Бербатов – Антони: «Не пытайся делать глупости, такие как финты, которые не приносят пользы команде. Не усложняй все слишком сильно»

Димитар Бербатов дал совет Антони относительно его игры за «Манчестер Юнайтед».

«Эрику тен Хагу нравится Антони. Все это знают, потому что они вместе работали в «Аяксе». Очевидно, что он питает к нему слабость, потому что каждый тренер так относится к определенным игрокам.

Тен Хаг оказывает Антони свое доверие. Антони должен знать, что каждый раз, когда он выходит на поле, он должен оправдывать доверие тен , выкладываться по полной, чтобы показать: «Да, босс, вы мне доверяете, я не хочу подводить вас или команду».

Однако прямо сейчас у это не очень хорошо получается, поэтому мой совет был бы прост: не усложняй все слишком сильно. В тот момент, когда ты начинаешь думать, что ты Роналдиньо или Зидан, ты начинаешь испытывать еще более серьезные трудности. Не пытайся делать глупости, такие как финты, которые не приносят пользы команде.

Ты очень быстрый, используй свою скорость, чтобы забегать за спины защитников, получать мяч и начать записывать голевые передачи или забивать. Вот как все просто. Оставайся дисциплинированным и сосредоточенным – это не так уж сложно», – сказал бывший футболист « » в интервью Betfair.

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