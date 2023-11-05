Каррагер о спорном голе «Ньюкасла»: «Артета выступил страстно, был честен – круто для ТВ, тренеры часто выдают клише. Но чего «Арсенал» хочет от ВАР и судей, если нет нужного угла или камеры, чтобы увидеть точно?»

Джейми Каррагер не согласен с критикой «Арсенала» в адрес судейства в АПЛ.

« » обыграл «Арсенал» в 11-м туре АПЛ. Единственный гол на 64-й минуте забил , голевой пас записали на счет – бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника , перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «сорок».

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

После матча главный тренер «канониров» Микель Артета выразил недовольство решением арбитра: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае».

«Арсенал» поддержал критику судейства со стороны Артеты в официальном заявлении: «Недопустимые ошибки. – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Я видел, что «Арсенал» выпустил заявление и, честно говоря, не согласен с ним. Несколько недель назад подобное произошло с «Ливерпулем» – думаю, там были другие обстоятельства, но я и с ними не был согласен.

Я сказал, что мне понравилось интервью Артеты, и вот почему: тренеры после матчей слишком часто выдают клише и не говорят о том, что они чувствуют на самом деле. Мне понравилось, что Микель Артета выступил страстно, был честен и продемонстрировал эмоции – для телевидения это круто, вот почему мне понравилось.

С тем, что он сказал насчет ВАР, я на самом деле не согласен. Могу понять, ведь было три проверки, а затем гол засчитали, однако я все еще не понимаю, чем именно Микель Артета и «Арсенал» недовольны в моменте с этим голом?

Поставьте себя на место Говарда Уэбба или судей ВАР: они не могут точно знать, остался мяч в игре или нет, а решением на поле было продолжать игру. Так что пришлось придерживаться этого. Мяч доставили в штрафную. Был ли там фол? Вероятно, 50 на 50, но это не ужасное решение, его могли принять в обе стороны. Возможно, центральный защитник должен был сказать Габриэлу: «Знаешь, парень, ты мог бы быть посильнее, выиграть борьбу». Последняя часть – проверка офсайда. В поле его не зафиксировали, конечно, было трудно его назначить. Но у ВАР не было нужного угла или камеры, которая бы могла это увидеть, потому что все находились очень близко друг к другу.

Так чего вы хотите, чтобы сделал ВАР? Чего вы ждете от судей в поле? Конечно, можно сказать: мы же в Премьер-лиге, разве у нас не должно быть камер, с которых видно каждый кусочек поля? Да, я согласен, это можно считать доводом: можем ли мы улучшить это, чтобы арбитрам стало проще. Но неправильно сейчас набрасываться на ВАР и судей, потому что ничего было точно не ясно после того, как гол засчитали в поле, так что это должен быть гол. Конец истории», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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