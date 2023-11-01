Делор о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Уважаю его карьеру, но это позор. Все знают, что Холанд должен был выиграть»

Теги ПСЖ Манчестер Сити Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Анди Делор Эрлинг Холанд Футбол

Анди Делор назвал позором вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины стал обладателем награды в 8-й раз за карьеру. 

«Для меня это конец истории Месси, его должны были вознаградить. Но все знают, что в этом сезоне должен был выиграть Холанд. 

Уважаю Месси и его карьеру, но это позор. После такого сезона Холанд должен был получить «Золотой мяч», – сказал бывший игрок «Монпелье», сейчас выступающий за катарский клуб «Умм-Салаль». 

Месси или Холанд: а что говорят данные?

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Лионель Месси
Нет
39%
Эрлинг Холанд

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29 комментариев

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Abdul Aziz
Французы разбушевались. Ну а как же, чел играл во французском клубе, победив французскую сборную в финале, получил от французского журнала титул лучшего. Не могут принять..
+37
-14
+23
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dw4xbhdgb8
Хватит мнения французов постить
+26
-9
+17
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Всё знаю
Ответ Алексей Сметанин
Делор это кто вообще??????
ален делор)
стыдно таких не знать)
+9
0
+9
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ArtemEgs
Ответ Илья Мурашов
Даже конкуренты Месси Холанн и Мбаппе признали победу Месси и поздравили его. И только французы и Роналду со своими фанатами не могут это принять. Если бы на месте Месси был бы любой другой игрок, то они сказали бы, что заслуженно.
Интересно, выиграй Франция ЧМ, эти же французы считали бы, что Холанд заслужил?)
+6
0
+6
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Алексей Сметанин
Делор это кто вообще??????
+14
-9
+5
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Даниил Гутин
Судя по комментариям в медиа пространстве, эти "все", которые за Холланда -- только французы, да и то, тот же Мбаппе признал, что Месси заслужил
+7
-4
+3
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Кирилл
Что-то мне подсказывает, что если бы Франция выиграла бы ЧМ, то все французы дружно рассказывали бы что ЗМ заслужил только Мбаппе и никто другой )
+4
-1
+3
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Илья Мурашов
Даже конкуренты Месси Холанн и Мбаппе признали победу Месси и поздравили его. И только французы и Роналду со своими фанатами не могут это принять. Если бы на месте Месси был бы любой другой игрок, то они сказали бы, что заслуженно.
+7
-4
+3
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Леван Сиукаев
если бы отдали кому нибудь ЗМ,за клубные достижения ,то и тогда Холланд не должень был стоять в очереди первым,поскольку есть один бельгиец в том же МС,кто гораздо больше заслуживал эту награду
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Demyan Grachev
да все адекватные люди это понимают
+3
-1
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Заборостроитель
Пробиваются голоса истины, пройдет время, и сольют легенду коррупционного распиара
+1
0
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Денис Аниськин
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Ответ ArtemEgs
Интересно, выиграй Франция ЧМ, эти же французы считали бы, что Холанд заслужил?)
ну если бы ЧМ выиграла Франция то зм отдали бы Холанду,не мбаппе , сказали бы что он плохо провел сезон клубный, а тут Месси даже если он плохо провел клубный сезон, но он же смог выиграть ЧМ , а остальное не важно , зм не будет никогда последовательной наградой, не дали Иньеста, не дали гризману за 18 год
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ArtemEgs
Ответ Илья Мурашов
Для недовольных любой игрок приемлемый, лишь бы не Месси. Если дали бы КДБ или Родри, они сказали бы заслуженно.
Это понятно. Тут вопрос в другом: все эти французы считают заслуженным, если бы ЗМ дали Холанду (понятное дело, что просто лишь бы не Месси). А вот если бы чемпионом мира стала Франция, все эти французы быстро бы забыли достижения Холанда, КДБ или Родри
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Имя Фамилия
Ответ Кирилл
1. Мбаппе не стал "лучшим ассистентом турнира" - это звание разделили Бруно, Гризманн, Кейн и Месси с 3 ассистами у каждого. 2. Наверное, все таки, в послематчевой серии, а не "предматчевой". 3. Как это "Он ничего на ЧМ не проиграл", когда его сборная не выиграла сам турнир ?) По моему, "не выиграл турнир" = "проиграл" )
Последнее действие меси в финале это 1-й удар в серии пенальти, последнее действие Мбаппе в финале это тоже 1-й удар в серии, который он так же реализовал, на этом матч для них закончился. Каким образом на итоги индивидуальной награды должны влиять события, которые произошли после последнего действия обоих игроков и которые от них не зависели даже косвенно?

Что касается ассистов, то у Мбаппе украли ассист в игре с Марокко. А вот это не ассист: https://www.youtube.com/shorts/a3y28xAj-ec?feature=share

Так что Мбаппе лучший ассистент турнира вместе с Бруно, Гризманном и Кейном.
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Кирилл
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира, сделал хет-трик в финале, реализовал удар в предматчевой серии. Он ничего на ЧМ не проиграл.
1. Мбаппе не стал "лучшим ассистентом турнира" - это звание разделили Бруно, Гризманн, Кейн и Месси с 3 ассистами у каждого.
2. Наверное, все таки, в послематчевой серии, а не "предматчевой".
3. Как это "Он ничего на ЧМ не проиграл", когда его сборная не выиграла сам турнир ?) По моему, "не выиграл турнир" = "проиграл" )
+1
0
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Имя Фамилия
Ответ Кирилл
Что-то мне подсказывает, что если бы Франция выиграла бы ЧМ, то все французы дружно рассказывали бы что ЗМ заслужил только Мбаппе и никто другой )
Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира, сделал хет-трик в финале, реализовал удар в предматчевой серии. Он ничего на ЧМ не проиграл.
+3
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Real_v_dushe
Ответ dw4xbhdgb8
Хватит мнения французов постить
Так это же французская цацка))
Т. е. французскую цацку получать можно, а обсуждать её дискредитацию нет?
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Собиратель хаоса
Бывший игрок Монпелье... Я думаю, что мало кто на этом сайте и действующих то игроков Монпелье вспомнит.
+2
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Александр Северный
а кто это все знали!?
рональдуботы чтоль!?
после финального свистка Аргентина - Франция, весь адект мирового масштаба в голосину " это железобетонный ЗМ"
не удивлюсь, если вот эти клоуны работают за кликбейты
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prosto D.
Ответ Алексей Сметанин
Делор это кто вообще??????
Чемпион Мексики по футболу)
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atomio
спорц второй день бегает по соцсетям и новостникам, ищет высказывания каких-то ноунеймов) чтобы запостить и получить кликбейт
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Tanabay
плач детка плач
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cektor
Анди Делор очередной обиженный француз
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Денис Аниськин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Илья Мурашов
Для недовольных любой игрок приемлемый, лишь бы не Месси. Если дали бы КДБ или Родри, они сказали бы заслуженно.
ну заслуженно Родри и кдб весь сезон провели на одном высоком уровне , а не отдали все силы ради ЧМ и потом просто ради номера играли, да что уж там зм себя уже как награда сделала смехотворной начиная с снейдера, рибери, Ван Дейка, Левандовски ,Модрича
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