«Локомотив» не побеждает 4 матча подряд в РПЛ – 3 ничьих и поражение

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не побеждает в Мир РПЛ на протяжении 4 игр подряд.

Сегодня железнодорожники, играя больше тайма в большинстве, дома не смогли победить «Спартак» в 14-м туре (1:1).

У команды тренера Михаила Галактионова 3 ничьих и поражение на этом отрезке.

Дальше – домашний матч с «Ахматом» 11 ноября. «Локо», набрав 21 очко, сейчас занимает 6-е место в таблице.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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34 комментария

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rigobersong
Но Галактионов топ потому что паспортист, а Абаскаля надо гнать из команды!:))
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Амаль Мустафаев
Позорники... Эта игра показала много слабых мест.... Не было скорости, соперники играли быстрей. Куча нереализованных моментов. Пенеяв сильно деградировал. Рыбчинский обязан был забивать. Замены вообще себя не оправдали. Тренер явно теряет нити игры. С каждым матчем одно разочарование.... Нужно что-то менять, далеко до призовых мест, если в таких матчах не одерживать побед....
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igls54
Не суметь обыграть нынешний Спартак в большинстве дорогого стоит
+18
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Lyrastars
Ответ Амаль Мустафаев
Позорники... Эта игра показала много слабых мест.... Не было скорости, соперники играли быстрей. Куча нереализованных моментов. Пенеяв сильно деградировал. Рыбчинский обязан был забивать. Замены вообще себя не оправдали. Тренер явно теряет нити игры. С каждым матчем одно разочарование.... Нужно что-то менять, далеко до призовых мест, если в таких матчах не одерживать побед....
Да, там тренер для локомотива сидел, в шарфике, нужно брать
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Кирилл Попов
Переход в Локомотив была ошибка Пиняева. Я сразу особой преспективы в переходе не видел, скорее всего затухнет как и многие наши таланты. Надо было оставаться в Крыльях до конца сезона, а там цепляться за любые возможности перехода в Европу. Хотя и в Локо мог заиграть, ведь не плохо начинал, просто тренер и тактика не его.
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Тралл из Питера
Ответ rigobersong
Но Галактионов топ потому что паспортист, а Абаскаля надо гнать из команды!:))
Ну вообще Галактионова критикуют, плюс давление в «Спартаке» больше
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goleodor
Ответ Roman
Все деградируют в команде, кроме Карпукаса и Глушенкова
Глушенков тоже не сильно впечатляет
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hulk&boloto
Ответ Амаль Мустафаев
Позорники... Эта игра показала много слабых мест.... Не было скорости, соперники играли быстрей. Куча нереализованных моментов. Пенеяв сильно деградировал. Рыбчинский обязан был забивать. Замены вообще себя не оправдали. Тренер явно теряет нити игры. С каждым матчем одно разочарование.... Нужно что-то менять, далеко до призовых мест, если в таких матчах не одерживать побед....
Тут, простите, хоть Дзюба на публику играл, а Миранчук олицетворяет вашу команду, типа заведусь не заведусь...)
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Александр Воронцов
руководство Локо будут идиоты, если не сменят тренера в зимнее окно, так дальше нельзя играть
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llolishe
Позор Галактионову
Выигранный матч свел вничью
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VanyaVanya063
Ответ Амаль Мустафаев
Позорники... Эта игра показала много слабых мест.... Не было скорости, соперники играли быстрей. Куча нереализованных моментов. Пенеяв сильно деградировал. Рыбчинский обязан был забивать. Замены вообще себя не оправдали. Тренер явно теряет нити игры. С каждым матчем одно разочарование.... Нужно что-то менять, далеко до призовых мест, если в таких матчах не одерживать побед....
Согласен тот же Митай в опорке вместо Куликова и игра совсем другая была б
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ДудьСдулся
Черчесов может снимать спартаковский шарф, и идти на смену Галактионову :)
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Roman
Все деградируют в команде, кроме Карпукаса и Глушенкова
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Леван Мкртчян
Ответ Groznyi2024
Пиняев - это не талант, а антиталант
’Антиталант’ -- это какая-то новая форма толерантности, чтобы не писать "бездарь"?
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Groznyi2024
Пиняев - это не талант, а антиталант
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Kemal Gul
Черчесов на низком старте
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Леван Мкртчян
Ответ goleodor
Беготня - это не про футбол. В футбол нужно играть
Наивная глупость. Физическая и функциональная подготовка один из важнейших факторов футбола в целом, а современного еще в большей степени. Сейчас ты никого не обыграешь на высоком уровне, если значительно уступаешь в функциональной подготовке.
Детали индивидуального и командного мастерства в нынешнем футболе решают только при прочих равных ( или близких к равным).
В Европе сейчас на пальцах одной руки можно посчитать команды, которые способны выигрывать даже на спаде функциональной подготовки , и Локо со Спартаком к ним точно не относятся
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goleodor
Ответ Леван Мкртчян
С такой физикой не удивительно. Спартак , играя в меньшинстве больше тайма , перебегал десятярых полевых Локо.
Беготня - это не про футбол. В футбол нужно играть
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Григорий Лоншаков
Ответ igor.igorev
В чём красавец Пиняев? Кроме прострелов он вообще что-то умеет на поле?
по крайней мере обостряет. Вы с него что мародону хотите увидеть. Без мяча попробуй что то сделать. Вопрос к команде его выпускают для скорости и обострения и играют по правому флангу. Не понимаю. Вопросы так же к г.т. не наиграть основной состав за 14 туров + перерыв это конечно что то с чем то
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goleodor
Ответ llolishe
Позор Галактионову Выигранный матч свел вничью
Согласен. Из 14 выигранных матчей в этом сезоне 6 свел вничью, а три вообще проиграл
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Groznyi2024
Ответ Леван Мкртчян
’Антиталант’ -- это какая-то новая форма толерантности, чтобы не писать "бездарь"?
Да)
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Topordo
За какие заслуги выпускают Рыбчинского совершенно не понятно. Он же никакой. Прям совсем. Обыграть он не может, ударить он не может, он может только бежать и не бежать, все.
Куликов тоже от него не далеко ушел, но в этом матче видно было что старался, но на одном старании тоже далеко не уедешь.
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Daniel End
Чем там занимается Галактионов непонятно уже от 10 спартачей еле ноги унесли!
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OlegLawyer
Галактинова пора уволнять ? Или это только Абаскаля касается ?
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Григорий Лоншаков
Пиняй красавец, снабжать нужно чаще, Страничке хорош. Дзюба класс. Тикнизям молодец, правый фланг продал бы весь. Самошников только ауты кидает. рыбинский не подать не обогнать ничего не умеет но бить с пяти метров мимо это во обще полный атас. Ненахов только отобрать, больше не фига.
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