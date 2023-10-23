Сборная России может сыграть с командой Занзибара.

По информации « », РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными. С высокой долей вероятности игра пройдет в 2024 году в России.

Занзибар не входит в состав членов ФИФА, так как является автономией в составе Республики Танзания. Игроки сборной Танзании могут играть за команду Занзибара.

Отмечается, что команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году.

Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Сенегала.

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