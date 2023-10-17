Орлов о матче России с Камеруном: «На Сафонова, Кузяева, Пиняева и Чалова обратили внимание европейские селекционеры»

Геннадий Орлов сообщил об интересе к игрокам России со стороны клубов Европы.

«Я узнал из разговоров с иностранными коллегами, что четыре игрока сборной России получили высокую оценку в матче с Камеруном [1:0]. Это Сафонов, Кузяев, Пиняев и Чалов. То есть сразу на них обратили внимание европейские селекционеры.

Кузяев и так играет в «Гавре», причем у него появилась уверенность, он прибавил. Мы можем порадоваться за него», — сказал комментатор в эфире радио «Зенит».

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