Артета о голе «Ньюкасла»: «Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл Футбол

Микель Артета возмущен тем, что Стюарт Эттуэлл засчитал гол «Ньюкасла».

«Удивительно, что приходится обсуждать результат. Давайте обсуждать, как, черт возьми, этот гол засчитан! Я в замешательстве.

То, что такой гол засчитали, я считаю абсолютным позором. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни тут, ни в Китае, ни в Японии, ни в Португалии.

Мне все равно, что потом скажут [представители АПЛ]. Уже слишком поздно», – заявил главный тренер «Арсенала».

Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде

«Это позор!» Гол «Ньюкасла» засчитали после проверок трех (!) эпизодов

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15 комментариев

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rich.
Ответ Гномович!
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Скоро год, но у некоторых все еще бомбит. Как же приятно
+21
-9
+12
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#SharkTeam
Обычный гол в АПЛ, почему так бомбит Артета хз. Разве что понимает что опять ничего не получается и сам накосячил с этими раями. Гол привоз вратаря, а ситуацию эту создал он сам. И не раз ещё это аукнется в сезоне.
Как вообще можно сравнивать по силе нынешний Сити и Арсенал? Не в этот раз, Микел
+15
-9
+6
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Jan Paskel
а в ФНЛ можно
+4
0
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llolishe
Что ж он не ныл когда судьи не поставили пеналь в ворота Арсенала за фол на Салахе
+3
-1
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Wesley
А что тут обсуждать, тащат очередной арабский мешок
+4
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Benjamin
Вратаря сначала поставь по силе, а не по нацпризнаку, тогда уж в работу судей лезть будешь
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truboprovodchik2019
Ответ The Evil Within
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да-да, конечно. напиши пожалуйста ещё штук 10 комментариев, чисто на ночь глядя поржать :)
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#SharkTeam
Уводит внимание от позорной игры. Но морганы все равно отметили.
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kunaguero
А почему он не возмущен тем, что Хаверца в 1 тайме не удалили?
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fatei4
Гол и правда левейший. Видимо судей апл покусали судьи из ла лиги. Иначе этот беспредел не обьяснить. У вулвехемптона украли ничью дав левейший пеналь на последних секундах матча. Вообщем жуть
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CHELSEA_2008
Артета аут 😃
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The Evil Within
Ответ rich.
Скоро год, но у некоторых все еще бомбит. Как же приятно
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Александр Степанов
Ответ #SharkTeam
Обычный гол в АПЛ, почему так бомбит Артета хз. Разве что понимает что опять ничего не получается и сам накосячил с этими раями. Гол привоз вратаря, а ситуацию эту создал он сам. И не раз ещё это аукнется в сезоне. Как вообще можно сравнивать по силе нынешний Сити и Арсенал? Не в этот раз, Микел
Серьезно?😁
+2
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Den-is
Ответ kunaguero
А почему он не возмущен тем, что Хаверца в 1 тайме не удалили?
За что? За то, что делают в каждом матче игроки других команд в матчах против Арсенала типа КП, Эвертона и т.д. А почему Ковачича не удалили за фол на Эдегоре? А уж молчу про фол на Райсе)
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