В Федерации футбола Уругвая назвали возможным матч со сборной России

В Уругвае допустили проведение матча с Россией в будущем.

«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно», – заявил член исполнительного комитета футбола Уругвая Эдуардо Мосеги.

Напомним, 20 ноября сборная России проведет домашний товарищеский матч против Кубы.

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