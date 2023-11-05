Головин – самый результативный хавбек Лиги 1 в этом сезоне. По «гол+пас» его опережает лишь Мбаппе
Александр Головин – самый результативный полузащитник сезона в Лиге 1.
27-летний полузащитник «Монако» и сборной России в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0) забил гол и отдал голевой пас.
Головин набрал 7 (5+2) очков по системе «гол+пас» в 10 матчах чемпионата Франции.
В Лиге 1 его опережает лишь форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 11 (10+1) очков.
Подробная статистика выступлений Александра доступна здесь.
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