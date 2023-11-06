Камавинга рассек бровь в матче с «Райо», столкнувшись головами с Фалькао. Хавбек «Реала» продолжил игру, получив помощь, его заменили через 10 минут

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Райо Вальекано Радамель Фалькао Начо Фернандес Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга получил рассечение в матче с «Райо Вальекано».

На 75-й минуте матча полузащитник «Реала» столкнулся головами с Радамелем Фалькао, в результате чего получил рассечение брови, однако вскоре вернулся в игру, получив медицинскую помощь за пределами поля.

На 85-й минуте вместо Камавинга на поле вышел Начо Фернандес.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано» (0:0, второй тайм). 

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4 комментария

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corazón blanco
Камавинга настоящий боец, снова провел отличный матч, выгрызал мячи, сколько подборов осталось именно за ним.
+6
-2
+4
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Fedoseich
Фалькао всё ещё пылит! Красавчик, Дункан Маклауд
+2
0
+2
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xDe xDe
Бровь у Камавинги заживёт, это не беда. Мне больше эпизод понравился, когда его неподалёку от углового флажка за пару секунд разные игроки Райо пнули, уронили, за ногу зацепили, в спину толкнули - а фола нигде нет)
+3
-2
+1
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Турко Ибрагимов
Ответ xDe xDe
Бровь у Камавинги заживёт, это не беда. Мне больше эпизод понравился, когда его неподалёку от углового флажка за пару секунд разные игроки Райо пнули, уронили, за ногу зацепили, в спину толкнули - а фола нигде нет)
тридды сфолили, а свистка нет
0
0
0
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