Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»
Гари Невилл считает руководство причиной кризиса «Манчестер Юнайтед».
В 10-м туре АПЛ «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Команда находится на 8-й строчке турнирной таблицы.
«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Абсолютно никаких шансов, это неправильно.
Каждый тренер достигает определенного уровня, а затем идет на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.
Представьте, что вы заняты в бизнесе и в футбольном клубе, и новость заключается в том, что этот парень (будущий совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф – Sports.ru) собирается уничтожить весь футбольный отдел. Просто представьте. Рэтклифф намерен прийти и смести все.
Вокруг Эрика тен Хага все токсично и пропитано негативом. Все думают, что потеряют работу – можете ли вы себе представить, что происходит?
Я абсолютно уверен, что токсичность, существующая в клубе, разъедает каждого тренера и игрока, которые приходят в клуб. Харри Магуайр собирался перейти в «Манчестер Сити». Мэйсон Маунт хотел в «Ливерпуль». Они приходят сюда, и для них это становится кладбищем. Мы будем продолжать обвинять детей в классе или спросим с директора школы?» – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
это никак не взаимоисключающие факты, Тен Хаг может быть херовым тренером, но при этом может быть абсолютно прав в ситуации с Санчо, а вы почему-то оперируете этой информацией будто это инь и янь, а не никак не связанные между собой факты
Базарю.
Глейзеры неприятные типы и проблем доставили много клубу. Но в последние 2 сезона на трансферы потратили 450 млн евро. Купили, кого просили. Какие в данном случае к ним вопросы? Они навязали тренеру Антони за 100 млн или Хойлунда за 75, в которых на двоих 0 мячей и 0 передач на двоих в апл?