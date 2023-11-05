«Локомотив» не побеждает 4 матча подряд в РПЛ – 3 ничьих и поражение
«Локомотив» не побеждает в Мир РПЛ на протяжении 4 игр подряд.
Сегодня железнодорожники, играя больше тайма в большинстве, дома не смогли победить «Спартак» в 14-м туре (1:1).
У команды тренера Михаила Галактионова 3 ничьих и поражение на этом отрезке.
Дальше – домашний матч с «Ахматом» 11 ноября. «Локо», набрав 21 очко, сейчас занимает 6-е место в таблице.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Выигранный матч свел вничью
Детали индивидуального и командного мастерства в нынешнем футболе решают только при прочих равных ( или близких к равным).
В Европе сейчас на пальцах одной руки можно посчитать команды, которые способны выигрывать даже на спаде функциональной подготовки , и Локо со Спартаком к ним точно не относятся
Куликов тоже от него не далеко ушел, но в этом матче видно было что старался, но на одном старании тоже далеко не уедешь.