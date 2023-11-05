Артета о голе «Ньюкасла»: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае»
Микель Артета возмущен тем, что Стюарт Эттуэлл засчитал гол «Ньюкасла».
«Удивительно, что приходится обсуждать результат. Давайте обсуждать, как, черт возьми, этот гол засчитан! Я в замешательстве.
То, что такой гол засчитали, я считаю абсолютным позором. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни тут, ни в Китае, ни в Японии, ни в Португалии.
Мне все равно, что потом скажут [представители АПЛ]. Уже слишком поздно», – заявил главный тренер «Арсенала».
Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде
«Это позор!» Гол «Ньюкасла» засчитали после проверок трех (!) эпизодов
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как вообще можно сравнивать по силе нынешний Сити и Арсенал? Не в этот раз, Микел