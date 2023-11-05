Невилл считает, что гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» верно засчитан: «Уход в аут максимум сомнителен, фола точно не было» 

Теги Гари Невилл Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Футбол

Гари Невилл считает, что гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» верно засчитан.

«Ньюкасл» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 1:0 в 11-м туре АПЛ. Единственный гол забил вингер Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса, перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Энди Мэдли.

«Я считаю, что решение по голу «Ньюкасла» правильное. Мяч в ауте был в лучшем случае сомнительным, фола точно не было, как по мне. И если ВАР не подтвердил офсайд, решение должно остаться в силе.

Жоэлинтон уже наклонился вперед, чтобы пробить, и отбросил ноги назад! Я пытался это сделать. Это не фол», – написал Невилл в твиттере.

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4 комментария

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faaakkkeee
Ответ #SharkTeam
Гарик в этом сезоне пока удивляет адекватностью
Зато ты никого уже не удивляешь своей неадекватностью. Буквально живешь со стёртой кнопкой F9, обновляя сайт, чтобы первым нагадить в новости про Арсенал. Единственный смысл в жизни. Жалко тебя :)
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#SharkTeam
Гарик в этом сезоне пока удивляет адекватностью
+2
-1
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Токсик
Гол Брайтону был ещё менее сомнительным, когда Рэшфорд так же зацепил мяч и отдал ассист. Но, тем не менее, насчитали какие-то там наномиллимикрометры и отменили
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