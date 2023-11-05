В Федерации футбола Уругвая назвали возможным матч со сборной России
В Уругвае допустили проведение матча с Россией в будущем.
«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно», – заявил член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги.
Напомним, 20 ноября сборная России проведет домашний товарищеский матч против Кубы.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Реальность: Занзибар
«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно»
такой же ответ он мог дать о матче с любой командой !!!!!!!!!
Просто вежливые люди в уругвайской федерации футбола.
Мечтаем дальше.