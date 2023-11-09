Тен Хаг о 3:4 от «Копенгагена»: «Красная карточка изменила все, но даже вдесятером мы контролировали ход игры. «МЮ» боролся, хорошо играл и все же не набрал ни одного очка»

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Копенгагена».

Английская команда на выезде проиграла матч 4-го тура группового этапа со счетом 3:4. Маркус Рэшфорд получил красную карточку в концовке первого тайма.

«Я думаю, сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Красная карточка изменила все. После нее игра стала другой.

Я увидел много положительного, но в концовке мы немного потеряли концентрацию. Тяжело так долго играть вдесятером.

Это были лучшие 20 минут, которые я видел в исполнении своей команды. Кроме того, вдесятером мы все еще контролировали ход игры.

Мы так упорно боролись, так хорошо играли, и все же не набрали ни одного очка. Это разочаровывает», – сказал тен Хаг.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!