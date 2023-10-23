Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Equipe. Хавбек «Монако» забил 2 гола «Метцу»

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Александр Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1.

Полузащитник «Монако» сделал дубль в матче против «Метца» (2:1) и попал в символическую сборную тура по версии издания L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10 возможных.

Сборная тура от L’Equipe

Вратарь: Брис СамбаЛанс») – 7 из 10;

ЗащитникиКрепен Диатта («Монако») – 7, Лени ЙороЛилль») – 8, Максимилиано Кофрие («Клермон») – 8, Исмаили дос Сантос («Лилль») – 7;

Полузащитники: Лоран Абержель («Лорьян») – 8, Фабиан Руис («ПСЖ») – 7, Флоран Молле («Нант») – 7, Магн Аклиуш («Монако») – 7, Александр Головин («Монако») – 8;

Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.

Лучшим тренером тура был признан Луис Энрике из «ПСЖ» – он получил 8 из 10. 

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30 комментариев

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Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура.
так держать, безусловно один из лучших в лиге 1.
но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
+56
-6
+50
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Давид Agabekyan
Кофрие красавчик. Ушёл из шапито и стал на футболиста похож
+39
-9
+30
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Roman
Головин >>> Беллингем
+29
-8
+21
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13ыйРычагЛапорты
Ответ Roman
Головин >>> Беллингем
Кокорин >>> Месси
+22
-5
+17
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Redhead One
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
Хотелось бы, чтобы Саня уже взял хоть какие-то медальки с Монако и укатил в топклуб на пике
+15
0
+15
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Дмитрий Васин
Если Головин не будет ломаться, то Монако реальный претендент на чемпионство
+15
-1
+14
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
Да, так бы и было. А Головин в третий раз попал, вроде
+11
0
+11
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fbd
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
Головин очень крут, спору нет. Но переоценивать его тоже не нужно. 100+ платят либо за молодых игроков с конским потенциалом, либо за состоявшихся общепризнанных топов. К какой из этих категорий относится Головин?
+9
-2
+7
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brig_Mercury
Ответ Давид Agabekyan
Кофрие красавчик. Ушёл из шапито и стал на футболиста похож
Да было видно, что для команды, играющей от обороны, приличный защитник. А в атакующей его оставлять одного против нескольких игроков соперника при контратаке самоубийство.
+7
0
+7
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Андрей Федоров
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Кокорин >>> Месси
Мудрик >> Марадона
+8
-4
+4
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fbd
Ответ Мишаня Кашников
Головин топ но не стабильный, получается около топ
Да еще к тому же и травматичный. Плюс к этому тот факт, что он Монако уже какой сезон проводит, но команда регулярно обсерается в важные моменты, а сам Головин ничего топового не показывает в такие моменты. Как бы все это не значит, что он плохой игрок. Просто 100 млн он и близко не стоит, а подобных состояявшихся околотопов в футбольном мире хватает.
+6
-2
+4
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Дмитрий Пузырёв
В сборную не ездил, кажется, Саша. На пользу! :-)
+4
-1
+3
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fbd
Ответ Blaumerc
100 млн сейчас платят за разных ноунеймов вроде Мудрика и спиннера Антони из МЮ. а под сотку покупают уже вообще смешных вроде Фофана в Челси. Головин как раз таки состоявшийся игрок лиги1, в самом расцвете сил. Да, периодически ему мешали травмы, что бы выйти на пик. но опять таки, того же хрустального Фофана купили, когда тот ещё не полностью оправился после порванных крестов.
Фофана и Мудрика покупали как раз таки за потенциал. Типа Фофана, когда здоров, выглядел как топище в защите, а таких игроков по пальцам рук пересчитать можно. Мудрик тоже в случае реализации потенциала выглядел как топ игрок с редким набором скилов, такой Мбаппе на минималках. Таких игроков на рынке особо нет, Челси решил рискнуть. Получится у них в итоге с ними или нет покажет время, цены за них конские, но как бы понятно, почему их купили.
Головин же состоявшийся околотоп, его потолок понятен. Он способен играть в топ клубе, но ничего принципиально нового он не покажет уже скорее всего. Такие игроки стоят дешевле, потому что таких игроков в целом довольно много. И тут про выборе в ход идут всякие скаутские нюансы. Национальность тоже играет роль, но не в части политики, а в части того, что у российских игроков в Европе сомнительная репутация в части самоотдачи и дисциплины.
+3
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denimo21
Ответ Давид Agabekyan
Кофрие красавчик. Ушёл из шапито и стал на футболиста похож
В этом туре Клермон обыграл Лион со счётом 2:1. Кто голевые передачи отдавал?)))) Кофрие и Шамар
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tatanych
Ответ Андрей Федоров
Мудрик >> Марадона
Тихоновецкий >>>>>Паниковский
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Иван Лапин
Кофрие?
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Андрей Федоров
Ответ сергей Грвздов
Дзюба>>>рукоблуд
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Мишаня Кашников
Ответ fbd
Головин очень крут, спору нет. Но переоценивать его тоже не нужно. 100+ платят либо за молодых игроков с конским потенциалом, либо за состоявшихся общепризнанных топов. К какой из этих категорий относится Головин?
Головин топ но не стабильный, получается около топ
+1
-1
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Maratik1982
Ответ fbd
Головин очень крут, спору нет. Но переоценивать его тоже не нужно. 100+ платят либо за молодых игроков с конским потенциалом, либо за состоявшихся общепризнанных топов. К какой из этих категорий относится Головин?
общепризнанный топ!
+1
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denimo21
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
В сборной сезона должен быть
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spasibo net
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
Если проведет сезон на таком уровне без травм, то может и уехать в топ. Не думаю что кто то будет его третировать из за гражданства.
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analogia
Ответ fbd
Головин очень крут, спору нет. Но переоценивать его тоже не нужно. 100+ платят либо за молодых игроков с конским потенциалом, либо за состоявшихся общепризнанных топов. К какой из этих категорий относится Головин?
Либо за Мудрика
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old folk
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
Не 100, конечно, но 50-60 точно.
То есть х2 от текущей
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Redhead One
Ответ Дмитрий Рабко
А слабо поднять клуб на уровень времён Жюли, Ротена, Пршо..
Не сравнивай футбол нулевых с текущим, АПЛ рынок перегорела максимально. Сейчас почти все клубы переплачивают за игроков
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Андрей Балабаев
Ответ Blaumerc
по-моему в этом сезоне уже не в первый раз в сборной тура. так держать, безусловно один из лучших в лиге 1. но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
А был бы англичанином из какого-нибудь Борнмута или Астон Виллы, перешëл бы в Арсенал или Ньюкасл за 70-80 миллионов
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