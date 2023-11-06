Тренер «Райо» о первом за 23 года очке на «Бернабеу»: «Мы много страдали и выдержали. Я еду домой счастливым»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Сантьяго Бернабеу Франсиско Хавьер Родригес Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Тренер «Райо Вальекано» очень доволен ничьей с «Реалом» (0:0) на выезде.

– Первое очко для «Райо» на «Сантьяго Бернабеу» за 23 года (в марте 2000-го команды тоже сыграли 0:0 – Sports.ru).

– Чтобы заработать очко здесь, нужно много страдать. Мы выдержали. Команда была очень хороша, и я еду домой счастливым.

Мы хорошо контролировали Винисиуса и Камавинга. Нам не хватало игры с мячом на противоположной половине поля.

Мы очень устали к концу матча, – сказал тренер «Райо» Франсиско Хавьер Родригес.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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7 комментариев

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Leopold Stotch
Ответ GuruFutbola
Мчк должен больше радоваться своему очку)
Какой же ты по сути несчастный человек. Ты психически нездоров. Везде свои хейтерские комменты оставляешь.
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Leopold Stotch
Иностранцы так любят это слово "страдать", очень часто встречается в их комментариях и интервью.
+1
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Александр Жук
Помню как Великий Бэйл вас унижал 10:2 тогда кстати он сделал покер, а Бенз хет-трик
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VuNePonimaete
Очередной гениальный заголовок от спортсру. Аплодисменты 👏
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GuruFutbola
Ответ Leopold Stotch
Какой же ты по сути несчастный человек. Ты психически нездоров. Везде свои хейтерские комменты оставляешь.
Врач сказал, я здоров и красив
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Leopold Stotch
Ответ GuruFutbola
Врач сказал, я здоров и красив
Я серьезно. Идиёты не знают, что они таковые. Обратись к врачу, искренне пишу.
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