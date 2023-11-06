Карпин о матче России с Кубой: «А разве выбор был? Кого дали, с тем и играем»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин оценил сборную Кубы, которая станет соперником сборной России.

Игра между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на стадионе в Волгограде.

– Когда будет назван состав?

– Завтра.

– Соперником сборной России стала Куба. Что можете сказать об этом выборе?

– А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем.

– Изучали соперника?

– Изучаем, – сказал тренер сборной России.

Сборная России нашла соперника – Куба. Что известно?

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29 комментариев

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Ростовский
Ответ TaR
Была у меня в компании в юности формулировка «Последний шанс». Это когда тусуешься где-то, всех девушек разобрали красивых и ты смотришь на оставшихся свободных и оцениваешь насколько тебе хочется сегодня продолжения и доберешь ли ты кондиций для этого?😂 Вот у нас с соперниками примерно тоже самое
Эти девушки на тебя наверное с такой же мыслью смотрели. "Всех нормальных парней разобрали, остался этот" 😂
+51
-10
+41
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TaR
Была у меня в компании в юности формулировка «Последний шанс». Это когда тусуешься где-то, всех девушек разобрали красивых и ты смотришь на оставшихся свободных и оцениваешь насколько тебе хочется сегодня продолжения и доберешь ли ты кондиций для этого?😂

Вот у нас с соперниками примерно тоже самое
+31
-7
+24
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Aleksey Yashin
Ох уж эти журналисты, опять докопались до главного тренера сборной. Вопросы ему задают ещё!
+23
-6
+17
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ARAMIS777
Команданте Карпинкано.
+17
-3
+14
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riverman1980
"Уважение к сопернику для слабаков" - добавил Карпин и сплюнул под ноги журналисту.
+7
-1
+6
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lovec23
Интересно как вел бы себя Черчесов в этой ситуации , он и в мирное время считал себя чуть ли не Жуковым
+4
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+4
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Hong Kil
– Изучаем, где находится Куба – сказал тренер сборной России.
+2
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Иван Алейников
Только увидел повтор, что Письяков опять привез. Позорник!
+2
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Фут.Боль
Понятливый человек не терпит многословия, епт - народная кубинская пословица.
+1
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по факту...выбор скажем прямо не велик...
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Трент Резнор
Не кого дали, а кто согласился
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Андрей Федоров
Ответ Максим Громыко
Состав плюс минус такой должен быть. Вратари: Сафонов, Лантратов, Овсянников. Защитники: Караваев, Ненахов, Литвинов, Осипенко, Солдатенков, Евгеньев, Круговой, Самошников. Полузащитники: Головин, Кузяев, Мостовой, Зиньковский, Баринов, Юшин, Глебов, Пруцев, Черников, Кривцов, Витюгов, Фомин, Ан. Миранчук, Глушенков, Пиняев, Обляков, Ахметов. Нападающие: Чалов, Голенков, Тюкавин, Сергеев.
Ахметов, Юшин - нет, остальное вполне.
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Максим Громыко
Ответ </c/>
по факту...выбор скажем прямо не велик...
Состав плюс минус такой должен быть. Вратари: Сафонов, Лантратов, Овсянников. Защитники: Караваев, Ненахов, Литвинов, Осипенко, Солдатенков, Евгеньев, Круговой, Самошников. Полузащитники: Головин, Кузяев, Мостовой, Зиньковский, Баринов, Юшин, Глебов, Пруцев, Черников, Кривцов, Витюгов, Фомин, Ан. Миранчук, Глушенков, Пиняев, Обляков, Ахметов. Нападающие: Чалов, Голенков, Тюкавин, Сергеев.
0
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Николай Коровин
Ответ Сергей Жарковский
Главное чтобы кубинцы не выпустили переодетых боксёров...
Или бейсболисты
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TaR
Ответ Ростовский
Эти девушки на тебя наверное с такой же мыслью смотрели. "Всех нормальных парней разобрали, остался этот" 😂
Вполне может быть, кто же спорит)
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Иван Алейников
Ответ kokakoka
Ростовский, плюсую. Ты когда говоришь не о политике, то даже кажешься адекватным
Я думал, что он Z-патриот…
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Иван Алейников
Только увидел повтор, что Письяков опять привез. Позорник!
Зато хорошо играет ногами 🤣
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Антимосковский
Ответ TaR
Была у меня в компании в юности формулировка «Последний шанс». Это когда тусуешься где-то, всех девушек разобрали красивых и ты смотришь на оставшихся свободных и оцениваешь насколько тебе хочется сегодня продолжения и доберешь ли ты кондиций для этого?😂 Вот у нас с соперниками примерно тоже самое
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Доктор Верховцев
Неуважительно как-то, Валера!
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Мақсат Алдаш
Сша победили кубу 5-0, надо не меньше, а то позорно будеть
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Честный контроль
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Сергей Жарковский
Главное чтобы кубинцы не выпустили переодетых боксёров...
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Шухрат Казыев
Главное, чтобы играли.Им тоже наверняка интересно сыграть с Россией.
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