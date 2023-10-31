Овчинников о сборной: «Любая игра – праздник, независимо от результата. Тренерский штаб работает продуктивно, от матча с Камеруном получил удовольствие»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сергей Овчинников сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

Сергей Овчинников оценил игру сборной России в октябрьских матчах.

Сборная России обыграла Камерун (1:0) в домашнем товарищеском матче 12 октября. Матч с Кенией 16 октября завершился вничью (2:2).

«Я абстрагируюсь от результатов, потому что любая игра сборной – это праздник, вне зависимости от результата. В это трудное время мы нечасто видим нашу главную команду.

На мой взгляд, тренерский штаб работает хорошо, продуктивно. Всегда есть какие-то нюансы, но им виднее. Я получил удовольствие, когда смотрел матч с Камеруном. Наверное, у болельщиков есть вопросы по матчу с Кенией. На них когда-нибудь ответит Валерий Георгиевич [Карпин]», – сказал бывший вратарь сборной России.

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4 комментария

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Владимир Молявин
С Камеруном хорошо сыграли. Факт.
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Сергей Жарковский
Если Овчинников считает праздником такую игру сборной России, значит слаще морковки в жизни не пробовал.
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Назар Игорь
Всë та же песня, только исполнители другие. Когда сборная начнëт играть с Маршалловыми Островами и Туамоту восхищения прибавится.
0
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