Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Глейзеры Харри Магуайр Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Джим Рэтклифф Футбол

Гари Невилл считает руководство причиной кризиса «Манчестер Юнайтед».

В 10-м туре АПЛ «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Команда находится на 8-й строчке турнирной таблицы.

«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Абсолютно никаких шансов, это неправильно.

Каждый тренер достигает определенного уровня, а затем идет на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.

Представьте, что вы заняты в бизнесе и в футбольном клубе, и новость заключается в том, что этот парень (будущий совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф – Sports.ru) собирается уничтожить весь футбольный отдел. Просто представьте. Рэтклифф намерен прийти и смести все.

Вокруг Эрика тен Хага все токсично и пропитано негативом. Все думают, что потеряют работу – можете ли вы себе представить, что происходит?

Я абсолютно уверен, что токсичность, существующая в клубе, разъедает каждого тренера и игрока, которые приходят в клуб. Харри Магуайр собирался перейти в «Манчестер Сити». Мэйсон Маунт хотел в «Ливерпуль». Они приходят сюда, и для них это становится кладбищем. Мы будем продолжать обвинять детей в классе или спросим с директора школы?» – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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26 комментариев

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4Qs
Ответ Waititi
А где те кто считает что Санчо виноват, а ЭТХ красава ? как дела у вас ? Поистине за вас рад, чтоб у ваших команд всегда был тренер ЭТХ.
А что вообще показал Санчо за все время своего пребывания в МЮ?
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АРТУР АЛИЕВ
"Мы будем продолжать обвинять детей в классе или спросим с директора школы?». Получается тен Хаг в этой школе действительно физрук
+36
-3
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Jlaw
Ответ CriminalJoint62
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что скажешь про стомиллионного антони?
+29
-2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Waititi
А где те кто считает что Санчо виноват, а ЭТХ красава ? как дела у вас ? Поистине за вас рад, чтоб у ваших команд всегда был тренер ЭТХ.
и чем был знаменит Санчо, в течении уже третьего сезона, и при третьем тренере?
+17
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Артём Лапицкий
Ответ Waititi
А где те кто считает что Санчо виноват, а ЭТХ красава ? как дела у вас ? Поистине за вас рад, чтоб у ваших команд всегда был тренер ЭТХ.
как вы любите когда кто-то в чём то обсирается вешать на него всё остальное... признак скудоумия

это никак не взаимоисключающие факты, Тен Хаг может быть херовым тренером, но при этом может быть абсолютно прав в ситуации с Санчо, а вы почему-то оперируете этой информацией будто это инь и янь, а не никак не связанные между собой факты
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kaka10
Гвардиола летом просил у руководства купить ему Магуайра, а ему купили Ёшко Гвардиола

Базарю.
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corazón blanco
Ответ CriminalJoint62
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Он хотел Маунта, ему его купили за огромную сумму с учетом того, что у него оставался год по контракту. Он хотел нового вратаря - ему купили Онану. Он хотел форварда ему купили Хейлунда. Да, травм у Юнайтед аномально много- это факт. Но то, что те кто выходят и вообще не показывают ничего, плюс вообще не видно хоть мало-мальски какого-то рисунка игры, идеи, то волей не волей, но спрос с тренера обязан быть. А он раздает издевательские интервью в стиле, мы хорошо играли, мы растем, все впереди и вообще мы три предыдущие игры выиграли, что вы хотите - это не ответ тренера.
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Андрей Хан
Ответ CriminalJoint62
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Ни у одного клуба в мире нет возможности купить всех, кого они хотят, даже МС в последнее время стал чуть осторожнее с массовыми закупками. А уж про Арсенал/Ливерпуль и говорить нечего, достаточно вспомнить что у мерсисайдцев в центре поля играет суперзвезда Эндо. Как-то выкручиваются.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Трент 66
Зачем Сити Магуайер? Им проще было бы в 10 выходить.
для интриги в чемпионате
+4
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Nickolay Lyskov
Ответ CriminalJoint62
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Представим, что перед Новым Годом Вы решили, что для бутербродов с красной икрой будет достаточно купить кабачковую икру. Вам ее покупают, причем, по цене красной. Но на Новый Год у Вас, почему-то, никак не получаются бутерброды с красной икрой. В этом виноваты те, кто заплатил за кабачковую стоимость красной, или тот, кто просил кабачковую?
+4
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Den
МЮ стал кладбищем с тех пор как ушёл САФ
+5
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ta-tosha
Маунт хотел в Ливерпуль, но когда узнал, что те потратили все деньги на какого то непонятного венгра - вошел в ступор, из которого не может выйти до сих пор
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Waititi
А где те кто считает что Санчо виноват, а ЭТХ красава ? как дела у вас ? Поистине за вас рад, чтоб у ваших команд всегда был тренер ЭТХ.
+17
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Denis Nikitin
До сих пор не могу понять эти «надо наверху разбираться»
Глейзеры неприятные типы и проблем доставили много клубу. Но в последние 2 сезона на трансферы потратили 450 млн евро. Купили, кого просили. Какие в данном случае к ним вопросы? Они навязали тренеру Антони за 100 млн или Хойлунда за 75, в которых на двоих 0 мячей и 0 передач на двоих в апл?
+3
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Трент 66
Зачем Сити Магуайер? Им проще было бы в 10 выходить.
+2
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Murtynya
нужно вернуть Фергюсона, у них игроки хорошие, но почему то пока что никто не может нормально поставить футбол(
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Валерий Фолин
Ответ Waititi
А где те кто считает что Санчо виноват, а ЭТХ красава ? как дела у вас ? Поистине за вас рад, чтоб у ваших команд всегда был тренер ЭТХ.
Невиилл о Маге и маунте... Он что курил сегодня бедолага. Вот любитель потрепать я не о чем
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Kroshka_cahes
Ответ ta-tosha
Маунт хотел в Ливерпуль, но когда узнал, что те потратили все деньги на какого то непонятного венгра - вошел в ступор, из которого не может выйти до сих пор
Непонятного венгра??? Один из лучших в мире на своей позиции
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Vadia
Ответ ta-tosha
Маунт хотел в Ливерпуль, но когда узнал, что те потратили все деньги на какого то непонятного венгра - вошел в ступор, из которого не может выйти до сих пор
А вот действительно, вместо Собо у Ливерпуля мог бы быть Маунт.
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