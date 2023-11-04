Морган про гол «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Мяч вышел из игры, на Габриэле сфолили, был явный офсайд, но мяч засчитали. ВАР – лучший игрок матча»

Пирс Морган недоволен решением судей засчитать гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».

«Сороки» одержали победу над «канонирами» со счетом 1:0 в 11-м туре . Единственный гол забил вингер Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника , перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

«Итак, мы все просто наблюдали, как мяч вышел из игры, затем на Габриэле сфолили, а затем был явный офсайд. Но ВАР все же засчитал « » гол. Просто жалкое зрелище.

ВАР был лучшим игроком матча у «Ньюкасла», но мы заслужили поражение. «Арсенал» был ужасен. Только Райс, опять же, заслуживает похвалы.

Пока у нас нет подходящего нападающего, а будет упорствовать в этом нелепом фарсе с Хавертцем, мы не выиграем лигу», – написал телеведущий и болельщик « ».

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Энди Мэдли.

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