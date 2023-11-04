Иранскому «Сепахану» присуждено техническое поражение от «Аль-Иттихада» в азиатской ЛЧ. Саудовская команда отказалась играть из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе

Теги Лига чемпионов Азии Сепахан Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда высшая лига Иран Политика Футбол

Иранский «Сепахан» наказан по итогам срыва матча Лиги чемпионов Азии.

Напомним, 2 октября иранский клуб должен был провести домашнюю игру против «Аль-Иттихада» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Азии.

Саудовская команда отказалась выходить на поле из-за того, что на стадионе стоял бюст генерала Касема Сулеймани, которого обвиняли в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) приняла решение оштрафовать «Сепахан» на 200 тысяч долларов по итогам этого инцидента. Также на стадионе «Накш-э-джахан» запрещено проводить ближайшие матчи Лиги чемпионов.

Кроме того, «Сепахану» было присуждено техническое поражение от «Аль-Иттихада» со счетом 0:3. 

Дисциплинарный комитет АФК заявил, что действия иранского клуба «создали небезопасную и нестабильную обстановку в сфере безопасности» и «нанесли репутационный ущерб АФК, Лиге чемпионов АФК и азиатскому футболу в целом».

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31 комментарий

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movvsar@icloud.com
Отказался Играть АльИтихад а наказали Сепахун. Они там совсем ку ку? Саудиты они очень терпеливые люди, даже убийства тысяч детей Палестины не может поколебить их стойкость и их терпение, не думаю что их напугал Бюст шиита.
+46
-8
+38
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Zed_patriot
Цирк, а не ЛЧ
+38
-1
+37
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d.xoxlov
Это в такой ЛЧ нашим клубам непременно надо играть?
А вообще саудовцы могут с собой по всем странам такой бюст таскать и отказываться играть в его присутствии, получая техпобеды всю дорогу.
+31
-4
+27
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Блуждающий странник
Мне тут парень писал, что арабские клубы в азиатской ЛЧ тащат, думал бред. Тут вместо технаря Аль-Иттихаду дали технарь команде, которая вышла играть. Это как вообще?
+24
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+24
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Фан Рубина
Мы живём в отвратительные времена, когда беспричинное уклонение от матча приносит победу.
+18
-3
+15
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xoms
По моему такими решениями они сами делают нестабильную обстановку, штраф возможно, но тех поражения,и закрытие стадиона на лч
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Кокич
А из-за чего ещё можно сильно обидеться,
да так, чтоб соперник технарь получил?
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Георгий Большаков
Отказались играть - сопернику дали поражение. Их УЕФА укусил?
+13
-3
+10
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Беременный малыш
Это что за шапито?🤡🤡🤡
+10
-1
+9
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ostap&mio&dio
Это не в первый раз такое.
1995 год. В гости чемпиону Казахстана «Елимаю» приехал «Аль-Наср». В первом мачте в Саудовская Аравии «Елимай» проиграл 0:1.
Во втором мачте гости опоздали на 5 часов, в итоге не вышли на поле, просили перенести игру на другой день. Казахстанцы отказались, так как все это время на трибунах ждали болельщики. В итоге игра была признана не состоявшейся. Но вместо технаря 3:0 команде, отказавшейся выходить на поле, был зафиксирован счет 0:0 и дальше прошел «Аль-Наср».
Азиатская ЛЧ на ручном прикорме у саудитов, короче..
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LaffyTaffy
Кто только не попускает Иран сейчас…
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Заяцволк
Ответ d.xoxlov
Это в такой ЛЧ нашим клубам непременно надо играть? А вообще саудовцы могут с собой по всем странам такой бюст таскать и отказываться играть в его присутствии, получая техпобеды всю дорогу.
Вообще говоря, всем соперникам нашего Ювентуса в Лиге Конференций должны присудить поражения за то, что наш Ювентус отказался там играть, а значит и трофей должны отдать нашему Ювентусу, идеально !
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Георгий Михеев
Ну тут правильно наказали. На футбольном стадионе должны быть бюсты футболистов а не политиков.
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Zed_patriot
все голы переписать на Кринжа через Бензема
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Dark.Babysitter
Генерал Сулеймани герой уровня Каддафи.
И если кого-то от его образа корёжит, то это их проблемы
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Вячеслав Максименко
Вот тут призадумаешься насчёт перехода в Азию. Вдруг кого-то напугает колокольный звон или ядерная пушка Авроры. А девки в купальниках в Сочи? Это же жестокое нападение))
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Горец Юнайтед
Что за маразм? Одни не хотят выходить играть, а других за это наказывают?? Просто уже ни в какие ворота не лезет, везде давят иран
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Вячеслав Максименко
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Футбол вне политики? Тогда зачем ставить бюст такой личности на стадионе? Всё правильно им засчитали.
Посреди поля стоял? На каком расстоянии от центра поля может находится какой-нибудь памятник?
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d.xoxlov
Ответ Заяцволк
Вообще говоря, всем соперникам нашего Ювентуса в Лиге Конференций должны присудить поражения за то, что наш Ювентус отказался там играть, а значит и трофей должны отдать нашему Ювентусу, идеально !
Золотые слова
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upuckuH
А че бюст перед игрой поставили ?))) или он всегда там был?
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Araminho
Не понял, а почему не Лудогорцу?
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Benjamin
Надеюсь доживем до тех времён, когда на матчах не будет ни одного политического символа
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Nicu Maican
Ответ movvsar@icloud.com
Отказался Играть АльИтихад а наказали Сепахун. Они там совсем ку ку? Саудиты они очень терпеливые люди, даже убийства тысяч детей Палестины не может поколебить их стойкость и их терпение, не думаю что их напугал Бюст шиита.
Может они понимают что перед этим убили нив чём не повинных израильских детей?
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