Тен Хаг о 3:4 от «Копенгагена»: «Красная карточка изменила все, но даже вдесятером мы контролировали ход игры. «МЮ» боролся, хорошо играл и все же не набрал ни одного очка»
Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Копенгагена».
Английская команда на выезде проиграла матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:4. Маркус Рэшфорд получил красную карточку в концовке первого тайма.
«Я думаю, сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Красная карточка изменила все. После нее игра стала другой.
Я увидел много положительного, но в концовке мы немного потеряли концентрацию. Тяжело так долго играть вдесятером.
Это были лучшие 20 минут, которые я видел в исполнении своей команды. Кроме того, вдесятером мы все еще контролировали ход игры.
Мы так упорно боролись, так хорошо играли, и все же не набрали ни одного очка. Это разочаровывает», – сказал тен Хаг.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да и в целом МЮ с таким составом должен спокойно раскатывать Копенгаген и вдесятером, имея на игрока больше. Но вместо этого лучше поныть на камеру и выставить внешние факторы причиной поражения
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