Каррагер о тен Хаге: «МЮ» играет как андердог с тех пор, как он пришел, – контратаки, много длинных передач. Ни один топ-клуб так не играет – руководство ни при чем»

Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«МЮ» уступил «Манчестер Сити» в дерби в 10-м туре (0:3). Команда идет на 8-й строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков.

«Каждый раз, когда их серьезно превосходят по игре, все сводится к руководству. Конечно, это неправильно, болельщики недовольны, но то, о чем нужно говорить – это стиль футбола.

То, что они делают на тренировочном поле с понедельника по пятницу, не имеет никакого отношения к приходу . Чего он (тен Хаг – Sports.ru) хочет от этих игроков? При переходе из обороны в атаку – а мы видим, что это делают все топ-команды лиги – что « » пытается сделать с мячом?

Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как он (тен Хаг – Sports.ru) пришел. Они играют на контратаках и делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. То, что происходит выше, совершенно ни при чем. Что он делает на тренировках с игроками, которых он приводит, и о чем он их просит? Мы не можем этого видеть», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»

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