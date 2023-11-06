Джикия не успеет восстановиться к матчу с Кубой: «Я пропущу сбор, уже точно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия не сыграет в товарищеском матче с Кубой из-за перелома ребра.

Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.

— Есть ли еще шанс, что вы примете участие в ноябрьском сборе национальной команды? Раз так быстро идет восстановление.

— Нет. Я пропущу сбор, уже точно.

— Как оцените соперника?

— Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого руководство находит, с тем и играем.

— Соберется полный стадион в Волгограде?

— Думаю, что да. Люди в Волгограде любят футбол, это факт. А еще не так уж и холодно сейчас, — сказал защитник «Спартака».

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4 комментария

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Amroyan
Джикия: пропущу пару порций хинкали, это уже точно
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Алексей Иванов
Ну может тогда и выиграют...
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Pok_Toholo
Ответ PolinkaMalvinka
Скорее восстанавливайся и в стартовый возвращайся!!! Здоровья желаем!!! Вперед Спартак!!! Любим!!!! Верим!!!
Да, для полного счастья и отправки в пердив как раз не хватает Жорика
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