Адвокат Бензема: «Карим сказал: «Я слышал о себе столько всего, но впервые страдают мои дети. Их отца называют террористом»
Адвокат Карима Бензема рассказал о влиянии обвинений в связях с террористами.
Напомним, после высказывания экс-форварда «Реала» и сборной Франции в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен связал Бензема с террористической организацией «Братья-мусульмане»*. Одним из доказательств этого в МВД Франции назвали отказ форварда петь гимн Франции перед матчами за сборную.
Затем стало известно, что Бензема подаст два иска в суд на Дарманена. Также он обвинит в клевете политика Эрика Земмура, который заявил, что форвард «хочет соблюдать законы шариата».
«В четверг вечером я разговаривал с Каримом Бензема, и он впервые сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом». Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал Хьюг Вижье для France Info.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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Ещё и детьми прикрывается. Тьфу блин, позорник
А помнишь как сразу же возбудились по Буче?
Смешно ? Немыслимо ?
А по-моему совсем нет !
Одним все - другим ничего .
Сами себя загнали в рамки , когда вечно виноваты и вечно должны !