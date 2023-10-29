Гари Невилл считает руководство причиной кризиса «Манчестер Юнайтед».

В 10-м туре «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Команда находится на 8-й строчке турнирной таблицы.

«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Абсолютно никаких шансов, это неправильно.

Каждый тренер достигает определенного уровня, а затем идет на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен .

Представьте, что вы заняты в бизнесе и в футбольном клубе, и новость заключается в том, что этот парень (будущий совладелец «МЮ» – Sports.ru) собирается уничтожить весь футбольный отдел. Просто представьте. Рэтклифф намерен прийти и смести все.

Вокруг Эрика тен Хага все токсично и пропитано негативом. Все думают, что потеряют работу – можете ли вы себе представить, что происходит?

Я абсолютно уверен, что токсичность, существующая в клубе, разъедает каждого тренера и игрока, которые приходят в клуб. собирался перейти в «Манчестер Сити». Мэйсон Маунт хотел в «Ливерпуль». Они приходят сюда, и для них это становится кладбищем. Мы будем продолжать обвинять детей в классе или спросим с директора школы?» – сказал бывший игрок « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!