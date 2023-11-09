«МЮ» уступил «Копенгагену» 2-й раз – проигрывали при Фергюсоне в 2006-м. У «Юнайтед» 3 победы над датчанами
«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории проиграл «Копенгагену».
В среду команда тренера Эрика тен Хага потерпела поражение от датского клуба в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:4).
Прошлый подобный случай произошел в ноябре 2006 года, когда «Манчестер Юнайтед» возглавлял Алекс Фергюсон. Английский клуб потерпел поражение в Копенгагене, уступив со счетом 0:1.
Соперники встречались пять раз за всю историю. Помимо двух поражений, на счету «Манчестер Юнайтед» три победы в противостоянии с «Копенгагеном».
«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4
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В итоге даже проиграв в Дании вышли с 1 места