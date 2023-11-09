«МЮ» пропустил 11 голов в 4 турах ЛЧ. Хуже только «Антверпен» (14) и «Селтик» (12)
«Манчестер Юнайтед» пропускает много голов в свои ворота в Лиге чемпионов.
В среду команда тренера Эрика тен Хага потерпела поражение от «Копенгагена» (3:4). В прошедших четырех турах «Манчестер Юнайтед» пропустил 11 голов. Во всех матчах ворота английского клуба защищал голкипер Андре Онана, появившийся в команде перед началом сезона-2023/24.
Хуже «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов обороняются только «Антверпен» (14 пропущенных мячей) и «Селтик» (12). На одном уровне с английской командой выступают «Янг Бойз», также пропустившие 11 мячей за 4 тура.
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