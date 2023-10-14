Малафеев о Сафонове: «Нужно меньше допускать ошибок, как в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень сильным голкипером»

Вячеслав Малафеев рассказал, как Матвею Сафонову стать сильным вратарем.

« достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта и в играх за свою команду, и в том числе в матчах сборной.

Не стал бы говорить, что он самый сильный [голкипер сборной], все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари. Матвею нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок подобные тем, который были в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень и очень сильным голкипером», — сказал бывший вратарь сборной России.

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