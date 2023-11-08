Райт-Филлипс о «Золотом мяче»: «Месси – величайший игрок всех времен, но эта награда присуждается за индивидуальные достижения. Холанд побил все рекорды и заслужил приз»
Шон Райт-Филлипс считает, что Эрлинг Холанд должен был получить «Золотой мяч»-2023.
Награда досталась Лионелю Месси. Нападающий сборной Аргентины выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере.
«Я определенно считаю, что Эрлинг Холанд заслужил выиграть «Золотой мяч» в этом году. Я считаю Лионеля Месси величайшим игроком всех времен, но эта награда всегда присуждается на основе индивидуальных достижений, и Холанд побил все возможные рекорды. Количество голов, которые он забил за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, было просто невероятным.
То, что он не выиграл награду из-за победы Месси на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, кажется немного суровым, потому что Холанд играет за сборную Норвегии, которая даже не участвовала в этом соревновании. Так что это не совсем справедливо», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» в интервью NewBettingSites.
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Ну придумай какой-нибудь СВОЙ супер-пупер индивидуальный приз и вручай тому, кому посчитаешь нужным. Что мешает?
Это была безоговорочная победа Лео Месси в голосовании за Золотой Мяч!
Видимо, по вашей шкале и этого не должны были назначать команде кумира, как посмел судья, ая-я-яй