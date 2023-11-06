Каррагер о поражении «Арсенала»: «Райя вновь допустил ошибку, оказался не на своем месте и не дотянулся до мяча. Такое с ним часто бывает, это огромная проблема»

Джейми Каррагер обвинил Давида Райю в пропущенном голе «Арсенала».

« » обыграл «Арсенал» в 11-м туре . Единственный мяч на 64-й минуте забил Энтони Гордон, главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол.

После матча выразил недовольство судейством. «Арсенал» поддержал заявления главного тренера.

«Давайте не будем зацикливаться на ВАР. Вратарь « » [ ] допустил очередную ошибку, и это становится серьезной проблемой для Микеля Артеты.

Он снова совершил ту же ошибку, что и пару недель назад в матче с «Челси» – тогда это сошло ему с рук. Теперь – нет.

Посмотрите, где он находится изначально, когда наносится удар – возле своей ближней штанги.

Мяч летит в другую сторону, и следите за ним: он говорит своим игрокам уйти и хочет, чтобы мяч выбили, а затем просто продолжает двигаться вперед. И когда мяч отлетает от ноги Джо Уиллока, вратарь снова оказывается возле ближней штанги.

Теперь подобное часто с ним повторяется. Он оказывается не на своей позиции и не может дотянуться до мяча. И я на самом деле думаю, что это имеет нокаутирующий эффект, если говорить о фоле: думаю, Габриэл Магальяэс на самом деле пригибался, поскольку думал, что мяч может ускользнуть от вратаря и ему, возможно, придется [выбивать головой]», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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