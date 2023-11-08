Бербатов – Антони: «Не пытайся делать глупости, такие как финты, которые не приносят пользы команде. Не усложняй все слишком сильно»

Теги Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Димитар Бербатов дал совет Антони относительно его игры за «Манчестер Юнайтед».

«Эрику тен Хагу нравится Антони. Все это знают, потому что они вместе работали в «Аяксе». Очевидно, что он питает к нему слабость, потому что каждый тренер так относится к определенным игрокам.

Тен Хаг оказывает Антони свое доверие. Антони должен знать, что каждый раз, когда он выходит на поле, он должен оправдывать доверие тен Хага, выкладываться по полной, чтобы показать: «Да, босс, вы мне доверяете, я не хочу подводить вас или команду».

Однако прямо сейчас у Антони это не очень хорошо получается, поэтому мой совет был бы прост: не усложняй все слишком сильно. В тот момент, когда ты начинаешь думать, что ты Роналдиньо или Зидан, ты начинаешь испытывать еще более серьезные трудности. Не пытайся делать глупости, такие как финты, которые не приносят пользы команде.

Ты очень быстрый, используй свою скорость, чтобы забегать за спины защитников, получать мяч и начать записывать голевые передачи или забивать. Вот как все просто. Оставайся дисциплинированным и сосредоточенным – это не так уж сложно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfair. 

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11 комментариев

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Adrenaline Z
все верно сказал!
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Jan Paskel
Ответ Adrenaline Z
все верно сказал!
думаю там что в лоб, что по лбу
+9
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Ксения Ершова
Так он в Манчестер Юнайтед попал благодаря видео где он финтит в матчах Эвердивизи
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JohnnyMulka
Ответ Ксения Ершова
Так он в Манчестер Юнайтед попал благодаря видео где он финтит в матчах Эвердивизи
Он попал в МЮ, благодаря протекции Главного Тренера

Таких дриблеров в футболе тысячи
Цена Антони максимум 30 лямов, а уровень - Кристалл Пэлас потолок

Ему бы зубами схватиться за шанс, раз уж позвали в МЮ
Жить на базе и тренироваться по 3 раза в день

Вместо этого он лупит баб своих и левых банкирш и крутит сальто на поле
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Alex Rhea
Так он других и не умеет.
А про скорость Антони Бербатов явно ошибся, как раз наоборот - Антони чрезвычайно медленный и не резкий для крайнего атакующего полузащитника
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Nickolay Lyskov
Ответ JohnnyMulka
Он попал в МЮ, благодаря протекции Главного Тренера Таких дриблеров в футболе тысячи Цена Антони максимум 30 лямов, а уровень - Кристалл Пэлас потолок Ему бы зубами схватиться за шанс, раз уж позвали в МЮ Жить на базе и тренироваться по 3 раза в день Вместо этого он лупит баб своих и левых банкирш и крутит сальто на поле
Да не стоит он и 30, и 20 миллионов. Если прямо сейчас его выставить на трансфер, крайне сомнительно, что за него хоть кто-то будет готов отдать двадцатку, кроме, разве что, саудовцев.
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Jeicob Harlon
иными словами :Антони не вы####ся а играй
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Nickolay Lyskov
"Ты очень быстрый" - после этого можно забыть все, что сказал Бербатов, хотя я был с ним согласен.
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Marslan Akmataliev
Антони быстрый?
Он же часто прокидывает мяч вперёд и не может обогнать соперника. Понты, понты, понты, мерзкое поведение - вот игра Антони, по крайней мере в МЮ.
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Владимир Владимир
Ну, если будет тренер, который доведёт до ума его технику и скорость, то будет топовый игрок. Адаптация у него сложная и в сложной команде (кризисной) + новая лига, надо подстроиться ведь. Скандалы с женой/девушкой/очередной телкой(или кто она ему там) тоже на пользу не идёт.

Ему правда надо научиться оббегать защитников ещё лучше и в более верное время, то картина станет крайне интересной. А если ещё и вокруг МЮ будешь меньше болтовни типа про Магваера и Онану, Лингарда и триллиард скандалов после ухода сэра, окажется, что приятная обстановка влияет на качество работы и адаптацию футболистов. Бешеная драка клуба, Рона и Тен Хага - это сильный удар по раздевалке. Санчо там что-то ещё изображает, кошмар просто. Сложно сосредоточиться и эффективнее выкладываться в таком коллективе. И так 10 лет. Должно быть реально единство и минимум токсичности
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Чёрный тюльпан
Ответ JohnnyMulka
Он попал в МЮ, благодаря протекции Главного Тренера Таких дриблеров в футболе тысячи Цена Антони максимум 30 лямов, а уровень - Кристалл Пэлас потолок Ему бы зубами схватиться за шанс, раз уж позвали в МЮ Жить на базе и тренироваться по 3 раза в день Вместо этого он лупит баб своих и левых банкирш и крутит сальто на поле
Он даже не уровень КП, потому что там Заа играл, а также Олиз (он же Олисе) играет, которого хотел Гвардиола в Сити до того, как Мишель (Майкл) сломался, а после уже на Доку переключились. Ни первого, ни второго Антонина не сильнее, а я бы даже сказал, что заметно слабее.
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