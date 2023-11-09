«МЮ» пропустил 11 голов в 4 турах ЛЧ. Хуже только «Антверпен» (14) и «Селтик» (12)

«Манчестер Юнайтед» пропускает много голов в свои ворота в Лиге чемпионов.

В среду команда тренера потерпела поражение от «Копенгагена» (3:4). В прошедших четырех турах « » пропустил 11 голов. Во всех матчах ворота английского клуба защищал голкипер , появившийся в команде перед началом сезона-2023/24.

Хуже «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе текущего розыгрыша обороняются только «Антверпен» (14 пропущенных мячей) и « » (12). На одном уровне с английской командой выступают «Янг Бойз», также пропустившие 11 мячей за 4 тура.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

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