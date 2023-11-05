«Поведение Артеты – единственный «позорный» момент матча с «Ньюкаслом». Это вредит игре больше, чем любое неверное решение». Оуэн о критике «Арсеналом» судейства

Теги Ньюкасл Майкл Оуэн Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл соцсети Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Энтони Гордон Футбол

Майкл Оуэн осудил жалобы «Арсенала» и Микеля Артеты на судейство.

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в 11-м туре АПЛ. Единственный гол на 64-й минуте забил  Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона – бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса, перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «сорок».

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

После матча главный тренер «канониров» Микель Артета выразил недовольство решением арбитра: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае».

Впоследствии «Арсенал» поддержал критику судейства со стороны Артеты в официальном заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Матч «Ньюкасла» с «Арсеналом» был великолепным зрелищем. Две лучшие команды показали себя. Поведение Артеты было единственным «позорным» (как он выразился) моментом. Обычное явление, которое наносит игре больший ущерб, чем любое неправильное решение.

То, что клуб теперь опубликовал заявление с жалобами на уровень судейства, – это плохо и, к сожалению для «Арсенала», совершенно недостойно», – написал бывший игрок «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «МЮ».

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Den-is
Позорный момент - это твоя дочка на Only fans. А Артета все правильно делает
Её личное дело и не вам кого-то судить
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безумный Макс
Ответ Den-is
Позорный момент - это твоя дочка на Only fans. А Артета все правильно делает
лицемер твой Артета
когда его команды коснулось так судьи плохие
а как вопиющий случай с другой командой так "ну что поделать ошибки случаются"....позорник испанский
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
Позорный момент - это твоя дочка на Only fans. А Артета все правильно делает
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SV
А если спросить у кого то из бывших игроков Арсенала ?? ))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Den-is
Позорный момент - это твоя дочка на Only fans. А Артета все правильно делает
Каждый сам определяет свое место в мире и то , чем заниматься!!! Кажется, ваш ограниченный взгляд обусловливает вашу озлобленность в высказываниях!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безумный Макс
Артета мега лицемер...после его слов о незабитом голе Диаса в матче с Ттх пусть вообще не открывает свой рот...
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Den-is
Это не отменяет того, что это позорный момент. Кроме того, можно и отзеркалить ваш комент, что это личное дело Артеты и не Оуэну судить его)
Позорный момент - это только ваш комментарий. Оуэн всё по делу сказал. Артета лицемер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
Ответ Док163
Каждый сам определяет свое место в мире и то , чем заниматься!!! Кажется, ваш ограниченный взгляд обусловливает вашу озлобленность в высказываниях!
Психолог-самоучка детектед)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilFil
Ответ Безумный Макс
лицемер твой Артета когда его команды коснулось так судьи плохие а как вопиющий случай с другой командой так "ну что поделать ошибки случаются"....позорник испанский
Да что ты говоришь, а то до этого Арсенала ни разу не касалось, вот прям вообще 🤡 Уж что-то а Арсенал стабильно отхватывает с судейством
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий