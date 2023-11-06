Тренер «Райо» о первом за 23 года очке на «Бернабеу»: «Мы много страдали и выдержали. Я еду домой счастливым»
Тренер «Райо Вальекано» очень доволен ничьей с «Реалом» (0:0) на выезде.
– Первое очко для «Райо» на «Сантьяго Бернабеу» за 23 года (в марте 2000-го команды тоже сыграли 0:0 – Sports.ru).
– Чтобы заработать очко здесь, нужно много страдать. Мы выдержали. Команда была очень хороша, и я еду домой счастливым.
Мы хорошо контролировали Винисиуса и Камавинга. Нам не хватало игры с мячом на противоположной половине поля.
Мы очень устали к концу матча, – сказал тренер «Райо» Франсиско Хавьер Родригес.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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