«МЮ» уступил «Копенгагену» 2-й раз – проигрывали при Фергюсоне в 2006-м. У «Юнайтед» 3 победы над датчанами

«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории проиграл «Копенгагену».

В среду команда тренера потерпела поражение от датского клуба в 4-м туре группового этапа (3:4).

Прошлый подобный случай произошел в ноябре 2006 года, когда «Манчестер Юнайтед» возглавлял . Английский клуб потерпел поражение в Копенгагене, уступив со счетом 0:1.

Соперники встречались пять раз за всю историю. Помимо двух поражений, на счету « » три победы в противостоянии с «Копенгагеном».

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

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