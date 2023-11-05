Головин – самый результативный хавбек Лиги 1 в этом сезоне. По «гол+пас» его опережает лишь Мбаппе

Александр Головин – самый результативный полузащитник сезона в Лиге 1.

27-летний полузащитник « » и сборной России в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0) забил гол и отдал голевой пас.

набрал 7 (5+2) очков по системе «гол+пас» в 10 матчах чемпионата Франции.

В Лиге 1 его опережает лишь форвард « » , у которого 11 (10+1) очков.

Подробная статистика выступлений Александра доступна здесь.

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