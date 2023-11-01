Делор о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Уважаю его карьеру, но это позор. Все знают, что Холанд должен был выиграть»
Анди Делор назвал позором вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.
36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины стал обладателем награды в 8-й раз за карьеру.
«Для меня это конец истории Месси, его должны были вознаградить. Но все знают, что в этом сезоне должен был выиграть Холанд.
Уважаю Месси и его карьеру, но это позор. После такого сезона Холанд должен был получить «Золотой мяч», – сказал бывший игрок «Монпелье», сейчас выступающий за катарский клуб «Умм-Салаль».
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Месси заслужил «Золотой мяч»?
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стыдно таких не знать)
Что касается ассистов, то у Мбаппе украли ассист в игре с Марокко. А вот это не ассист: https://www.youtube.com/shorts/a3y28xAj-ec?feature=share
Так что Мбаппе лучший ассистент турнира вместе с Бруно, Гризманном и Кейном.
2. Наверное, все таки, в послематчевой серии, а не "предматчевой".
3. Как это "Он ничего на ЧМ не проиграл", когда его сборная не выиграла сам турнир ?) По моему, "не выиграл турнир" = "проиграл" )
Т. е. французскую цацку получать можно, а обсуждать её дискредитацию нет?
рональдуботы чтоль!?
после финального свистка Аргентина - Франция, весь адект мирового масштаба в голосину " это железобетонный ЗМ"
не удивлюсь, если вот эти клоуны работают за кликбейты