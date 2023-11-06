Анчелотти о 0:0 с «Райо»: «Никакой драмы. Мы расстроены результатом, а не игрой. Создали много моментов, «Реалу» не хватило точности»

Карло Анчелотти подвел итоги матча «Реал» – «Райо Вальекано» (0:0).

« » после ничьей в 12-м туре на 2 очка отстал от лидирующей «Жироны».

– Мы создали много моментов, не хватило точности. Мы расстроены результатом. На мой взгляд, это был хороший матч.

– Если Беллингем не забивает, у команды проблемы?

– Нет, у нас много ресурсов. Мы создавали моменты, это делали , , , Родриго... Нам немного не хватало точности.

– Прокомментируйте замены.

– Я убрал с поля, чтобы дать ширину атаке с . Лука в принципе играл хорошо и не заслуживал замены.

Повторюсь, матч был хорошим. Мы хорошо контролировали контратаки, мы были агрессивны, команда хорошо действовала, но иногда ты просто не можешь забить.

Отсутствие голов меня не беспокоит. Мы использовали кроссы, короткие пасы, вертикальные передачи, испробовали все, но не вышло, так бывает. Важно создавать моменты до самого конца, и мы старались. Я не видел, чтобы команда была уставшей.

Мы расстроены результатом, а не ходом матча. Иногда ты выигрываешь матч, когда не заслуживаешь этого, а иногда ты не побеждаешь, когда заслуживаешь.

В таблице все у нас хорошо, мы боремся, очень хорошо идем в Лиге чемпионов. Никакой драмы, – сказал главный тренер «Реала» .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!