Хавбек «Монако» Закария: «Головин – невероятный игрок, один из тех, кто может изменить ход матча»

Денис Закария высоко отозвался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Вчера россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

– Должно быть, одно удовольствие находиться в штрафной, когда исполняет угловые?

– Когда ему удается так точно навешивать, то да, конечно, это одно удовольствие (смеется). Очень приятно забивать голы и вдвойне приятно делать это при своих болельщиках.

Однако главное — это победа. Именно три очка, которые мы отправили в свою копилку сегодня, радуют меня больше всего.

– Что ты можешь сказать об игре Головина, забивающего практически в каждом матче?

– Он просто невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех игроков, которые могут изменить ход встречи, но он такой не один.

Магн [Аклиуш] также отлично проявил себя. В атаке у нас есть очень сильные игроки. Я уверен, что они будут помогать нам добиваться результата по ходу всего сезона, – сказал хавбек « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!