Артета о голе «Ньюкасла»: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае»

Микель Артета возмущен тем, что Стюарт Эттуэлл засчитал гол «Ньюкасла».

«Удивительно, что приходится обсуждать результат. Давайте обсуждать, как, черт возьми, этот гол засчитан! Я в замешательстве.

То, что такой гол засчитали, я считаю абсолютным позором. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни тут, ни в Китае, ни в Японии, ни в Португалии.

Мне все равно, что потом скажут [представители ]. Уже слишком поздно», – заявил главный тренер « ».

Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде

«Это позор!» Гол «Ньюкасла» засчитали после проверок трех (!) эпизодов

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