«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей.

В 14-м туре Мир « » и « » сыграли вничью (1:1).

В последних 7 матчах у команды под руководством 4 поражения и 2 ничьих. Единственную победу на этом отрезке «Спартак» одержал над « » (2:0) в 12-м туре РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».

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