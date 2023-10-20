Адвокат Бензема: «Карим сказал: «Я слышал о себе столько всего, но впервые страдают мои дети. Их отца называют террористом»

Теги Карим Бензема происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Адвокат Карима Бензема рассказал о влиянии обвинений в связях с террористами.

Напомним, после высказывания экс-форварда «Реала» и сборной Франции в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен связал Бензема с террористической организацией «Братья-мусульмане»*. Одним из доказательств этого в МВД Франции назвали отказ форварда петь гимн Франции перед матчами за сборную.

Затем стало известно, что Бензема подаст два иска в суд на Дарманена. Также он обвинит в клевете политика Эрика Земмура, который заявил, что форвард «хочет соблюдать законы шариата».

«В четверг вечером я разговаривал с Каримом Бензема, и он впервые сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом». Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал Хьюг Вижье для France Info.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ollala
Ответ Dzhansug Bukiya
Ну, эти псевдо защитники палестины те еще лицемеры, про теракт хамаса молчок, про убийство учителя во франции молчок, зато он якобы сильно переживает жителям палестины, сидя в своем бугатти
Лицемеры это те, кто осуждают теракт Хамаса, но молчат про многолетнюю оккупацию Палестини, про нечеловеческое отношение со стороны Израиля, про бомбежки жилых кварталов, про фосфарноые бомбы . Даже эксперты ООН признали, что Израиль совершает военное преступление
+26
-20
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
а что не так сказал Бензема? то что гибнут в Палестине невинные мирные люди?
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
Ответ Тарас Гладушин
Почему он не написал ничего, когда гибли мирные жители Израиля?
он их не совем людьми считает. Очевидно же.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzhansug Bukiya
Ну, эти псевдо защитники палестины те еще лицемеры, про теракт хамаса молчок, про убийство учителя во франции молчок, зато он якобы сильно переживает жителям палестины, сидя в своем бугатти
+42
-37
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Right Thursday night
Для того чтобы защитить детей от названия детей террориста нужно перестать поддерживать террористов.
+31
-26
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️Juve⚽️
Ответ Right Thursday night
Для того чтобы защитить детей от названия детей террориста нужно перестать поддерживать террористов.
Так он и не поддерживает Израиль
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Бензема как сказал один классик, никого не убил и не предал, в отличии от тех, кто его обвиняли и поддерживали тот террор который он якобы не осудил...полностью на стороне футболиста...
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The_
Ответ Rus Donskoy
а что не так сказал Бензема? то что гибнут в Палестине невинные мирные люди?
Лицемерие - сказать про палестинцев, но молчать про тысячу погибших израильтян
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Ответ Ollala
Судя по всему ты и потратил 5 минут на изучение такой сложной темы, поэтому понятно откуда такие заключения
сложной? чем? по делу есть что сказать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rick Sorkin
Ответ Andrey Andreev
Бензема пособник террористов. Если ему так не нравится Запад, давший ему возможность стать миллионером, пусть едет в Газу и сидит там со своими верблюдами. Ещё и детьми прикрывается. Тьфу блин, позорник
Мышление пещерного человека. По такой логике всему западу теперь в Украину ехать? А сам, может, в Израиль поедешь?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Andreev
Бензема пособник террористов. Если ему так не нравится Запад, давший ему возможность стать миллионером, пусть едет в Газу и сидит там со своими верблюдами.
Ещё и детьми прикрывается. Тьфу блин, позорник
+22
-20
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astin
Ответ Ollala
Лицемеры это те, кто осуждают теракт Хамаса, но молчат про многолетнюю оккупацию Палестини, про нечеловеческое отношение со стороны Израиля, про бомбежки жилых кварталов, про фосфарноые бомбы . Даже эксперты ООН признали, что Израиль совершает военное преступление
а вот и платные оправдатели убийц Хамаса.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Dzhansug Bukiya
Ну, эти псевдо защитники палестины те еще лицемеры, про теракт хамаса молчок, про убийство учителя во франции молчок, зато он якобы сильно переживает жителям палестины, сидя в своем бугатти
А псевдозащитники Израиля другие? Штаты заявили что не видят причин для международного расследования по удару по больнице в Газе.

А помнишь как сразу же возбудились по Буче?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарас Гладушин
Ответ Rus Donskoy
а что не так сказал Бензема? то что гибнут в Палестине невинные мирные люди?
Почему он не написал ничего, когда гибли мирные жители Израиля?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mancity111
А зачем вообще выбирать, кого поддерживать? Если оба государства совершают военные преступления и их нужно судить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Kavcic
Ответ Ollala
Лицемеры это те, кто осуждают теракт Хамаса, но молчат про многолетнюю оккупацию Палестини, про нечеловеческое отношение со стороны Израиля, про бомбежки жилых кварталов, про фосфарноые бомбы . Даже эксперты ООН признали, что Израиль совершает военное преступление
Давать газ, воду, электричество, работу жителям Газы - нифига себе нечеловеческое отношение как только евреи это посмели???
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Right Thursday night
Для того чтобы защитить детей от названия детей террориста нужно перестать поддерживать террористов.
Давайте теперь представим себе Криша или этого англичанина , поборника прав ЛГБТ , которые в Саудовской Аравии осудили резню в израильских поселениях и поддержали многострадальный народ Израиля ))
Смешно ? Немыслимо ?
А по-моему совсем нет !
Одним все - другим ничего .
Сами себя загнали в рамки , когда вечно виноваты и вечно должны !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
klet
Ответ Dzhansug Bukiya
Ну, эти псевдо защитники палестины те еще лицемеры, про теракт хамаса молчок, про убийство учителя во франции молчок, зато он якобы сильно переживает жителям палестины, сидя в своем бугатти
Ну почему про убийство учителя во Франции молчок? Вон, Хабибушка поддержал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ Groznyi2024
А псевдозащитники Израиля другие? Штаты заявили что не видят причин для международного расследования по удару по больнице в Газе. А помнишь как сразу же возбудились по Буче?
так уже все заявили, что вначале была ошибочная информация по поводу ответственности Израиля за эту атаку, а сейчас СМИ приходится извиняться за дезинформацию, и публиковать опровержение своих статей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arov63
Ответ mancity111
А зачем вообще выбирать, кого поддерживать? Если оба государства совершают военные преступления и их нужно судить.
Преступления в этом случае совершает одно государство и одна организация, которая государством не является. И в этом большая разница. Жаль простых людей по обе стороны, которые страдают из-за вышеназванных людоедов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astin
Ответ Zakir Zakir
вы настолько недалекий, что прочитать текст бенза и проанализировать что он говорит не в состоянии
а что там читать, все как обычно, поддерживаю убийц и террористов, но меня в ответ не троньте.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Ответ Ollala
Лицемеры это те, кто осуждают теракт Хамаса, но молчат про многолетнюю оккупацию Палестини, про нечеловеческое отношение со стороны Израиля, про бомбежки жилых кварталов, про фосфарноые бомбы . Даже эксперты ООН признали, что Израиль совершает военное преступление
Нет никакой аккупации палестины. Для того чтобы это понять надо потратить 5 минут времени и иметь интернет. Подмандатная Палестина … этого уже достаточно
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natan Pilkin
Ответ Rus Donskoy
а что не так сказал Бензема? то что гибнут в Палестине невинные мирные люди?
Он не так сказал, что его гуманизм уж больно избирательный. Летят ракеты, режут глотки, расстреливают людей на пляжах - терпит, терпит, скрывает гуманизм. Полетела ответка в негодяев, прикрывающихся мирными жителями - о, пора проявлять миролюбие!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ besik
Где именно он их поддержал?.
А ты не читал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
besik
Ответ GuruFutbola
Двуличный человек он, поддержал террористов только после заслуженного ответа Израиля
Где именно он их поддержал?.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий