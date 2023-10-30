Каррагер о тен Хаге: «МЮ» играет как андердог с тех пор, как он пришел, – контратаки, много длинных передач. Ни один топ-клуб так не играет – руководство ни при чем»
Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.
«МЮ» уступил «Манчестер Сити» в дерби в 10-м туре АПЛ (0:3). Команда идет на 8-й строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков.
«Каждый раз, когда их серьезно превосходят по игре, все сводится к руководству. Конечно, это неправильно, болельщики недовольны, но то, о чем нужно говорить – это стиль футбола.
То, что они делают на тренировочном поле с понедельника по пятницу, не имеет никакого отношения к приходу Джима Рэтклиффа. Чего он (тен Хаг – Sports.ru) хочет от этих игроков? При переходе из обороны в атаку – а мы видим, что это делают все топ-команды лиги – что «Манчестер Юнайтед» пытается сделать с мячом?
Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как он (тен Хаг – Sports.ru) пришел. Они играют на контратаках и делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. То, что происходит выше, совершенно ни при чем. Что он делает на тренировках с игроками, которых он приводит, и о чем он их просит? Мы не можем этого видеть», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Состав там на лярд. Каких ещё игроков, какого качества нужно 10Хагу для ДНК МЮ? ДНК МЮ? Чего? По моему - он обычный пустомеля, и это становиться понятно уже даже уборщицам на Траффорде