Орлов о матче России с Камеруном: «На Сафонова, Кузяева, Пиняева и Чалова обратили внимание европейские селекционеры»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Гавр Геннадий Орлов Краснодар товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Матвей Сафонов Федор Чалов Сергей Пиняев Футбол

Геннадий Орлов сообщил об интересе к игрокам России со стороны клубов Европы.

«Я узнал из разговоров с иностранными коллегами, что четыре игрока сборной России получили высокую оценку в матче с Камеруном [1:0]. Это Сафонов, Кузяев, Пиняев и Чалов. То есть сразу на них обратили внимание европейские селекционеры.

Кузяев и так играет в «Гавре», причем у него появилась уверенность, он прибавил. Мы можем порадоваться за него», — сказал комментатор в эфире радио «Зенит».

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11 комментариев

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михаил почта
после Кении интерес взлетел до небес!!
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Demedieu
Ответ михаил почта
после Кении интерес взлетел до небес!!
особенно к Джикии и Баринову
+5
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e_katya@list.ru
Я думаю автор ошибся, и селекционеры всё сделали наоборот, вычеркнув их из списка и поставили в блок. С такой самоотдачей - в чёрный список навсегда!
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Ivas715
У нормальных селекционеров всегда много игроков в списках. Понятно, что не топ клубы следят за нашими игроками, но команды уровня середины серии А, лиги 1, той же Турции присматриваются точно. Если кто-то думает, что условная Кения все перечеркнула, то вы ошибаетесь.
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Ivan Petrov
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Скажите старику,что Кузяев уже в Европе играет,а то он может и не знает
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Spaten
Реал-Барса, 90 минута , Пиняев выходит один на один с Сафоновым, обводит и … мажет. Ну и куда ты бьешь, кривоногий,- раздаётся с тренерской скамьи!
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Andy Tucker
Орлов от иностранного коллеги Вандерваалд.... это услышал
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Артем Гладских
Ответ Demedieu
особенно к Джикии и Баринову
они очень хорошо сыграли в этом матче
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Очки Дани Алвеса
Ответ Ivas715
У нормальных селекционеров всегда много игроков в списках. Понятно, что не топ клубы следят за нашими игроками, но команды уровня середины серии А, лиги 1, той же Турции присматриваются точно. Если кто-то думает, что условная Кения все перечеркнула, то вы ошибаетесь.
Будто бы они с Камеруном что-то показали, чтобы это что-то можно было перечеркнуть Кенией))
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