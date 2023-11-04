Иранскому «Сепахану» присуждено техническое поражение от «Аль-Иттихада» в азиатской ЛЧ. Саудовская команда отказалась играть из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе
Иранский «Сепахан» наказан по итогам срыва матча Лиги чемпионов Азии.
Напомним, 2 октября иранский клуб должен был провести домашнюю игру против «Аль-Иттихада» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Азии.
Саудовская команда отказалась выходить на поле из-за того, что на стадионе стоял бюст генерала Касема Сулеймани, которого обвиняли в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) приняла решение оштрафовать «Сепахан» на 200 тысяч долларов по итогам этого инцидента. Также на стадионе «Накш-э-джахан» запрещено проводить ближайшие матчи Лиги чемпионов.
Кроме того, «Сепахану» было присуждено техническое поражение от «Аль-Иттихада» со счетом 0:3.
Дисциплинарный комитет АФК заявил, что действия иранского клуба «создали небезопасную и нестабильную обстановку в сфере безопасности» и «нанесли репутационный ущерб АФК, Лиге чемпионов АФК и азиатскому футболу в целом».
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А вообще саудовцы могут с собой по всем странам такой бюст таскать и отказываться играть в его присутствии, получая техпобеды всю дорогу.
да так, чтоб соперник технарь получил?
1995 год. В гости чемпиону Казахстана «Елимаю» приехал «Аль-Наср». В первом мачте в Саудовская Аравии «Елимай» проиграл 0:1.
Во втором мачте гости опоздали на 5 часов, в итоге не вышли на поле, просили перенести игру на другой день. Казахстанцы отказались, так как все это время на трибунах ждали болельщики. В итоге игра была признана не состоявшейся. Но вместо технаря 3:0 команде, отказавшейся выходить на поле, был зафиксирован счет 0:0 и дальше прошел «Аль-Наср».
Азиатская ЛЧ на ручном прикорме у саудитов, короче..
И если кого-то от его образа корёжит, то это их проблемы