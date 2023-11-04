Иранскому «Сепахану» присуждено техническое поражение от «Аль-Иттихада» в азиатской ЛЧ. Саудовская команда отказалась играть из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе

Иранский «Сепахан» наказан по итогам срыва матча Лиги чемпионов Азии.

Напомним, 2 октября иранский клуб должен был провести домашнюю игру против «Аль-Иттихада» в рамках 2-го тура групповой стадии .

Саудовская команда отказалась выходить на поле из-за того, что на стадионе стоял бюст генерала Касема Сулеймани, которого обвиняли в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

(AFC) приняла решение оштрафовать « » на 200 тысяч долларов по итогам этого инцидента. Также на стадионе «Накш-э-джахан» запрещено проводить ближайшие матчи Лиги чемпионов.

Кроме того, «Сепахану» было присуждено техническое поражение от « » со счетом 0:3.

Дисциплинарный комитет АФК заявил, что действия иранского клуба «создали небезопасную и нестабильную обстановку в сфере безопасности» и «нанесли репутационный ущерб АФК, Лиге чемпионов АФК и азиатскому футболу в целом».

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