Каррагер о тен Хаге: «МЮ» играет как андердог с тех пор, как он пришел, – контратаки, много длинных передач. Ни один топ-клуб так не играет – руководство ни при чем»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«МЮ» уступил «Манчестер Сити» в дерби в 10-м туре АПЛ (0:3). Команда идет на 8-й строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков.

«Каждый раз, когда их серьезно превосходят по игре, все сводится к руководству. Конечно, это неправильно, болельщики недовольны, но то, о чем нужно говорить – это стиль футбола.

То, что они делают на тренировочном поле с понедельника по пятницу, не имеет никакого отношения к приходу Джима Рэтклиффа. Чего он (тен Хаг – Sports.ru) хочет от этих игроков? При переходе из обороны в атаку – а мы видим, что это делают все топ-команды лиги – что «Манчестер Юнайтед» пытается сделать с мячом?

Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как он (тен Хаг – Sports.ru) пришел. Они играют на контратаках и делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. То, что происходит выше, совершенно ни при чем. Что он делает на тренировках с игроками, которых он приводит, и о чем он их просит? Мы не можем этого видеть», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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32 комментария

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Born is the King
Ответ Lavinka
Бугага просто от ливерпульского эксперта . Прошлый сезон резко все забыли ? Люди в чёрном стёрли память что ли ?
Ты про 7:0?)
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vagntrito
он прав. я поддерживал тен хага весь первый сезон, потому что ему достался состав от прошлого тренера . за год с лишним под тен хага купили онана, мартинеса, маласию,амрабата,эриксена,хойлунда,маунта,Антони, казимиро,регилона. это почти целая команда, но игра такая же бестолковая и ничего не меняется.пора бы уже людям спрашивать с тренера а не с руководства. да ,нет суперзвезд,но игроков под его стиль ему купили ,а лучше не становится.
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Nicolas Erfe
Ответ Taddy Brain
Почему, когда команда выигрывает, все эти критики молчат? Почему только при поражениях у всех открываются глаза? Лицемеры это, а не критики)
наверное, потому что когда команда побеждает, тактика тренера даёт результат, видна работа тренера, а значит, повода для критики нет. А здесь худший старт за 37 лет и дна не видно. Будут победы, будет игра, не будет критики. логично же)
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corazón blanco
Ответ fc_champion
Поясните, плиз, почему его называют 7xагом?
В прошлом сезоне Ливерпуль разгромил Юнайтед со счетом 7:0, отсюда это все и началось.
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ta-tosha
Карра полностью прав. И в прошлом, и в этом сезоне МЮ играет от соперника, от нижнего блока даже против середняков и аутсайдеров.
Состав там на лярд. Каких ещё игроков, какого качества нужно 10Хагу для ДНК МЮ? ДНК МЮ? Чего? По моему - он обычный пустомеля, и это становиться понятно уже даже уборщицам на Траффорде
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Lavinka
Бугага просто от ливерпульского эксперта . Прошлый сезон резко все забыли ? Люди в чёрном стёрли память что ли ?
Что было в том сезоне?
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Борис Энгельгардт
ТенХах уже сам заявил, что футбол будет прямолинейный (примитивный), покупка Хейлунда укладывается в эту логику, а Онана тогда зачем?
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a.29
Это при каком тренере после САФа МЮ играл с Сити с позиции силы? Как раз только при ЭТХ перестали играть в автобус.
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zzzeeerrrooo
Ответ QWertY
При Ван Гале. Забыл 4-2?
А с Сити Пепа 🤣
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QWertY
Ответ Real_v_dushe
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Самая преданная фанатка гигачада Кверти тут как тут
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Taddy Brain
Почему, когда команда выигрывает, все эти критики молчат? Почему только при поражениях у всех открываются глаза? Лицемеры это, а не критики)
Критик — тот, кто занимается критикой, критикует, говорит об ошибках. И да, когда МЮ проигрывает его всё равно критикуют.
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Давид Agabekyan
Ответ Nicolas Erfe
Время переобуваться, господа. А то Роналду у них старый эгоист. Время всегда всех ставит на места.
Роналду старый эгоист, Тен Хаг физрук. В чем противоречия
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Люблю Марго Робби
А до его прихода МЮ прям фиерил, были отрезки и проблески в отдельно взятых матчах и на этом всё и так уже 10 лет
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QWertY
Ответ a.29
Это при каком тренере после САФа МЮ играл с Сити с позиции силы? Как раз только при ЭТХ перестали играть в автобус.
При Ван Гале. Забыл 4-2?
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Taddy Brain
Ответ Nicolas Erfe
наверное, потому что когда команда побеждает, тактика тренера даёт результат, видна работа тренера, а значит, повода для критики нет. А здесь худший старт за 37 лет и дна не видно. Будут победы, будет игра, не будет критики. логично же)
Флюгер тоже вертится в разные стороны)
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Владислав Горшенин
Ответ Nicolas Erfe
наверное, потому что когда команда побеждает, тактика тренера даёт результат, видна работа тренера, а значит, повода для критики нет. А здесь худший старт за 37 лет и дна не видно. Будут победы, будет игра, не будет критики. логично же)
В каком месте ЭТХ дает результат ? Если только отрицательный
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Nicolas Erfe
Ответ Давид Agabekyan
Роналду старый эгоист, Тен Хаг физрук. В чем противоречия
в такой формулировке нет никаких) но тогда же Роналду критиковали, что это он виноват в поражениях МЮ, что это он балласт на поле, который навязали Тен Хагу, а ЭТХ хочет в атаку играть, хочет прессинг, хочет скорости. Ну вот прошло 2 года уже.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
МЮ нужна железная рука, вариант с Фликом напрашивается сам собой.
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Трент 66
Ответ Lavinka
Бугага просто от ливерпульского эксперта . Прошлый сезон резко все забыли ? Люди в чёрном стёрли память что ли ?
В прошлом сезоне Ливерпуль играл смелее и лучше, чем маню за последние 10 лет.
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Lavinka
Ответ Real_v_dushe
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А смотреть на нытьё Винисиуса кто может ?
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Real_v_dushe
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Vatikan
Лысый скоро все наладит и все будут спокойны. Не все сразу
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Джанлука Нальюка
Каррагер прав. Тен хагу купили за два сезона игроков на 450 миллионов, но игры нет. Они играют как условный вулверхэмптон. Забросами на рэшфорда. Позиционной атаки нет, конртпрессинга нет, владения мячом нет,в защите дыры.
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fc_champion
Поясните, плиз, почему его называют 7xагом?
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Yerkebulan
100% прав
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