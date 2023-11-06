Хавбек «Монако» Закария: «Головин – невероятный игрок, один из тех, кто может изменить ход матча»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Денис Закария Футбол

Денис Закария высоко отозвался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Вчера россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

– Должно быть, одно удовольствие находиться в штрафной, когда Александр Головин исполняет угловые?

– Когда ему удается так точно навешивать, то да, конечно, это одно удовольствие (смеется). Очень приятно забивать голы и вдвойне приятно делать это при своих болельщиках.

Однако главное — это победа. Именно три очка, которые мы отправили в свою копилку сегодня, радуют меня больше всего.

– Что ты можешь сказать об игре Головина, забивающего практически в каждом матче?

– Он просто невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех игроков, которые могут изменить ход встречи, но он такой не один.

Магн [Аклиуш] также отлично проявил себя. В атаке у нас есть очень сильные игроки. Я уверен, что они будут помогать нам добиваться результата по ходу всего сезона, – сказал хавбек «Монако».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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6 комментариев

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Трент Резнор
Саня выходит на некую стабильность и это прекрасно
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Новый тренер ФК Спартак
не мудрик конечно
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Sergeant2018
Судя по ленте, в Монако никто не спит
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Pashen_23
Может быть Саньку хорошо будет попробовать себя в чемпионате посильнее, например, в Германии … уж очень интересно
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Skiffiks
Жаль, что на уровне сборных лучшие годы карьеры пропадают
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deadjoker
Ответ Новый тренер ФК Спартак
не мудрик конечно
Да, на фотках хуже получается и пафосных речей не пишет :))
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