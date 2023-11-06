«Головин незауряден. Великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой». Тренер «Монако» Хюттер о российском хавбеке

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Ади Хюттер Футбол

Ади Хюттер высоко отозвался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Вчера россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

«Это его пятый гол в сезоне, он забил после великолепной атаки! Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль.

Он никогда не забивал больше 8 голов [за один чемпионат]? Надеюсь, он забьет больше. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1», – сказал главный тренер «Монако».

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28 комментариев

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titov-and-trubach
Забавно: Головин играет за Монако уже дольше, чем он за взрослый ЦСКА играл. Вот время летит, конечно.
+44
0
+44
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kinza
Ответ ArnoNeputevy
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Без особого таланта из сибири не заберут в Монако
+32
-3
+29
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Eugn_eugn
Показателен момент, что сменив достаточно тренеров Головин остаётся одной из первых скрипок Монако
+18
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Three Days Grace
"Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки"
а у прошлого тренера Саша играл по 60-70 минут
+13
-2
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Александр Белов
Как же приятно такое читать))
+6
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deadjoker
Ответ Новый тренер ФК Спартак
и все же это лига колхоза, вот бы глянуть на него в ла лиге, думаю не затерялся бы, только не в апл там он будет только ломаться
На самом деле это очень большое заблуждение про апл и лигу 1.
лига 1 по жесткости борьбы и стыков на уровне апл, темп ниже, но по ногам бьют даже чаще. Поэтому например из лиги 1 намного больше игроков адаптируется в апл чем из других.
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corazón blanco
Почаще бы Александр бил. Удар у него поставлен, но он лучше отдаст передачу, а ведь сколько шедевров из-за такой манеры игры не досчитались.
+4
-2
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Ихарь Окенфэйлов
Пора бы Головину выиграть Лигу 1. Если не сейчас, то когда? Правда вот без таких осечек, как в прошлом туре, пока не получается
+1
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Spartakus999
Ответ deadjoker
На самом деле это очень большое заблуждение про апл и лигу 1. лига 1 по жесткости борьбы и стыков на уровне апл, темп ниже, но по ногам бьют даже чаще. Поэтому например из лиги 1 намного больше игроков адаптируется в апл чем из других.
Так и есть... тоже читал это неоднократно про лигу 1...
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Жорег Борщофф
Ответ Новый тренер ФК Спартак
и все же это лига колхоза, вот бы глянуть на него в ла лиге, думаю не затерялся бы, только не в апл там он будет только ломаться
Да вам и там что-нибудь не понравится, потребуете, чтобы он золотой, бриллиантовый и ещё какой мячи получил.
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Николай Ульянов
Ответ Жорег Борщофф
Ну и хорошо.
Вообще без вопросов) не просто хорошо- отлично!
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Жорег Борщофф
Ответ Николай Ульянов
Хороший игрок- не более. По европейским меркам.
Ну и хорошо.
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kinza
Ответ ArnoNeputevy
Владелец "Монако" Рыболовлев - приятель Гинера. Сибирь, кстати, пишется с большой буквы. Забрали его из ЦСКА: это не Сибирь.
То есть все таки по блату? Голы Арсеналу не забивал со штрафного, на ЧЕ не играл, на ЧМ голов не забивал? Для попадания в Монако этого вполне достаточно, даже если президент твоего клуба приятель другого президента , или ты свечку держал что Гинер ему что-то должен или ты уверен что они такие заядлые кореша? Смысл что ты накидываешь, по блату попал он в европу по твоему ?

Ps: если кого-то поправляешь, не стоит самому делать пунктуационные ошибки, так ты просто душнишь
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Жорег Борщофф
Ответ ArnoNeputevy
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Вы так пишете, как будто это плохо. Это замечательные качества для футболиста.
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ArnoNeputevy
Ответ kinza
Без особого таланта из сибири не заберут в Монако
Владелец "Монако" Рыболовлев - приятель Гинера. Сибирь, кстати, пишется с большой буквы. Забрали его из ЦСКА: это не Сибирь.
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kinza
Ответ analogia
Никто его из Сибири в Монако не забирал
Это понятно, что он транзитом через ЦСКА просто путь его тернист был. Талантливых , а уж тем более работящих футболистов полно. Но надо понимать насколько футбол конкурентная среда везде и в РФ в частности, насколько у нас решает кумовство , талантливые часто так и не пробиваются в основу, а уж тем более не уезжают за границу в основу хорошего европейского клуба.
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analogia
Ответ kinza
Без особого таланта из сибири не заберут в Монако
Никто его из Сибири в Монако не забирал
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Алена Нахо
молодец Сашка
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Mr.Trequartista
Nezauryaden
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