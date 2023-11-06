Александр Головин вновь попал в символическую сборную тура Лиги 1 от L’Équipe.

Полузащитник « » забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 и включила в символическую сборную тура.

Головин, как и защитник « » Ашраф Хакими и защитник « » , попали в сборную 4-й раз за сезон и догнали форварда парижан по этому показателю.

Ранее Александр попадал в сборную L’Équipe в 4-м, 5-м и 9-м турах.

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