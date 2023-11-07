Сафонов о сборной Кубы: «Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них»
Матвей Сафонов признался, что ничего не знает о сборной Кубы.
Сборная России проведет товарищеский матч с кубинцами в Волгограде 20 ноября.
«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.
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