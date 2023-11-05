Каррагер о спорном голе «Ньюкасла»: «Артета выступил страстно, был честен – круто для ТВ, тренеры часто выдают клише. Но чего «Арсенал» хочет от ВАР и судей, если нет нужного угла или камеры, чтобы увидеть точно?»
Джейми Каррагер не согласен с критикой «Арсенала» в адрес судейства в АПЛ.
«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в 11-м туре АПЛ. Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона – бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса, перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «сорок».
Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.
После матча главный тренер «канониров» Микель Артета выразил недовольство решением арбитра: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае».
«Арсенал» поддержал критику судейства со стороны Артеты в официальном заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».
«Я видел, что «Арсенал» выпустил заявление и, честно говоря, не согласен с ним. Несколько недель назад подобное произошло с «Ливерпулем» – думаю, там были другие обстоятельства, но я и с ними не был согласен.
Я сказал, что мне понравилось интервью Артеты, и вот почему: тренеры после матчей слишком часто выдают клише и не говорят о том, что они чувствуют на самом деле. Мне понравилось, что Микель Артета выступил страстно, был честен и продемонстрировал эмоции – для телевидения это круто, вот почему мне понравилось.
С тем, что он сказал насчет ВАР, я на самом деле не согласен. Могу понять, ведь было три проверки, а затем гол засчитали, однако я все еще не понимаю, чем именно Микель Артета и «Арсенал» недовольны в моменте с этим голом?
Поставьте себя на место Говарда Уэбба или судей ВАР: они не могут точно знать, остался мяч в игре или нет, а решением на поле было продолжать игру. Так что пришлось придерживаться этого. Мяч доставили в штрафную. Был ли там фол? Вероятно, 50 на 50, но это не ужасное решение, его могли принять в обе стороны. Возможно, центральный защитник должен был сказать Габриэлу: «Знаешь, парень, ты мог бы быть посильнее, выиграть борьбу». Последняя часть – проверка офсайда. В поле его не зафиксировали, конечно, было трудно его назначить. Но у ВАР не было нужного угла или камеры, которая бы могла это увидеть, потому что все находились очень близко друг к другу.
Так чего вы хотите, чтобы сделал ВАР? Чего вы ждете от судей в поле? Конечно, можно сказать: мы же в Премьер-лиге, разве у нас не должно быть камер, с которых видно каждый кусочек поля? Да, я согласен, это можно считать доводом: можем ли мы улучшить это, чтобы арбитрам стало проще. Но неправильно сейчас набрасываться на ВАР и судей, потому что ничего было точно не ясно после того, как гол засчитали в поле, так что это должен быть гол. Конец истории», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ну как это не фол???
Там же акцентированный толчок руками в спину.
Мяч не ушёл ладно,офсайда не было,ладно.
Но фол он мог увидеть.