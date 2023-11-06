Анчелотти о 0:0 с «Райо»: «Никакой драмы. Мы расстроены результатом, а не игрой. Создали много моментов, «Реалу» не хватило точности»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Райо Вальекано Хоселу Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча «Реал» – «Райо Вальекано» (0:0).

«Мадрид» после ничьей в 12-м туре Ла Лиги на 2 очка отстал от лидирующей «Жироны».

– Мы создали много моментов, не хватило точности. Мы расстроены результатом. На мой взгляд, это был хороший матч.

– Если Беллингем не забивает, у команды проблемы?

– Нет, у нас много ресурсов. Мы создавали моменты, это делали Вальверде, Винисиус, Хоселу, Родриго... Нам немного не хватало точности.

– Прокомментируйте замены.

– Я убрал Модрича с поля, чтобы дать ширину атаке с Родриго. Лука в принципе играл хорошо и не заслуживал замены.

Повторюсь, матч был хорошим. Мы хорошо контролировали контратаки, мы были агрессивны, команда хорошо действовала, но иногда ты просто не можешь забить.

Отсутствие голов меня не беспокоит. Мы использовали кроссы, короткие пасы, вертикальные передачи, испробовали все, но не вышло, так бывает. Важно создавать моменты до самого конца, и мы старались. Я не видел, чтобы команда была уставшей.

Мы расстроены результатом, а не ходом матча. Иногда ты выигрываешь матч, когда не заслуживаешь этого, а иногда ты не побеждаешь, когда заслуживаешь.

В таблице все у нас хорошо, мы боремся, очень хорошо идем в Лиге чемпионов. Никакой драмы, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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10 комментариев

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corazón blanco
Карло слишком долго тянет с заменами и я не понимаю, почему происходит полный игнор Браима, парень голоден, ему есть, что показать и доказать. Когда он выходит, правый фланг сразу же преображается в атаке, но нет, Родриго будет всегда первой опцией.
+4
0
+4
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Daniel End
Так то такие клубы как Райо на своем поле Реал обязан обыгрывать!Потом этих 2 очков может и до чемпионства не хватить...
+2
0
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RM
Ответ GuruFutbola
Карма эстонцу за отскок с Барсой, я знал, что так быдет, бгг)
Это ж какие комплексы, в такую позднюю ночь хейтить команду на спортсе
+3
-1
+2
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VuNePonimaete
Мне вот интересно, сколько Сити смог бы такому Райо воткнуть. Кажется, что 3 гола бы минимум залетело
+1
0
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Men77
Драмы больше нет! Нет больше драмы! ....
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VuNePonimaete
Ответ corazón blanco
Карло слишком долго тянет с заменами и я не понимаю, почему происходит полный игнор Браима, парень голоден, ему есть, что показать и доказать. Когда он выходит, правый фланг сразу же преображается в атаке, но нет, Родриго будет всегда первой опцией.
Родриго занял статус внебрачного сына Переса. Пока он у руля, кто-то из игроков обязан иметь подобный статус
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