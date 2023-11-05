«Поведение Артеты – единственный «позорный» момент матча с «Ньюкаслом». Это вредит игре больше, чем любое неверное решение». Оуэн о критике «Арсеналом» судейства

Майкл Оуэн осудил жалобы «Арсенала» и Микеля Артеты на судейство.

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в 11-м туре АПЛ. Единственный гол на 64-й минуте забил , голевой пас записали на счет – бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника , перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «сорок».

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

После матча главный тренер «канониров» выразил недовольство решением арбитра: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае».

Впоследствии «Арсенал» поддержал критику судейства со стороны Артеты в официальном заявлении: «Недопустимые ошибки. – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Матч «Ньюкасла» с «Арсеналом» был великолепным зрелищем. Две лучшие команды показали себя. Поведение Артеты было единственным «позорным» (как он выразился) моментом. Обычное явление, которое наносит игре больший ущерб, чем любое неправильное решение.

То, что клуб теперь опубликовал заявление с жалобами на уровень судейства, – это плохо и, к сожалению для «Арсенала», совершенно недостойно», – написал бывший игрок «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «МЮ».

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