Сборная России может сыграть с Занзибаром в 2024-м. РФС ведет переговоры

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Танзании товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России может сыграть с командой Занзибара.

По информации «Спорт-Экспресса», РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными. С высокой долей вероятности игра пройдет в 2024 году в России.

Занзибар не входит в состав членов ФИФА, так как является автономией в составе Республики Танзания. Игроки сборной Танзании могут играть за команду Занзибара.

Отмечается, что команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году.

Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Сенегала. 

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105 комментариев

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rarog
Он играл на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо-По где гуляет гиппо-по по широкой Лимпопо-добрый Доктор РФС
+68
-1
+67
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JENNINGS
Какого числа матч? Попрошу у начальника смену на заводе не ставить, чтобы воочию увидеть, возможно, лучший матч в истории футбола!
+67
-5
+62
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верблюжья смегма
Лол, если честно, думал, что это вымышленная страна
+63
-9
+54
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Oleg Olegov
Потом можно матч с Вачуту и Бачата, потом с Вилларибо и Виллабаджо, потом Кондуит и Швамбрания, ну и финалочка суперсерия против ротенберговской Россия25
+42
-1
+41
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luu
Мой папа в жизни не был в Занзибаре
А также не был в Калахари и Сахаре
Откуда же ты, парень
Такие видишь сны?
+19
0
+19
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Leon Petov
Торжество многополярного мира
+20
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kaka10
Ответ верблюжья смегма
Лол, если честно, думал, что это вымышленная страна
Следующий матч будет с Замундой
+15
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Дядя Деда
Мой папа в жизни не был на Занзибаре
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны

Как будто я скучаю в шикарном баре
А первая красотка на Занзибаре
Играет на гитаре мотив своей страны
Как странно её звали Лимбо
Такие у них имена....
+15
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+14
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nucelar homosexual
Ответ kaka10
Следующий матч будет с Замундой
А потом с вакандой)
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Нионель Ералду
Ответ верблюжья смегма
Лол, если честно, думал, что это вымышленная страна
Так это не страна) Автономия Танзании
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Arthurino
Ответ Oleg Olegov
Потом можно матч с Вачуту и Бачата, потом с Вилларибо и Виллабаджо, потом Кондуит и Швамбрания, ну и финалочка суперсерия против ротенберговской Россия25
Выбор потенциальных соперников куда больше, чем вы думаете. Сборные Татуина, Нарнии, Хогвартса, команда из Ваканды, объединенная сборная Рохана и Гондора под предводительством заслуженного тренера Средиземья Арагорна сына Араторна наследника Исильдура, Эритрея с КНДР в конце концов
+10
-1
+9
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rdyabin@icloud.com
Запад просто УНИЧТОЖЕН нашими победами
+11
-3
+8
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fbd
Скажите, когда играем с Вакандой, чтоб я отпуск на этот день взял.
+8
-1
+7
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Alex
То чувство, когда снизу дна постучали
+9
-2
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amin_aliev05
Зашел почитать чисто коменты )))
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Сергей Логинов
Матч будет в Калахари или Сахаре?
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KMR
Хотел так пошутить, оказалась - реальность намного смешнее
+5
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ion14021990@yandex.ru
Ради такого матча и паспорт болельщика сделаю,не поленюсь,если нужно будет
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nugoboss
Интересно, там людей едят? может ради этого наших пригласили, 😁 наверное белое мясо там деликатес.
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Yndestad
Список товарищеских матчей на 2024 год: Мадагаскар, потом Мадагаскар-2, Ваканда, Аруба, сборная Вилларибо и Валлабаджо, молодежка Динамо, СКА Ротенберга, сборная Медиалиги.
+5
-2
+3
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Gustav Forsberg
Ответ Montenegro Serbian
Откуда это?
Меладзе - Лимбо.mp3
+3
0
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Dmitry Kiselev
Ваканда, Нарния и Вестерос - следующие на очереди!
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Gustav Forsberg
Ответ верблюжья смегма
Лол, если честно, думал, что это вымышленная страна
лол, там вообще-то Фредди Меркьюри родился)
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Миша Воробьёв
Ответ верблюжья смегма
Лол, если честно, думал, что это вымышленная страна
Ну так это не страна. Это часть Танзании
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Kerndl
Когда игра с Вакандой и Зоковией?
Говорят в первой играют все звезды Африки, а во второй - Европы…
Ой, еще же Вальверде есть - там вообще бегают Месси, Алисон и Санчес!
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