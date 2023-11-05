«Локомотив» не побеждает 4 матча подряд в РПЛ – 3 ничьих и поражение

«Локомотив» не побеждает в Мир РПЛ на протяжении 4 игр подряд.

Сегодня железнодорожники, играя больше тайма в большинстве, дома не смогли победить « » в 14-м туре (1:1).

У команды тренера 3 ничьих и поражение на этом отрезке.

Дальше – домашний матч с «Ахматом» 11 ноября. « », набрав 21 очко, сейчас занимает 6-е место в таблице.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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