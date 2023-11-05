У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих. Сегодня сыграли 1:1 с «Локо»
«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей.
В 14-м туре Мир РПЛ «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).
В последних 7 матчах у команды под руководством Гильермо Абаскаля 4 поражения и 2 ничьих. Единственную победу на этом отрезке «Спартак» одержал над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».
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- Дуарте прибавляет, хороший первый тайм, с задачей в виде опеки Дзюбы справился, на мой взгляд, перехватывал мячи. Артем ничего существенного почти не создал. Но, к сожалению, первая же серьезная ошибка обернулась КК Хлусевича. Очень жаль.
- с Пруцевым и Литвиновым совсем другая игра, у Промеса больше вариантов, с кем можно отыграться. Зиньковский туда же. Хесус неплохо выглядел. И теперь нет такого количества передач между вратарём и защитниками
Во втором тайме сначала несколько хуже стало у того же Дуарте, уже больше моментов у ворот Спартака появлялось, но и +1 у Локо не стоит откидывать.
У обеих команд моменты были, прощали друг друга, реализации не хватает, поэтому ничья - справедливый результат.
На такой Спартак смотреть приятно.
Ауты Самошникова - это постоянный страх. Могёт Илья
И по судейству глобальных вопросов нет, удаление по делу
Литвинов-Пруцев отличная пара полузащитников, надеюсь и дальше будут в основе выходить
Экий ты простофиля, Глебчик!
а если вспомнить прошлый второй круг то предел это третье место
интересный...
Интрига до последней минуты...