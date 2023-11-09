«МЮ» пропустил 11 голов в 4 турах ЛЧ. Хуже только «Антверпен» (14) и «Селтик» (12)

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия высшая лига Бельгия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Антверпен Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропускает много голов в свои ворота в Лиге чемпионов.

В среду команда тренера Эрика тен Хага потерпела поражение от «Копенгагена» (3:4). В прошедших четырех турах «Манчестер Юнайтед» пропустил 11 голов. Во всех матчах ворота английского клуба защищал голкипер Андре Онана, появившийся в команде перед началом сезона-2023/24.

Хуже «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов обороняются только «Антверпен» (14 пропущенных мячей) и «Селтик» (12). На одном уровне с английской командой выступают «Янг Бойз», также пропустившие 11 мячей за 4 тура.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

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27 комментариев

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Дядя ТУРА
чё это есть кто-то хуже? надо бить и этот рекорд
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Diana Petrova
В кого чаще проникали-в Эву Элфи или Манчестер Юнайтед?
+18
-4
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Astan4o
Siuuuuuuu
+7
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Отец Абду
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Большинство комментаторов здесь не дружат с головой, а просто пишут все, что придет на ум, а реальность такова, что МЮ спокойно возьмет минимум 4 очка в последних двух турах и пройдет дальше
Вы после жеребьевки говорили, что МЮ спокойно займет второе место... Даже может побороться за первое место:) в итоге первое место с конца
+6
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xjsxfkpft8
какие претензии? он бьет рекорд за рекордом, мастер своего дела…
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Лидия Соболева
Стоят 4 проститутки и основной состав Манчестер Юнайтед-кто из них отсосет первыми?
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Отец Абду
Тен Хаг: "Они спросили меня, могу ли я заставить "Манчестер Юнайтед" играть, как "Аякс", и я заставил их играть, как "Аякс" 2023 года":)
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Buharoid
В последние два тура на выезде у Галатасарая и с Баварией у МЮ отличные шансы вырваться вперёд в этом зачёте.
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать. всё у него получается.
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Гномович!
Просто Де Хеа не умеет играть ногами.
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Роман
То есть МЮ - это бельгийский Антверпен.
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Тюменский медвежонок
Ответ Diana Petrova
В кого чаще проникали-в Эву Элфи или Манчестер Юнайтед?
есть нюанс, одной это нравится, а вот вторые страдают))
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Roman
Ответ заблокированному пользователю
Большинство комментаторов здесь не дружат с головой, а просто пишут все, что придет на ум, а реальность такова, что МЮ спокойно возьмет минимум 4 очка в последних двух турах и пройдет дальше
Завидую твоему оптимизму
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Мистер Робот
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать. всё у него получается.
Дадим
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Real_v_dushe
7хаг: вызов принят!
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фк кабинет
Где они нашли этого проходимца?)Вспомнил в Аяксе.
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Va_BanK
Ответ Diana Petrova
В кого чаще проникали-в Эву Элфи или Манчестер Юнайтед?
В Элфи проникает один и тот же а в МЮ проникают все…
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MVL
Сложно понять Селтик и Антверпен, все-таки тренер у них не Тен Хаг.
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pit4er
После Баварии будут худшими
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Dixon010
Группа неожиданно интересная получилась. Не совсем очевидно, что в итоге МЮ не пройдет. Есть ощущение, что Галатасарай может профукать свой шанс. А у Копенгагена коленки могут задержать, когда останется последний шаг.
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Антуан
Ответ заблокированному пользователю
Большинство комментаторов здесь не дружат с головой, а просто пишут все, что придет на ум, а реальность такова, что МЮ спокойно возьмет минимум 4 очка в последних двух турах и пройдет дальше
Я перед этим туром читал комментарии как легко МЮ возьмет 6 очков с Датчанами и обеспечит себе второе место)
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