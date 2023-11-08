Бербатов – Антони: «Не пытайся делать глупости, такие как финты, которые не приносят пользы команде. Не усложняй все слишком сильно»
Димитар Бербатов дал совет Антони относительно его игры за «Манчестер Юнайтед».
«Эрику тен Хагу нравится Антони. Все это знают, потому что они вместе работали в «Аяксе». Очевидно, что он питает к нему слабость, потому что каждый тренер так относится к определенным игрокам.
Тен Хаг оказывает Антони свое доверие. Антони должен знать, что каждый раз, когда он выходит на поле, он должен оправдывать доверие тен Хага, выкладываться по полной, чтобы показать: «Да, босс, вы мне доверяете, я не хочу подводить вас или команду».
Однако прямо сейчас у Антони это не очень хорошо получается, поэтому мой совет был бы прост: не усложняй все слишком сильно. В тот момент, когда ты начинаешь думать, что ты Роналдиньо или Зидан, ты начинаешь испытывать еще более серьезные трудности. Не пытайся делать глупости, такие как финты, которые не приносят пользы команде.
Ты очень быстрый, используй свою скорость, чтобы забегать за спины защитников, получать мяч и начать записывать голевые передачи или забивать. Вот как все просто. Оставайся дисциплинированным и сосредоточенным – это не так уж сложно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfair.
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Таких дриблеров в футболе тысячи
Цена Антони максимум 30 лямов, а уровень - Кристалл Пэлас потолок
Ему бы зубами схватиться за шанс, раз уж позвали в МЮ
Жить на базе и тренироваться по 3 раза в день
Вместо этого он лупит баб своих и левых банкирш и крутит сальто на поле
А про скорость Антони Бербатов явно ошибся, как раз наоборот - Антони чрезвычайно медленный и не резкий для крайнего атакующего полузащитника
Он же часто прокидывает мяч вперёд и не может обогнать соперника. Понты, понты, понты, мерзкое поведение - вот игра Антони, по крайней мере в МЮ.
Ему правда надо научиться оббегать защитников ещё лучше и в более верное время, то картина станет крайне интересной. А если ещё и вокруг МЮ будешь меньше болтовни типа про Магваера и Онану, Лингарда и триллиард скандалов после ухода сэра, окажется, что приятная обстановка влияет на качество работы и адаптацию футболистов. Бешеная драка клуба, Рона и Тен Хага - это сильный удар по раздевалке. Санчо там что-то ещё изображает, кошмар просто. Сложно сосредоточиться и эффективнее выкладываться в таком коллективе. И так 10 лет. Должно быть реально единство и минимум токсичности