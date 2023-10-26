Виталий Кафанов: «Сафонов – первый номер сборной на сегодняшний день. Он не дает повода усомниться в себе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов назвал Матвея Сафонова первым номером сборной России.

— Раньше вы говорили, что Сафонов не должен давать поводов усомниться в себе. У него получается?

— Да. И в сентябре, и в октябре, когда мы приехали на сборы в Новогорск, то в первый же день работы объявили о первом номере: на сегодняшний день Матвей первый. Если бы матчи против Камеруна и Кении были официальными, Матвей играл бы в двух встречах.

В прошлом году нам нужно было определять первого номера, но сейчас ситуация изменилась. Матвей и в клубе, и в сборной играет надежно, он не дает повода усомниться в себе.

Теперь вопрос был в другом: кто второй, а кто третий? Потому что есть большая группа вратарей, которые хорошо играют в чемпионате и из которых нужно было выбирать. И один, и второй Илья [Помазун и Лантратов] на тренировках выглядели очень сильно, в чемпионате играют уверенно. У нас еще обойма из пяти‑шести вратарей примерно такого же уровня, – сказал тренер вратарей сборной России.

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14 комментариев

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Владимир Молявин
В данный момент полностью согласен.
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Миша Асеев
Ответ Marienburg
Кафанов слишком часто стал говорить об одном игроке, как непререкаемом авторитете. "Что-то вы так страстно защищаете директора рынка, а? Это наводит на подозрения"
Это журналисты не могут новой темы для вопросов придумать
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Алексий Бяконт
Галицкий купил Кафанова с потрохами? У нас в Краснодаре, этот Сафонов пенки исполняет в каждой второй игре!
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Кино Музыка
Сафонов первый вратарь после Нигматуллина и в какой-то степени Рыжикова, кто умеет спасать.
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Сергей Жарковский
Ответ Магомед Саид Амирханов
А где Песьяков?
Там же где и Максименко...
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Магомед Саид Амирханов
А где Песьяков?
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Шухрат Казыев
Сафонов лучший вратарь России
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Глеб Соболев
Ответ Кино Музыка
Сафонов первый вратарь после Нигматуллина и в какой-то степени Рыжикова, кто умеет спасать.
да уж Игорек то не спасал конечно
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Кино Музыка
Ответ timaristo
Видимо, вратарь с фамилией Лантратов вам незнаком
Спасателей больше, я упомянул известных.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Сергей Жарковский
Там же где и Максименко...
🤣🤣🤣!
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Adjusted
Ответ Магомед Саид Амирханов
А где Песьяков?
Сейчас занят и не может подойти — ногами играет хорошо!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Adjusted
Сейчас занят и не может подойти — ногами играет хорошо!
Карпин любит таких, которые играют ногами хорошо и через раз ошибаются 🤣
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