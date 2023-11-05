«ВАР – позор, но «Арсенал» был дерьмом и не заслуживал победы. Артета сходит с ума, его решения вредят нам». Морган о 0:1 от «Ньюкасла»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Кай Хавертц контент Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после поражения от «Ньюкасла».

Арсенал» потерпел поражение со счетом 0:1 в 11-м туре АПЛ

«Артета совсем сходит с ума, и он прав, что ВАР [в этом матче] – стыд и позор..

Но мы все равно были дерьмом и не заслуживали победы. И его необъяснимые решения относительно Хавертца и Райи, а также отказ от покупки топового нападающего причиняют нам вред», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»

Морган про гол «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Мяч вышел из игры, на Габриэле сфолили, был явный офсайд, но мяч засчитали. ВАР – лучший игрок матча»

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16 комментариев

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#SharkTeam
Хаверца должны были удалять, но мы про это забудем через день. А про Ковачича будем помнить всю жизнь.
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S. A.
Хаверц сегодня хоть пытался чё-то делать, а не просто находился на поле. Уже прогресс)
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#SharkTeam
Ответ Глеб Волков
Может быть потому что Ковачича должны были удалять дважды?)
А хаверца сколько? Может разницы и нет в итоге? Речь про одинаковые не одинаковые фолы не веду. Чисто по факту арсеналу вернули. Я вообще о том что ведёте себя как слабаки и истерички. Да и Артета того, такие титулы не выигрывают
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Adams
О, главный футбольный аналитик проснулся.
+4
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people people
ВАР это лишь технологии. Судьи то остались такими же
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#SharkTeam
Отдоминировались вот и бесятся
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Benjamin
Что им не нравится в засчитанном голе? Полная сфера мяча не ушла за лицевую, а если ушла, то где повтор на котором это четко видно? Защитнику падать в своей вратарской от незначительного касания атакующего игрока - это профнепригодность, он с мясом мячи вырывать и выносить от туда должен. По офсайду вообще смешно, Жоэлинтон пас назад отдавал, о каком офсайде речь? Всем возмущающимся правила футбола надо изучить.
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Jlaw
Странно что доминации Арсенала закончилась на Ньюкасле, а не на Саутгемптон или Ноттингем Форесте
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Александр Белов
Судьи регулярно портят топ игры. Это уже классика. Причем во всех матчах складывается в пользу газового мешка.
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Андрей Andrey
пора признать что арсенал прыгнул выше головы в прошлом сезоне. и все подумали топ клуб,а нет не топ а обычный середняк
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Gunner835
Дело тут даже не в судье с его решениями. Если Арсенал хочет бороться за чемпионство, надо менять игру. За весь матч только 1 удар в створ. Ну какое чемпионство с такой статистикой. Кроме этого, 11 угловых и ни одного удара в створ! Такое ощущение, что после матча с Вестхемом не проснулись, либо начинается спад...
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Marcus-light
Морган конечно болван, но по Райе и Хавертцу прав абсолютно. Артета хочет развивать команду и выигрывать титулы, или показывать всем, какой он умничка?
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Глеб Волков
Ответ #SharkTeam
Хаверца должны были удалять, но мы про это забудем через день. А про Ковачича будем помнить всю жизнь.
Может быть потому что Ковачича должны были удалять дважды?)
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KOLYK
Ответ Глеб Волков
Может быть потому что Ковачича должны были удалять дважды?)
а сколько раз должны были удалять Гимараеша?
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#SharkTeam
Ответ Benjamin
Что им не нравится в засчитанном голе? Полная сфера мяча не ушла за лицевую, а если ушла, то где повтор на котором это четко видно? Защитнику падать в своей вратарской от незначительного касания атакующего игрока - это профнепригодность, он с мясом мячи вырывать и выносить от туда должен. По офсайду вообще смешно, Жоэлинтон пас назад отдавал, о каком офсайде речь? Всем возмущающимся правила футбола надо изучить.
Защитнику жаловаться на борьбу от форварда позор это верно. Как правило все наоборот.
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Den-is
Ответ Benjamin
Что им не нравится в засчитанном голе? Полная сфера мяча не ушла за лицевую, а если ушла, то где повтор на котором это четко видно? Защитнику падать в своей вратарской от незначительного касания атакующего игрока - это профнепригодность, он с мясом мячи вырывать и выносить от туда должен. По офсайду вообще смешно, Жоэлинтон пас назад отдавал, о каком офсайде речь? Всем возмущающимся правила футбола надо изучить.
Что им не нравится в том, что не удалили Гимараеша? Хочет бить локтем в голову ДЖоржиньо сзади, а почему бы и нет. Хочет отмахиваться рукой в лицо Виейра, чем бы дитя не тешилось) Хочет ДЖоэлингтон забить гол и при этом толкнуть обеими руками в спину защитника и присесть на него - да кто ему мешает)
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