У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих. Сегодня сыграли 1:1 с «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей.

В 14-м туре Мир РПЛ «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).

В последних 7 матчах у команды под руководством Гильермо Абаскаля 4 поражения и 2 ничьих. Единственную победу на этом отрезке «Спартак» одержал над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».

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67 комментариев

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Игорь Заварзин
Спасибо обеим командам за хороший и не скучный матч. Спартаку - отдельное спасибо, не было ощущения, что моя команда в меньшестве, ни стратегически, ни тактически.
+69
-5
+64
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Jetro-Gibbs
Хороший матч. Спартачи - молодцы. Бились в меньшинстве. Не было равнодушных на поле. Пруцев просто красава. Результат вполне приличный.
+48
-5
+43
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Анатолий Торбенков
ну вот надо всегда в меньшинстве играть Спартаку , начинают бороться хоть. 🙈
+25
-2
+23
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pav11k
Хороший первый тайм, резвый, с моментами, обе команды заряженные.
- Дуарте прибавляет, хороший первый тайм, с задачей в виде опеки Дзюбы справился, на мой взгляд, перехватывал мячи. Артем ничего существенного почти не создал. Но, к сожалению, первая же серьезная ошибка обернулась КК Хлусевича. Очень жаль.
- с Пруцевым и Литвиновым совсем другая игра, у Промеса больше вариантов, с кем можно отыграться. Зиньковский туда же. Хесус неплохо выглядел. И теперь нет такого количества передач между вратарём и защитниками

Во втором тайме сначала несколько хуже стало у того же Дуарте, уже больше моментов у ворот Спартака появлялось, но и +1 у Локо не стоит откидывать.
У обеих команд моменты были, прощали друг друга, реализации не хватает, поэтому ничья - справедливый результат.
На такой Спартак смотреть приятно.
Ауты Самошникова - это постоянный страх. Могёт Илья

И по судейству глобальных вопросов нет, удаление по делу
+20
-5
+15
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Дмитрий Грибовский
Пруцев машина 👏👏👏👏
+15
-1
+14
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lovec23
Пруцев молодец , отборолся ,моментами сыграл очень тонко ( пауза перед пасом на промеса) Матч получился интересный , скорости хорошие . Жалко упустили победу , но Локо заслужил ничью
+12
0
+12
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Bartez1986
Не стухли в меньшинстве - это плюс. Пруцев провел шикарный матч. Но и повезло, стоит признать
+11
-2
+9
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Олег Олегов
Сегодня в Спартак камень не кинешь-молодцы!
+9
0
+9
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евГений
Сегодня игра понравилась, связка Пруцев-Промес огонь

Литвинов-Пруцев отличная пара полузащитников, надеюсь и дальше будут в основе выходить
+11
-2
+9
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Мир_КБ_1922
в 10 лучше играеем, чем в полных составах, чуть удачнее пробей Квинси, но...но... есть к чему стремиться. Вперёд Спартак ♥🤍
+7
-1
+6
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результат не плохой с учётом удаления...
+6
-1
+5
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Jetro-Gibbs
Ответ pav11k
Хороший первый тайм, резвый, с моментами, обе команды заряженные. - Дуарте прибавляет, хороший первый тайм, с задачей в виде опеки Дзюбы справился, на мой взгляд, перехватывал мячи. Артем ничего существенного почти не создал. Но, к сожалению, первая же серьезная ошибка обернулась КК Хлусевича. Очень жаль. - с Пруцевым и Литвиновым совсем другая игра, у Промеса больше вариантов, с кем можно отыграться. Зиньковский туда же. Хесус неплохо выглядел. И теперь нет такого количества передач между вратарём и защитниками Во втором тайме сначала несколько хуже стало у того же Дуарте, уже больше моментов у ворот Спартака появлялось, но и +1 у Локо не стоит откидывать. У обеих команд моменты были, прощали друг друга, реализации не хватает, поэтому ничья - справедливый результат. На такой Спартак смотреть приятно. Ауты Самошникова - это постоянный страх. Могёт Илья И по судейству глобальных вопросов нет, удаление по делу
Отличное резюме матча. Полностью согласен
+8
-3
+5
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Jetro-Gibbs
Ответ Streetbor
Черчесов ПАМАГИ!
Кому? Локомотиву?
+5
0
+5
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Монморенси
А у Глебчика заготовки про ничью в меньшинстве и не было 😂
Экий ты простофиля, Глебчик!
+4
-1
+3
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Вячеслав Припузов
Лиха беда начало на чужом поле, Максименко выручил и вся команда играла достойно в меньшинстве
+2
0
+2
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wlad wasew
Главное, чтобы тяжелейший выезд не отразился на чудо-богатырях !!!
+3
-1
+2
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Григорий Гашников
Абаскаль конечно вообще не рубит как игру ставить
+2
0
+2
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Мексиканская песня
Абаскаль новатор!!!
+1
0
+1
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Strongman88
Все хорошо, всех все устраивает, кроме болельщиков команды... Абаскаль просто супер, чудеса творит...Увы такие времена...
+3
-2
+1
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Мексиканская песня
Ну если в меньшинстве не проиграли, то в нормальном составе выиграют.
+2
-1
+1
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Дмитрий Караваев
в своем темпе идут 😉👍
+1
0
+1
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Anton Bogner
Я пишу коммент ,когда уж енесколько есть. И вот что главное - сколько бы комментаторы, купленные агентами "эксперты" и т.п. не пытались набросить, болельщицкая братия (за исключением школоты и истеричек) остается адекватной. Спартак НЕ плох, Спартак борется. Но все его минус гиперболизируются, а плюсы остаются без внимания. Sapienti sat
+3
-2
+1
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balander09
сезон уже потерян
а если вспомнить прошлый второй круг то предел это третье место
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0
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Андрей Савин
-10 от Краснодара,-8 от Зенита...Матч
интересный...
Интрига до последней минуты...
+1
0
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Lumberjack
ну так НА ВЫЕЗДЕ же играли
+2
-1
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