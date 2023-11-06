Джикия не успеет восстановиться к матчу с Кубой: «Я пропущу сбор, уже точно»
Георгий Джикия не сыграет в товарищеском матче с Кубой из-за перелома ребра.
Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.
— Есть ли еще шанс, что вы примете участие в ноябрьском сборе национальной команды? Раз так быстро идет восстановление.
— Нет. Я пропущу сбор, уже точно.
— Как оцените соперника?
— Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого руководство находит, с тем и играем.
— Соберется полный стадион в Волгограде?
— Думаю, что да. Люди в Волгограде любят футбол, это факт. А еще не так уж и холодно сейчас, — сказал защитник «Спартака».
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