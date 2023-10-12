Матвей Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал. Кидалово, получается»
Матвей Сафонов рассказал, как его обманул Андре Онана.
Сборная России одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче – 1:0.
«Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что мне даст, и не дал. Кидалово, получается.
Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – сказал вратарь сборной России и «Краснодара».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Андрюха, у нас Онана, возможно криминал, по коням😎
А может, маечку зажал, чтобы не спалиться, что на поле был?
Так он хотел сказать, да сдержался