть вдесятером.

Это были лучшие 20 минут, которые я видел в исполнении своей команды. Кроме того, вдесятером мы все еще контролировали ход игры.

Мы так упорно боролись, так хорошо играли, и все же не набрали ни одного очка. Это разочаровывает», – сказал тен Хаг.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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40 комментариев

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alexromanov
Когда Роналду пошел против Тен Хага, то я скорее принял сторону последнего. Но теперь думаю, что Рон мог сразу что-то понять об этом тренере.
+34
-6
+28
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Мурманчанин37
Причина поражения очевидна - плохая работа в прессинге Роналду. Его вообще на поле не было видно.
+24
-7
+17
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Роман
Ответ alexromanov
Когда Роналду пошел против Тен Хага, то я скорее принял сторону последнего. Но теперь думаю, что Рон мог сразу что-то понять об этом тренере.
Роналду умел определять шарлатанов. Что Рагник, что Хаг.
+18
-3
+15
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фк кабинет
Выезд в Стамбул многое прояснит.Галатасарай хоть и не набрал очков с Баварией,но сыграл на высоком уровне.
+13
0
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Today I feel Qatari
Лысая немощь не может даже бус припарковать при преимуществе в два мяча. Я уж не говорю про поставить осмыленную комбинационную игру в атаке, это вообще высшая математика. И зачем он такой нужен спрашивается? На трансферах посредственностей из чемпа Голландии сотни миллионов пилить?
+7
-1
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Stas Politik
Я не знаю, в чём смысл спорить насчёт красной: Решфорд влетел открытыми шипами в голень игроку Копенгагена. Даже если не умышленно, это очень грубый фол и риск сделать человека инвалидом.
Да и в целом МЮ с таким составом должен спокойно раскатывать Копенгаген и вдесятером, имея на игрока больше. Но вместо этого лучше поныть на камеру и выставить внешние факторы причиной поражения
+6
-1
+5
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llolishe
Красная карточки изменила все-команды начали играть 11 на 11 🤣
+6
-1
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polosaty
Контролировали игру ? Вы 4 пропустили,ау. Контролер,проснитесь.
+4
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llolishe
Невилл-Артета не должен критиковать судей
Тен Хааг-Критикует судей
Как же ожидаемо ухахахаха
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Dixon010
Вообще даже парадоксально. При 2-2 Копенгаген во втором тайме вообще ничего не показывал, но после гола МЮ завелся и уже не отпустил, а МЮ излишне вжался. Как будто гол 3 Юнайтед пошел на пользу Копенгагену.
+3
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Роман Стойкий
Все он для меня физрук теперь я долго не мог это принять но сегодня точно все. Этх лютейший физрук. Лютее не придумать
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юрка
Точно хорошо играли, аж 4 гола пропустили
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Михаил Сафонов
Скажите мне, а что за контроль такой, когда 4 впускаешь?
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mgarnet13
Ответ Роман
Роналду умел определять шарлатанов. Что Рагник, что Хаг.
Что Бенитес
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Mike_81
Дядь, косарь верни, экспресс запорол
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Максим Смирнов
Это тот ж Хави только вид сбоку: Мы двигались к величию, контролировали ход игры, но немного потеряли концентрацию. Поэтому пропустили четыре...
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Лидия Соболева
Чем отличается проститутка от игрока Манчестер Юнайтед?
Как ее трахают не транслирует Матч ТВ
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Салесар
Ответ alexromanov
Когда Роналду пошел против Тен Хага, то я скорее принял сторону последнего. Но теперь думаю, что Рон мог сразу что-то понять об этом тренере.
Да ладно, Роналду пошел против Тен Хага, потому что это был первый и последний тренер в его карьере, который посадил его на банку. И сделал это по делу. И в том сезоне в игре команды был ощутимый прогресс. То что в этом сезоне все сломалось, это совершенно другая тема
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slow focus
фанаты мю ухахатывались над ставленником сэра моесом (зато не смеялись, когда первый штамповал апл с весами браунами в составе), предали двух легенд - де гею и роналду - ради сомнительного физрука из чемпионата нидерландов. короче, мне кажется такие "фанаты" заслуживают то, что с мю 11й год происходит после ухода сэра. слишком зажратые были в свое время
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Джони Две Куртки
Ответ фк кабинет
Выезд в Стамбул многое прояснит.Галатасарай хоть и не набрал очков с Баварией,но сыграл на высоком уровне.
гала в Стамбуле просто разорвёт нас. они в Германии смело играли, и могли хотя бы ночью вырвать. а тут приедет в гости убитый, непонятный и очень дырявый МЮ
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Stas Politik
Ответ фк кабинет
Выезд в Стамбул многое прояснит.Галатасарай хоть и не набрал очков с Баварией,но сыграл на высоком уровне.
Всё решит матч в Дании в последнем туре. Его победитель и отправится в плей-офф, если Бавария не сольёт последний матч на Траффорде, во что верится очень слабо.
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Benjamin
Походу тен хааг на выход
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Zlatan Ibra
Ответ Today I feel Qatari
Лысая немощь не может даже бус припарковать при преимуществе в два мяча. Я уж не говорю про поставить осмыленную комбинационную игру в атаке, это вообще высшая математика. И зачем он такой нужен спрашивается? На трансферах посредственностей из чемпа Голландии сотни миллионов пилить?
Пилит бабло совместно с Глэйзерами. Поэтому и буллинг Роналду, Де Хеа и Магуайера организовали через Лысого Шарлатана и подконтрольные СМИ. Но на спортсру этого не прочитаешь, надо уметь в английский хотя бы, чтобы читать забугорные расследования.
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Today I feel Qatari
Зато как хорошо Бруну болельщиков на трибунах провоцировал. Сразу видно настоящего капитана и лидера. Вот и завел соперника. Допровоцировался блин
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xQcoW
Дайте пожизненный контракт этому лысому джентльмену)))
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