Матвей Сафонов рассказал, как его обманул Андре Онана.

одержала победу над командой в товарищеском матче – 1:0.

«Мне было интересно посмотреть на , не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что мне даст, и не дал. Кидалово, получается.

Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – сказал вратарь сборной России и « ».

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