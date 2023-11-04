Морган про гол «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Мяч вышел из игры, на Габриэле сфолили, был явный офсайд, но мяч засчитали. ВАР – лучший игрок матча»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл Энди Мэдли Габриэл Магальяэс Кай Хавертц Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган недоволен решением судей засчитать гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».

«Сороки» одержали победу над «канонирами» со счетом 1:0 в 11-м туре АПЛ. Единственный гол забил вингер Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса, перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

«Итак, мы все просто наблюдали, как мяч вышел из игры, затем на Габриэле сфолили, а затем был явный офсайд. Но ВАР все же засчитал «Ньюкаслу» гол. Просто жалкое зрелище.

ВАР был лучшим игроком матча у «Ньюкасла», но мы заслужили поражение. «Арсенал» был ужасен. Только Райс, опять же, заслуживает похвалы.

Пока у нас нет подходящего нападающего, а Артета будет упорствовать в этом нелепом фарсе с Хавертцем, мы не выиграем лигу», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Энди Мэдли.

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27 комментариев

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Den-is
Ответ Супер Золотой Мяч
Арсенал за весь матч не забил ни одного гола Ведь так играют претенденты на Чемпионство, верно?
Арсенал-Сити 1-0. Сити тоже не забил ни одного. Ведь так играют претенденты на чемпионство?)
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QWertY
Гори гори ясно, чтобы не погасло🤣
+17
-11
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Crash_243
Мяч не выходил из игры, офсайда не было, но был явный фол
+6
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ta-tosha
Моргану простительно не знать, что мяч должен пересечь линию всей своей проекцией, и что для контроля этого там стоит система, которая не ошибается в принципе.
А вот Райя с Артетой - чистые 🤡
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Muga Gappaev
Главное чтоб завтра судьи извинились и признали ошибку. Через неделю повторить
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Konstar
Ответ ta-tosha
Моргану простительно не знать, что мяч должен пересечь линию всей своей проекцией, и что для контроля этого там стоит система, которая не ошибается в принципе. А вот Райя с Артетой - чистые 🤡
Эта система стоит только на линии ворот, а не по всем линиям футбольного поля
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Олег Ринкевич
пусть фанаты скинуться и купят ему Роналду в атаку!
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vitas1207
Ответ Den-is
Арсенал-Сити 1-0. Сити тоже не забил ни одного. Ведь так играют претенденты на чемпионство?)
хотел тоже самое написать:)
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CyberUnited
"Мяч вышел из игры, на Габриэле сфолили, Тен Хаг физрук, Роналду ЗМ"
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Ivan Vladyko
Из всех трех моментов не вызывал сомнений последний, потому как офсайда при пасе назад не бывает. По поводу вышел ли мяч, учитывая, что он должен полностью пересечь линии, то тут не сразу было понятно, но по повторам - вроде нет, хотя визуально всем будет казаться - конечно, же вышел. Единственный реально спорный момент с толчком в спину. Но в силу того, что было комбо и типа ж ну по совокупности ж можно ж было отменить - полно ноющих
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ЭЗИК
Смотрел матч со своим сыном которому 8 лет и даже он не понял как засчитали этот гол
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RembaXXX
Ответ ta-tosha
Моргану простительно не знать, что мяч должен пересечь линию всей своей проекцией, и что для контроля этого там стоит система, которая не ошибается в принципе. А вот Райя с Артетой - чистые 🤡
Еще бы и правила оффсайта подтянуть.
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алекс голудин
Ответ ta-tosha
Моргану простительно не знать, что мяч должен пересечь линию всей своей проекцией, и что для контроля этого там стоит система, которая не ошибается в принципе. А вот Райя с Артетой - чистые 🤡
Вот зачем писать, если не знаешь? Может мяч не ушёл, но какая на ### система? Чё ты несёшь, Клаван?
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Den-is
Ответ Nikhad
ВАР виноват, что у Арсенала во втором тайме 0 ударов в створ Прикольно, как все сейчас буду зациклены на ВАР и все забудут ужасную игру Арсенала
Автобус в штрафной оказался пуленепробиваем
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vitas1207
Ответ Pucheslav
Понимаю все кроме офсайда. Где он там был ?
https://vk.com/wall-207449840_6060
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kacnep
Че ты там вещал во время отмены гола Диаса?
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f1go.go
Смотрю тут про заслуженную победу Нькасла в основном пишут фанаты этого касла и ВНИМАНИЯ Сити.Конечно им хочется чтобы в конкурентах у них была команда по слабее.Не удивлюсь если Тоттенхэм тоже утопят скоро.
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Lavinka
П-последовательность судей в АПЛ
https://uploads.disquscdn.com/images/bbd936a9b0dfe0c2bef4391e0c5de111290d2af53a35f753f324e4eb9f9d8a62.jpg
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DonaldBrashear 2.0
прямо слово в слово, что и Райя сказал, все по делу, гол нельзя было засчитывать, позор судье.
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Den-is
Хейтеры пишут, что Арсенал заслужил проигрыша, поскольку нанес лишь один удар в створ ворот, но забывают что сам Нюкасл нанес всего лишь 2 удара в створ, при этом атак на ворота у Арсенала было вдвое больше)
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Abdul Aziz
Ньюкасл всех выносит на своем пути,но при этом пока барахтается в таблице
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