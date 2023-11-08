Райт-Филлипс о «Золотом мяче»: «Месси – величайший игрок всех времен, но эта награда присуждается за индивидуальные достижения. Холанд побил все рекорды и заслужил приз»

Шон Райт-Филлипс считает, что Эрлинг Холанд должен был получить «Золотой мяч»-2023.

Награда досталась Лионелю Месси. Нападающий сборной Аргентины выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере.

«Я определенно считаю, что заслужил выиграть «Золотой мяч» в этом году. Я считаю величайшим игроком всех времен, но эта награда всегда присуждается на основе индивидуальных достижений, и Холанд побил все возможные рекорды. Количество голов, которые он забил за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, было просто невероятным.

То, что он не выиграл награду из-за победы Месси на чемпионате мира в составе сборной , кажется немного суровым, потому что Холанд играет за сборную Норвегии, которая даже не участвовала в этом соревновании. Так что это не совсем справедливо», – сказал бывший полузащитник « » в интервью NewBettingSites.

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