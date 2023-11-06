Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Équipe 4-й раз за сезон – никого не включали туда чаще

Теги Лилль ПСЖ Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Лени Йоро Футбол

Александр Головин вновь попал в символическую сборную тура Лиги 1 от L’Équipe.

Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 и включила в символическую сборную тура.

Головин, как и защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и защитник «Лилля» Лени Йоро, попали в сборную 4-й раз за сезон и догнали форварда парижан Килиана Мбаппе по этому показателю.

Ранее Александр попадал в сборную L’Équipe в 4-м, 5-м и 9-м турах.

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29 комментариев

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Destro7451
Саня в этом сезоне хорош, так держать 💪
+34
0
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Петр Николаев
Alone In The Dark
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-1
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Rio de Janeiro
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Уже почти всем насрать на них)
+33
-6
+27
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Илья Семёнов
Ответ JuVero
в следующем сезоне в ПСЖ перейдет, им как раз нужна рабочая лошадка в полузащиту. Головин напоминает Алана, который да Наполи играл, такой же двужильный и техничный.
Дзагоев никогда не играл в Наполи.
+16
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Трент Резнор
Merveilleux!!! Рад за пацана.
+10
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Кирилл Попов
Как же Головин в этом сезоне хорош, надеюсь будет продолжать играть в таком темпе. Главное без травм.
+8
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ЭЮЯ
Перерос Лигу 1. Пора двигаться дальше.
+8
-1
+7
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bubareska
Красавец! Не останавливайся, Саша👍🏼👍🏼👍🏼
+4
0
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Killmeporch
Очень хочется увидеть его чемпионство!
+3
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Смари Муха
Головин не лучший в Монако, он уже лучший в своей лиге
+3
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Rio de Janeiro
Уже почти всем насрать на них)
будем надеятся скоро окончательно это шиза пройдет
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Farkhod Tursunkulov
Дембеле с такой убогой игрой еще умудряется попадать в какие то сборные ?!
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che kaif
Тащит Монако в Лч
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Blaumerc
Ответ Петр Николаев
Alone In The Dark
чётко подмечено
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JuVero
в следующем сезоне в ПСЖ перейдет, им как раз нужна рабочая лошадка в полузащиту.
Головин напоминает Алана, который да Наполи играл, такой же двужильный и техничный.
+4
-2
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Приключения русского в Африке.
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за ЦСКА и УРАЛ
Саня зажигает🔥👏💪
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Айнур Гайсин
Ответ Петр Николаев
Alone In The Dark
Eminem
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Филипп Чёрный
Дай Бог этот сезон без травм!
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Kit244098
Судя по вою, поднятого вокруг Головина, началась его предпродажная подготовка. Трансферное окно, оно близко. Интересно куда его Рыба попытается слить.Британия отпадает по умолчанию. Остается лишь Ла Лига? Других вариантов не вижу))
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Bavarec-Art
Лишь бы не травмы
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JuVero
Ответ Илья Семёнов
Дзагоев никогда не играл в Наполи.
надеюсь, это метаирония)
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