Тен Хаг после прихода Рэтклиффа потеряет влияние на трансферы «МЮ». Сделку по приобретению 25% акций клуба закроют в ноябре

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг не будет влиять на трансферы «МЮ» после прихода Джима Рэтклиффа.

Напомним, глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации iNews, несмотря на падение результатов «МЮ» и недавнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3), Рэтклифф по-прежнему верит в тен Хага и не планирует менять главного тренера после официального приобретения акций клуба.

Однако с приходом Рэтклиффа влияния тен Хага на трансферы «Манчестер Юнайтед» существенно сократится. В частности, бизнесмену не нравится, что нидерландский специалист отдает предпочтение игрокам, выступавшим в Эредивизи.

Ожидается, что сделка по приобретению компанией Рэтклиффа акций «Манчестер Юнайтед» будет официально закрыта к концу ноября.

Рэтклифф привел Каземиро в качестве примера сомнительных трансферов «МЮ» на встрече с руководством в марте

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34 комментария

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Aleksey Yashin
Если Тен Хаг потеряет приблизительно 25% влияния, его можно будет смело называть Севен Хаг
+34
-2
+32
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Только Крылья
ему до конца ноября бы еще продержаться
+18
-2
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AmanEsen
Это надо было сделать еще после покупки Энтони. Не понимаю, как можно было заплатить 100 лямов за вингера, у которого нету скорости и дриблинга.
+14
-2
+12
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Алекс Мелкумян
Ответ Aleksey Yashin
Если Тен Хаг потеряет приблизительно 25% влияния, его можно будет смело называть Севен Хаг
7.5 для чистоты уж
+5
0
+5
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Sergey Kuznetsov
это хорошая новость для болельщиков, к сожалению
+4
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mootoo
Надо успеть потратить ещё 350 млн на его знакомых по Аяксу
+4
-1
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Максим Маслов
Ответ Только Крылья
ему до конца ноября бы еще продержаться
вы реально думаете, что смена тренера что-то даст этому болоту?))
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Максим Маслов
Ответ Блуждающий странник
Это полный бред. Вы либо прощаетесь с Тен Хагом, что уже напрашивается либо даете ему время и свободу. Какой толк держать его в клубе тогда
плохая - то что МЮ 10 лет в опе
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Максим Маслов
Ответ QWertY
Джимми 25 Процентный добьет клуб окончательно)
Куда уже больше бить то, что давно мертво?)))
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Инженер Управляющий
Ответ Afan16
К тому моменту как купят мою, этот товарищ будет тренировать максимум твенте)
а ты свою на продажу выставил?
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kisliy33
Ответ Блуждающий странник
Это полный бред. Вы либо прощаетесь с Тен Хагом, что уже напрашивается либо даете ему время и свободу. Какой толк держать его в клубе тогда
толк в том, что все еще он возможно отличный тренер, но плохой менеджер. такое бывает, да. надо пробовать.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Afan16
К тому моменту как купят мою, этот товарищ будет тренировать максимум твенте)
За сколько свою продаёшь?
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Afan16
Ответ Максим Маслов
А что МЮ такого показал в течении 10 лет?))) Все, кто тренировал - были уволены. Вот и вся хваленая топовость Юнайтед сейчас
А причём здесь то, что было за десять лет до этого? Мы тут вроде смеёмся над нынешним физруком, нет?
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Владислав Горшенин
Ответ AmanEsen
Это надо было сделать еще после покупки Энтони. Не понимаю, как можно было заплатить 100 лямов за вингера, у которого нету скорости и дриблинга.
Зато в обороне отрабатывает ,в отличии от Санчо. В дерби убедился , что это так . На Доку с кулаками полез аж. Ну тогда понятно почему он лучше )
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Максим Маслов
Ответ Penguin
значит Тен Хаг уже может работать на неустойку. на трансферах Антоней заработал можно еще и неустоечку в карман закинуть и возрождать Аякс
Так про каждого трнера в МЮ говорили. Буд-то в них дело, а не в руководстве и менеджменте. Юнайтед напоминает затонувший корабль
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Максим Маслов
Ответ Руслан Саидов
Надеюсь уволят его, хотя позор этим не смыть
А чио происходит последние 10 лет в МЮ это не позор?))) Некогда топ-клуб свалился на уровень вечного середняка с огромными деньгами, котрый максимум что может - попадать или не попадать в топ-4. И я напомню, как закончили все тренеры начиная с Мойеса. Но фанаты МЮ ещё на что-то надеются 🤣🤣🤣
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Максим Маслов
Ответ Блуждающий странник
Это полный бред. Вы либо прощаетесь с Тен Хагом, что уже напрашивается либо даете ему время и свободу. Какой толк держать его в клубе тогда
а какой толк был в МЮ последние 10 лет? Постоянная смена тренеров, 0 продуманности в назначениях. Полное отсутствие структуры, понимая, куда идти клубу. Не говоря уже о полном принебрижении владельцев к спортивным результатам))
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Максим Маслов
Ответ mootoo
Надо успеть потратить ещё 350 млн на его знакомых по Аяксу
Это к Мерто
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kisliy33
Ответ Алекс Мелкумян
7.5 для чистоты уж
Ten Haag = Seven.Half
норм так
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Supreme Allah
Ответ Aleksey Yashin
Если Тен Хаг потеряет приблизительно 25% влияния, его можно будет смело называть Севен Хаг
Он уже давно севен хан, после матча с Ливерпулем
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Mister Lomsh'ik
Ответ Максим Маслов
вы реально думаете, что смена тренера что-то даст этому болоту?))
Проблема в том, что МЮ сейчас слишком ужасен. Складывается ощущение, что Тен Хаг совсем поплыл. Тренер далеко не единственная проблема в клубе, но хотя бы 2-3 места занимали в прошлых сезонах. А сейчас только деградация
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Иванов Сергей
Рэтклиф будет сам рулить как Боэли
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Stretford End
пусть в начале купит эти 25%.
пока впечатление складывается что глейзеры его дурят.
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Руслан Саидов
Надеюсь уволят его, хотя позор этим не смыть
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QWertY
Джимми 25 Процентный добьет клуб окончательно)
+2
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