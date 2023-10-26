Виталий Кафанов: «Сафонов – первый номер сборной на сегодняшний день. Он не дает повода усомниться в себе»

Виталий Кафанов назвал Матвея Сафонова первым номером сборной России.

— Раньше вы говорили, что не должен давать поводов усомниться в себе. У него получается?

— Да. И в сентябре, и в октябре, когда мы приехали на сборы в Новогорск, то в первый же день работы объявили о первом номере: на сегодняшний день Матвей первый. Если бы матчи против Камеруна и Кении были официальными, Матвей играл бы в двух встречах.

В прошлом году нам нужно было определять первого номера, но сейчас ситуация изменилась. Матвей и в клубе, и в сборной играет надежно, он не дает повода усомниться в себе.

Теперь вопрос был в другом: кто второй, а кто третий? Потому что есть большая группа вратарей, которые хорошо играют в чемпионате и из которых нужно было выбирать. И один, и второй Илья [Помазун и Лантратов] на тренировках выглядели очень сильно, в чемпионате играют уверенно. У нас еще обойма из пяти‑шести вратарей примерно такого же уровня, – сказал тренер вратарей сборной России.

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