Джикия не успеет восстановиться к матчу с Кубой: «Я пропущу сбор, уже точно»

Георгий Джикия не сыграет в товарищеском матче с Кубой из-за перелома ребра.

Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.

— Есть ли еще шанс, что вы примете участие в ноябрьском сборе национальной команды? Раз так быстро идет восстановление.

— Нет. Я пропущу сбор, уже точно.

— Как оцените соперника?

— Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого руководство находит, с тем и играем.

— Соберется полный стадион в Волгограде?

— Думаю, что да. Люди в Волгограде любят футбол, это факт. А еще не так уж и холодно сейчас, — сказал защитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!