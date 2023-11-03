Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября

Сборная России сыграет с Кубой.

Товарищеский матч пройдет 20 ноября в Волгограде. Игра состоится на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград-Арене» – и начнется в 19:30.

Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.

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