Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Equipe. Хавбек «Монако» забил 2 гола «Метцу»

Александр Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1.

Полузащитник «Монако» сделал дубль в матче против «Метца» (2:1) и попал в символическую сборную тура по версии издания L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10 возможных.

Сборная тура от L’Equipe

Вратарь: (« ») – 7 из 10;

Защитники: («Монако») – 7, (« ») – 8, Максимилиано Кофрие («Клермон») – 8, Исмаили дос Сантос («Лилль») – 7;

Полузащитники: Лоран Абержель («Лорьян») – 8, Фабиан Руис («ПСЖ») – 7, Флоран Молле («Нант») – 7, Магн Аклиуш («Монако») – 7, Александр Головин («Монако») – 8;

Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.

Лучшим тренером тура был признан Луис Энрике из «ПСЖ» – он получил 8 из 10.

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