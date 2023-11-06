Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Équipe 4-й раз за сезон – никого не включали туда чаще
Александр Головин вновь попал в символическую сборную тура Лиги 1 от L’Équipe.
Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).
Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 и включила в символическую сборную тура.
Головин, как и защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и защитник «Лилля» Лени Йоро, попали в сборную 4-й раз за сезон и догнали форварда парижан Килиана Мбаппе по этому показателю.
Ранее Александр попадал в сборную L’Équipe в 4-м, 5-м и 9-м турах.
Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Головин напоминает Алана, который да Наполи играл, такой же двужильный и техничный.