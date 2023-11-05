Головин – самый результативный хавбек Лиги 1 в этом сезоне. По «гол+пас» его опережает лишь Мбаппе

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Килиан Мбаппе Футбол

Александр Головин – самый результативный полузащитник сезона в Лиге 1.

27-летний полузащитник «Монако» и сборной России в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0) забил гол и отдал голевой пас.

Головин набрал 7 (5+2) очков по системе «гол+пас» в 10 матчах чемпионата Франции.

В Лиге 1 его опережает лишь форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 11 (10+1) очков.

Подробная статистика выступлений Александра доступна здесь.

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28 комментариев

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Demyan Grachev
рад за Саню, молодца!
+40
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Виталий Ан
Хотелось бы посмотреть на него в топ клубе. в Ливерпуле например. Лишь бы травмы обходили, думаю тогда варианты будут. Самый сильный возраст, лет 5 будет в лучших кондициях.
+29
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Zarmun En
Ну если прям серьезно, то Головин прям топ, тащит на себе Монако. Игрок от которого зависит результат, а это и есть супер уровень. Но не для Англии, идеал идти в ПСЖ.
+15
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+15
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Amalfitano
Саша молодец. С одной стороны я бы ему пожелал перейти в Условный Дортмунд или Байер. С другой стороны пускай остаётся в Монако и станет там легендой. Главное как можно дольше играть в топ-5 лигах.
+9
-1
+8
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Crosser
Головин очень хорош!
+7
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+7
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Док163
Вышел на проектную
Мощность :)
+7
0
+7
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Гоша Петров
Ответ Amalfitano
Саша молодец. С одной стороны я бы ему пожелал перейти в Условный Дортмунд или Байер. С другой стороны пускай остаётся в Монако и станет там легендой. Главное как можно дольше играть в топ-5 лигах.
Байер не выше уровнем чем Монако.То что они в этом году в лидерах,это всплеск имени Хаби Алонсо.
+8
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Павел Варламов
Саня продолжай
+6
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+6
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Форвард таранного типа
Пальцы крестом за Александра. Так держать!
+6
0
+6
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Виталий Ан
Ответ saric
Комментарий скрыт
Ну вот Элиот играет ведь. Думаю Головин по лучше будет. Кто знает может там еще лучше заиграет, бывает ведь такое. Может уровень Манако не помогает ему раскрыться полностью.
+7
-2
+5
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Артём Амирджанян
Ответ pit4er
Ну, по логике на Золотой мяч идёт
К сожалению в еврокубках не играет(
+3
0
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Alexander Prokofyev
Ответ pit4er
Ну, по логике на Золотой мяч идёт
Ну для Золотого мяча трофеи нужны и победы на международной арене
+2
0
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Spartakus1984
27 лет,если делать куда то шаг вперед то именно сейчас,он играет на пике.
+2
0
+2
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Spartakus1984
Ответ Zarmun En
Ну если прям серьезно, то Головин прям топ, тащит на себе Монако. Игрок от которого зависит результат, а это и есть супер уровень. Но не для Англии, идеал идти в ПСЖ.
В ПСЖ будет через матч появляться на поле, слишком большая конкуренция.
+1
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Spartakus1984
Ответ Amalfitano
Саша молодец. С одной стороны я бы ему пожелал перейти в Условный Дортмунд или Байер. С другой стороны пускай остаётся в Монако и станет там легендой. Главное как можно дольше играть в топ-5 лигах.
У Монако стадион даже на половину не заполняется,думаю он сам хотел бы новых эмоций и мне кажется,ему лучше идти в чемпионат Испании,который ниже по физической игре чем Лига 1,и там Головин,сможет показать себя во всей красе а бундес лига такая же как чемпионта Франции по атлетизму,только с более классными игроками.
+1
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Pertinax Gandi
Пора подумать о лучшей лиге мира. Я имею в виду Саудовскую Аравию.
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Stalker1785
Ответ Zarmun En
Ну если прям серьезно, то Головин прям топ, тащит на себе Монако. Игрок от которого зависит результат, а это и есть супер уровень. Но не для Англии, идеал идти в ПСЖ.
Там в основу не пройдет.Заир,Угарте,Витинья
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Александр Киричев
Ответ Stalker1785
Там в основу не пройдет.Заир,Угарте,Витинья
Угарте это полуопорник. Уровень Витиньи и получше ещё сырого школьника.
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Overkiller
Ответ Spartakus1984
У Монако стадион даже на половину не заполняется,думаю он сам хотел бы новых эмоций и мне кажется,ему лучше идти в чемпионат Испании,который ниже по физической игре чем Лига 1,и там Головин,сможет показать себя во всей красе а бундес лига такая же как чемпионта Франции по атлетизму,только с более классными игроками.
ЛаЛига "ниже по физике"? С её Хетафями и Эспаньолами (хорошо хоть эти вылетели), с её добавленным по 10 минут времени в каждом матче из за остановок, с её лазаретами у Барсы, Реала и т.д. по трети команды? Ну, не знаю, не знаю...
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Amalfitano
Ответ Spartakus1984
У Монако стадион даже на половину не заполняется,думаю он сам хотел бы новых эмоций и мне кажется,ему лучше идти в чемпионат Испании,который ниже по физической игре чем Лига 1,и там Головин,сможет показать себя во всей красе а бундес лига такая же как чемпионта Франции по атлетизму,только с более классными игроками.
До Реала, Атлетико и Барсы Головин не дотягивает. А остальным он просто не по карману. Гляньте какие покупки совершались этим летом клубами Ла Лиги за пределами топ-3. По моему самый дорогой футболист там Захарян. Да и потом, тут вопрос не только в физике. Вопрос в стиле игры. Саша и во Франции достаточно долго выходил на свой уровень. Не факт, что сидение на скамейке условной Жироны или Сельты добавит ему положительных эмоций. А он парень который очень зависим от похвалы.
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Иван Абланов
Ответ Spartakus1984
У Монако стадион даже на половину не заполняется,думаю он сам хотел бы новых эмоций и мне кажется,ему лучше идти в чемпионат Испании,который ниже по физической игре чем Лига 1,и там Головин,сможет показать себя во всей красе а бундес лига такая же как чемпионта Франции по атлетизму,только с более классными игроками.
в Монако он получает явно больше, чем предложили бы в Леверкузене. да и климат восхитительный
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