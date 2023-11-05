Невилл считает, что гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» верно засчитан: «Уход в аут максимум сомнителен, фола точно не было» 

Гари Невилл считает, что гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» верно засчитан.

«Ньюкасл» одержал победу над « » со счетом 1:0 в 11-м туре . Единственный гол забил вингер Энтони Гордон, голевой пас записали на счет .

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника , перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Энди Мэдли.

«Я считаю, что решение по голу «Ньюкасла» правильное. Мяч в ауте был в лучшем случае сомнительным, фола точно не было, как по мне. И если ВАР не подтвердил офсайд, решение должно остаться в силе.

Жоэлинтон уже наклонился вперед, чтобы пробить, и отбросил ноги назад! Я пытался это сделать. Это не фол», – написал в твиттере.

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