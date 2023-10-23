Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Equipe. Хавбек «Монако» забил 2 гола «Метцу»
Александр Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1.
Полузащитник «Монако» сделал дубль в матче против «Метца» (2:1) и попал в символическую сборную тура по версии издания L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10 возможных.
Сборная тура от L’Equipe
Вратарь: Брис Самба («Ланс») – 7 из 10;
Защитники: Крепен Диатта («Монако») – 7, Лени Йоро («Лилль») – 8, Максимилиано Кофрие («Клермон») – 8, Исмаили дос Сантос («Лилль») – 7;
Полузащитники: Лоран Абержель («Лорьян») – 8, Фабиан Руис («ПСЖ») – 7, Флоран Молле («Нант») – 7, Магн Аклиуш («Монако») – 7, Александр Головин («Монако») – 8;
Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.
Лучшим тренером тура был признан Луис Энрике из «ПСЖ» – он получил 8 из 10.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
так держать, безусловно один из лучших в лиге 1.
но мне вот что интересно, ели бы Головин с такой игрой был не Головин, а каким нибудь Галлимар из Франции или какой нибудь друной страны, за него бы охотились все топ клубы Европы, и стоил бы он не меньше 100 млн.
Головин же состоявшийся околотоп, его потолок понятен. Он способен играть в топ клубе, но ничего принципиально нового он не покажет уже скорее всего. Такие игроки стоят дешевле, потому что таких игроков в целом довольно много. И тут про выборе в ход идут всякие скаутские нюансы. Национальность тоже играет роль, но не в части политики, а в части того, что у российских игроков в Европе сомнительная репутация в части самоотдачи и дисциплины.
То есть х2 от текущей