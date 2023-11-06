Тренер «Райо» о первом за 23 года очке на «Бернабеу»: «Мы много страдали и выдержали. Я еду домой счастливым»

Тренер «Райо Вальекано» очень доволен ничьей с «Реалом» (0:0) на выезде.

– Первое очко для «Райо» на « » за 23 года (в марте 2000-го команды тоже сыграли 0:0 – Sports.ru).

– Чтобы заработать очко здесь, нужно много страдать. Мы выдержали. Команда была очень хороша, и я еду домой счастливым.

Мы хорошо контролировали и . Нам не хватало игры с мячом на противоположной половине поля.

Мы очень устали к концу матча, – сказал тренер « » Франсиско Хавьер Родригес.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!