Сафонов о сборной Кубы: «Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов признался, что ничего не знает о сборной Кубы.

Сборная России проведет товарищеский матч с кубинцами в Волгограде 20 ноября. 

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.

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6 комментариев

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Артемий Проняев
да никто не знает
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Пепси пеналдувич
Кубинцы тоже не знают, кто такой Сафонов
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Overkiller
Интересно, ему говорили что там ещё и Занзибар корячился? Хочется реакцию увидеть ))
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Sobachkin
Ну хоть бы погуглил
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