Матвей Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал. Кидалово, получается»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) игровая форма Андре Онана Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Матвей Сафонов рассказал, как его обманул Андре Онана.

Сборная России одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче – 1:0. 

«Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что мне даст, и не дал. Кидалово, получается.

Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – сказал вратарь сборной России и «Краснодара». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

32 комментария

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Streetbor
пока на стадионе ментов пиши заяву, что за кидалово 🤣
+60
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madaev
Онана просто этот момент «пропустил» если вы поняли
+36
-5
+31
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Streetbor
пока на стадионе ментов пиши заяву, что за кидалово 🤣
Тем более, что пассажир приметный.
Андрюха, у нас Онана, возможно криминал, по коням😎
+26
-4
+22
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Roon95
"Получается так"
+16
-4
+12
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Двоечник
Вот для Дзюбы Онана футболку бы точно не пожалел
+11
-2
+9
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yulay
Ответ Ничего Смешного
Нас опять обманули
даже дружественные вратари водят за нос
+17
-10
+7
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БолельщикСоСтажем
Видели его усы? Вот и Онана просто подумал: я бы этому дяде с большими усами…. Футболку бы не дал)
+5
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+4
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АРТУР АЛИЕВ
Он узнал, что Матвей плохо играет ногами и передумал
+4
-1
+3
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Борис Громов
получается так, надо спрашивать с пассажира
+2
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*Василёк*
Через пару лет Онана будет кусать локти, что кинул Мотю и не поменялся с самим Сафоновым футболками.
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Ничего Смешного
Нас опять обманули
+7
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БолельщикСоСтажем
Ответ БолельщикСоСтажем
Видели его усы? Вот и Онана просто подумал: я бы этому дяде с большими усами…. Футболку бы не дал)
Матвей ещё и минус поставил, ну хорош уже, сбрей и всё наладится, они тебе не идут
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Доктор Верховцев
Ответ Oleg Pepel
Онана играл? Не смотрел, но его в заявке вроде не было, судя по отчетам
Двойное кидалово. И майку не дал, и без заявки играл.
А может, маечку зажал, чтобы не спалиться, что на поле был?
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Владислав Брехов
«Перенять его опыт? Ну уж нет, спасибо»

Так он хотел сказать, да сдержался
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bolshezhri282@gmail.com
Делал вид что согласился , а потом надул!
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Oleg Pepel
Онана играл? Не смотрел, но его в заявке вроде не было, судя по отчетам
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Pavelaznaurov
Даже майку зажал….уважает однако….
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nb8dwryv56
Ответ Усатый КозлоБык ©
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Комментарий ради комментария - НОЛЬ смысла….
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Topordo
Кидок
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magentrumen
Ответ Oleg Pepel
Онана играл? Не смотрел, но его в заявке вроде не было, судя по отчетам
в запасе
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Oleg Pepel
Ответ magentrumen
в запасе
Кулички пока выкидывать видимо, там не было его)
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