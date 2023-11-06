«Головин незауряден. Великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой». Тренер «Монако» Хюттер о российском хавбеке

Ади Хюттер высоко отозвался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Вчера россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

«Это его пятый гол в сезоне, он забил после великолепной атаки! Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль.

Он никогда не забивал больше 8 голов [за один чемпионат]? Надеюсь, он забьет больше. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1», – сказал главный тренер « ».

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