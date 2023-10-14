Малафеев о Сафонове: «Нужно меньше допускать ошибок, как в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень сильным голкипером»

Теги Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Малафеев рассказал, как Матвею Сафонову стать сильным вратарем.

«Матвей достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта и в играх за свою команду, и в том числе в матчах сборной.

Не стал бы говорить, что он самый сильный [голкипер сборной], все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари. Матвею нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок подобные тем, который были в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень и очень сильным голкипером», — сказал бывший вратарь сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Если из апельсина выжать сок, то получится апельсиновый сок. Ананасовый не получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Величко
Дельный совет, сразу видно, мастер своего дела
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
если ехать прямо, то налево или направо не поедешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Lem
if u homeless just buy a house
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avd16
спасибо за неочевидные выводы, никогда бы не подумали даже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Мне понравилось как Сафон с юмором сказал после матча, что они били в него. Самоирония это супер, красавчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий