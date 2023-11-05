«ВАР – позор, но «Арсенал» был дерьмом и не заслуживал победы. Артета сходит с ума, его решения вредят нам». Морган о 0:1 от «Ньюкасла»
Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после поражения от «Ньюкасла».
Арсенал» потерпел поражение со счетом 0:1 в 11-м туре АПЛ.
«Артета совсем сходит с ума, и он прав, что ВАР [в этом матче] – стыд и позор..
Но мы все равно были дерьмом и не заслуживали победы. И его необъяснимые решения относительно Хавертца и Райи, а также отказ от покупки топового нападающего причиняют нам вред», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»
Морган про гол «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Мяч вышел из игры, на Габриэле сфолили, был явный офсайд, но мяч засчитали. ВАР – лучший игрок матча»
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