Райт-Филлипс о «Золотом мяче»: «Месси – величайший игрок всех времен, но эта награда присуждается за индивидуальные достижения. Холанд побил все рекорды и заслужил приз»

Теги Шон Райт-Филлипс Манчестер Сити МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Шон Райт-Филлипс считает, что Эрлинг Холанд должен был получить «Золотой мяч»-2023.

Награда досталась Лионелю Месси. Нападающий сборной Аргентины выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. 

«Я определенно считаю, что Эрлинг Холанд заслужил выиграть «Золотой мяч» в этом году. Я считаю Лионеля Месси величайшим игроком всех времен, но эта награда всегда присуждается на основе индивидуальных достижений, и Холанд побил все возможные рекорды. Количество голов, которые он забил за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, было просто невероятным.

То, что он не выиграл награду из-за победы Месси на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, кажется немного суровым, потому что Холанд играет за сборную Норвегии, которая даже не участвовала в этом соревновании. Так что это не совсем справедливо», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» в интервью NewBettingSites. 

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36 комментариев

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Илья Мурашов
Ответ Роман
Снейдер, Левандовски, Холанд взгрустнули.
Рибери их утешит
+16
-3
+13
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Фут.Боль
Да уже поднадоели эти рассуждения. Должен был, не должен был. Получил уже. Остальное не важно. Это история.
+14
-4
+10
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Илья Мурашов
Вот именно. ЗМ индивидуальная награда. А что индивидуального в игре Холанна? Он зависимый игрок. Ни одного гола в стиле создал-реализовал. Ни одного гола со штрафного. Всё время завершал атаки. Левандовски в таком стиле всю карьеру играл, но претендентом на ЗМ стал только после 2020 года.
+10
-2
+8
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Илья Мурашов
Ответ King_X
+++ Но что поделать, Инфантино и Ко оч хотели красиво проводить Месси Еще до ЧМ кричали и они, и игроки сборных (типа Испании), что это последний шанс и Месси ОБЯЗАН взять ЧМ)) а судьи стремались остаться в истории тем человеком, что лишил Лео победы на мундиале P. S. При этом не отрицаю, что Лео был дико хорош, дико заряжен, так возвращаться в оборону даж вплоть до своего углового флажка - не видел от Лео никогда, зверюга
Про последний шанс все говорили и про Роналду. Только он не стал ЧМ. Это просто дань уважение легенде, пожелание выиграть желанный трофей. Я, например, хотел, чтобы Буффон и Ибрагимович выиграли ЛЧ, но не срослось.
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Kahn01
То есть, у центральных защитников и опорников шанса нет? Они не могут побить аналогичные рекорды
+6
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FC.Barcelona
Ответ Ильгиз Шакиров
Это все понимают, но нельзя ведь у Месси дар))
А почему он не получил в 2018? Ведь он был на голову выше всех
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Илья Мурашов
Ответ Парень со двора Шмурнова
Которого тоже обогнал Месси к слову и о чем почему-то фаны Лео постоянно забывают упомянуть 😂
У Месси хотя бы была победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании. Также он выиграл ЗБ. У Роналду было 0 трофеев, он не стал лучшим бомбардиром. Вообще никаких достижений. Только вывел сборную на ЧМ. Тогда где ЗМ Месси в 2017 году, когда он вывел Аргентину на ЧМ в последнем туре, забив хет-трик?
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Н.Ф.
Очередной большой ребёнок.
Ну придумай какой-нибудь СВОЙ супер-пупер индивидуальный приз и вручай тому, кому посчитаешь нужным. Что мешает?
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VERBLYUD
Месси выиграл ЗМ, Холанд проиграл. Те, кто болели за Холанда, должны смириться с поражением и заплакать. Этими глупыми разговорами ничего не поменяешь.
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Александр Жук
Ответ Leon Petov
Даже Дембеле за день до финала сказал, что Месси заслуживает ЧМ. И именно он провалил 1 тайм и привёз пенальти. Совпадение?🤔
т. е ты серьезно считаешь, что это Месси приказал Дембеле срубить Ди Марию в штрафной? Врача, врача!
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JURAVLI
Ответ King_X
+++ Но что поделать, Инфантино и Ко оч хотели красиво проводить Месси Еще до ЧМ кричали и они, и игроки сборных (типа Испании), что это последний шанс и Месси ОБЯЗАН взять ЧМ)) а судьи стремались остаться в истории тем человеком, что лишил Лео победы на мундиале P. S. При этом не отрицаю, что Лео был дико хорош, дико заряжен, так возвращаться в оборону даж вплоть до своего углового флажка - не видел от Лео никогда, зверюга
да, судьи так стремались, что аж два пенальти в ворота Аргов в финале поставили. 👍
+2
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Hi Hi
Ответ Александр Жук
Жаль, что все журналисты из топ 5 лиг, кроме Франции, считают по другому
Не знал что профессиональность и компетентность журналиста зависит от гражданства
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-5
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
по индивидуальным заслугам с Месси никто не сравнится, Месси создаёт на уровне де бревен и забивает на уровне холандов с мбаппе
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Игорь Климов
Золотой Мяч для Лео Месси по итогам прошедшего сезона у всех вменяемых людей в мире, ни у кого не вызывает сомнений, но только хейтеры Лео Месси всё не могут успокоиться)))
Это была безоговорочная победа Лео Месси в голосовании за Золотой Мяч!
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Илья Мурашов
Ответ Парень со двора Шмурнова
Которого тоже обогнал Месси к слову и о чем почему-то фаны Лео постоянно забывают упомянуть 😂
Снейдер занял 4-е место, но хейтеры говорят, что Месси украл у него ЗМ. Или это другое?
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FC.Barcelona
Ответ Парень со двора Шмурнова
Которого тоже обогнал Месси к слову и о чем почему-то фаны Лео постоянно забывают упомянуть 😂
Когда он выиграл Ла Лигу, Суперкубок, Золотую бутсу, Пичичи, стал лучшим игроком Испании. Фамилия Месси творит чудеса, люди становятся моментально слепыми.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Илья Мурашов
Снейдер занял 4-е место, но хейтеры говорят, что Месси украл у него ЗМ. Или это другое?
Так он и своих одноклубников обокрал. Поэтому это не другое, это все то же самое.
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King_X
Ответ JURAVLI
да, судьи так стремались, что аж два пенальти в ворота Аргов в финале поставили. 👍
То, как фанаты аргов оправдывают все судейство 2 логичными пенальти в финале, как выставляют большим одолжением и прихотью, подарком с барского плеча - лишь доказывает, что судейство было так себе))
Видимо, по вашей шкале и этого не должны были назначать команде кумира, как посмел судья, ая-я-яй
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Как там дела у пешего в ЛЧ? В сильнейшем турнире пропал в 2015 году...
Как дела у Роналду на ЧМ? В сильнейшем турнире пропал в 2006 году
+7
-7
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