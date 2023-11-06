Камавинга рассек бровь в матче с «Райо», столкнувшись головами с Фалькао. Хавбек «Реала» продолжил игру, получив помощь, его заменили через 10 минут

Эдуардо Камавинга получил рассечение в матче с «Райо Вальекано».

На 75-й минуте матча полузащитник « » столкнулся головами с , в результате чего получил рассечение брови, однако вскоре вернулся в игру, получив медицинскую помощь за пределами поля.

На 85-й минуте вместо на поле вышел .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – « » (0:0, второй тайм).

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