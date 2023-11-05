В Федерации футбола Уругвая назвали возможным матч со сборной России

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Уругвая по футболу Федерация футбола Уругвая товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Уругвае допустили проведение матча с Россией в будущем.

«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно», – заявил член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги.

Напомним, 20 ноября сборная России проведет домашний товарищеский матч против Кубы.

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17 комментариев

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Миндовг
Ответ nucelar homosexual
Это возможно, но у них такой же загруженный график как у Бразилии(отборы на чм а еще копа скоро). Было бы славно сыграть но уже в 2025 году
Ожидание: Бразилия, Уругвай
Реальность: Занзибар
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catcher69
Ответ БроИзБенфики
Наконец то, не какие то там Фарерские Острова или Куба, а Уругвай. Уже какой никакой прогресс
где прогресс-то ? читать умеешь ?
«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно»
такой же ответ он мог дать о матче с любой командой !!!!!!!!!
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nucelar homosexual
Это возможно, но у них такой же загруженный график как у Бразилии(отборы на чм а еще копа скоро). Было бы славно сыграть но уже в 2025 году
+4
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+3
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ApXuMaHqPuT
Вместо Уругвая будет очередная Уганда, приятного просмотра😐
+4
-1
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Olga.t
"Когда-нибудь в будущем, возможно, может быть... а может и не быть... "
Просто вежливые люди в уругвайской федерации футбола.
Мечтаем дальше.
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Заборостроитель
Задание от главреда, написать во все федерации, может, кто и ответит. И на главную!
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БолельщикСоСтажем
Хотелось бы. Единственный матч на нашем ЧМ который пропустил, это как раз с ними
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Dinamik1
Уругвай это для нас топ.
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waleri
Венесуэла тоже вполне подойдет
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Jadie James
Возможно, когда все прекратится
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Мақсат Алдаш
Не подойдёт, слишком большая разница в классе, лучше куба
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БроИзБенфики
Ответ catcher69
где прогресс-то ? читать умеешь ? «Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно» такой же ответ он мог дать о матче с любой командой !!!!!!!!!
ну, наш футбольный союз всегда всем предложения на товарняки кидает, а тут сам Уругвай называет возможным с нами сыграть, да и матч скорее всего состоится. Уж лучше жить в надеждах и надеяться чем с какими нибудь африканскими деревнями играть, не так ли?
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bsanchezb
Ответ БроИзБенфики
Наконец то, не какие то там Фарерские Острова или Куба, а Уругвай. Уже какой никакой прогресс
Ну думаю что Фарерские острова согласятся сыграть. Не выдавайте желаемое за действительное
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БроИзБенфики
Ответ bsanchezb
Ну думаю что Фарерские острова согласятся сыграть. Не выдавайте желаемое за действительное
надеемся и на Занзибар, если повезет
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catcher69
Ответ БроИзБенфики
ну, наш футбольный союз всегда всем предложения на товарняки кидает, а тут сам Уругвай называет возможным с нами сыграть, да и матч скорее всего состоится. Уж лучше жить в надеждах и надеяться чем с какими нибудь африканскими деревнями играть, не так ли?
ну если только так...то да...!!!!!!!!!!!!
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