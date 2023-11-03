Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября

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Сборная России сыграет с Кубой.

Товарищеский матч пройдет 20 ноября в Волгограде. Игра состоится на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград-Арене» – и начнется в 19:30.

Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ. 

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25 комментариев

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SCHOKKKK
Однозначно, матч года. Пиво уже охлаждается
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Aleksey Yashin
Ответ SCHOKKKK
Однозначно, матч года. Пиво уже охлаждается
Под такой матч можно и Куба либре сделать)
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Роман
На кону ящик водки и сигары
+6
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Кирилл.С-Пб
Кубинцы уже выплыли на моторных лодках...
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Bartez1986
судя по рейтингу футбольной Кубы, волейбольная сборная может более серьёзное сопротивление оказать. Ребята рослые, прыгучие
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Romano1985
Пожалуй главное событие года в мире !
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S Works Tarmac SL7
С Кубой.С Кубой, Карл!
Есть ли здесь хоть один человек, который видел хоть один матч этой сборной и знает хоть одного игрока?
Жесть.
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Sinister Kid
Ничью то вырвут? Или будет минимальная победа?
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Doubler
при всем уважении, Блашчиковски уже староват, но битва 11 на 1 будет интересной
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supirpupir
Матч сборных по футболу двух по-настоящему свободных стран.
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Hong Kil
Надеюсь в бейсбол
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kostolom007
Когда билеты будут?)
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Zlatan Ibra
Ответ S Works Tarmac SL7
С Кубой.С Кубой, Карл! Есть ли здесь хоть один человек, который видел хоть один матч этой сборной и знает хоть одного игрока? Жесть.
Я знаю крупного игрока Кастро
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Антиглор17
Ответ Роман
На кону ящик водки и сигары
Ящик рома и ящик сигар с их стороны.
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LIBerly
Был бы сейчас Фидель...
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a2wai
Ответ Roman Araslanov
Победитель получит пачку фирменных сигар)
В смысле получит, они при любом исходе повезут сюда сигары)
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KMR
Лучше бы в Гаване. Там погода лучше
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den70
Ну, наконец то! Никогда в жизни не видел кубинских футболистов. Мечтал устранить этот пробел.
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Гриша Лесов
Куба дно, лучшего вариата не предумать,
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Rudenzik
Жаль не на Кубе, можно было бы втихаря ракеты привезти, так хоть какая-то польза была от этого матча
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Тиджани Бабангида
Приемлемый соперник и место проведения хорошее
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Roman Araslanov
Победитель получит пачку фирменных сигар)
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Грозовая Тень
В бейсбол?
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