Сафонов о сборной Кубы: «Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них»

Матвей Сафонов признался, что ничего не знает о сборной Кубы.

проведет товарищеский матч с кубинцами в Волгограде 20 ноября.

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», – сказал вратарь « » и сборной России.

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