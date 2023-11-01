Делор о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Уважаю его карьеру, но это позор. Все знают, что Холанд должен был выиграть»

Анди Делор назвал позором вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

36-летний игрок «Интер Майами» и сборной стал обладателем награды в 8-й раз за карьеру.

«Для меня это конец истории Месси, его должны были вознаградить. Но все знают, что в этом сезоне должен был выиграть Холанд.

Уважаю Месси и его карьеру, но это позор. После такого сезона Холанд должен был получить « », – сказал бывший игрок «Монпелье», сейчас выступающий за катарский клуб «Умм-Салаль».

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