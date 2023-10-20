Адвокат Бензема: «Карим сказал: «Я слышал о себе столько всего, но впервые страдают мои дети. Их отца называют террористом»

Адвокат Карима Бензема рассказал о влиянии обвинений в связях с террористами.

Напомним, после высказывания экс-форварда «Реала» и сборной Франции в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен связал Бензема с террористической организацией «Братья-мусульмане»*. Одним из доказательств этого в МВД Франции назвали отказ форварда петь гимн Франции перед матчами за сборную.

Затем стало известно, что Бензема подаст два иска в суд на Дарманена. Также он обвинит в клевете политика Эрика Земмура, который заявил, что форвард «хочет соблюдать законы шариата».

«В четверг вечером я разговаривал с , и он впервые сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом». Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал Хьюг Вижье для France Info.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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