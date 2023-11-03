Некоторые игроки «МЮ» теряют веру в тен Хага, упоминается недостаток харизмы. Тренер не в близких отношениях со многими футболистами (The Athletic)
У Эрика тен Хага есть проблемы в отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, некоторые футболисты начинают терять веру в тренера. Интенсивность тен Хага, которую хвалили в прошлом сезоне, теперь стала проблемой.
Комментарий о желании «играть больше в футбол» после победы над «Брентфордом», сделанный тег Хагом, когда он объяснял решение заменить Каземиро в перерыве, не получил одобрения в раздевалке.
Другие удивились решению тег Хага исключить Рафаэля Варана из стартового состава на дерби с «Ман Сити» (0:3), выбрав вместо него Джонни Эванса.
Что касается ситуации с отстранением Джейдона Санчо, некоторые в раздевалке считают, что тренер также мог бы поступить иначе.
Источник отмечает, что тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками «Манчестер Юнайтед», часто упоминается недостаток харизмы у тренера.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- Алло, Маркус, как у вас сегодня сегодня с верой в тренера?
- Привет, Джон, да как-то ни то ни сё, вроде да, а вроде нет.
- Ни слова больше, хорошей игры!
The Athletic не Сан и не Дэйли Миррор, они в инсайдах лажают редко и в принципе фигню не публикуют. Ошибаться могут, понятное дело, но не придумывают.
Вчера Варан и Санчо, 120 миллионов ##### (нафиг) просто не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Санчо не поставил на игровой, хотя Санчо на две головы лучше Антони и готов. Санчо вообще не хотел выходить играть.
Перед матчем давай целовать меня, обнимать, ##### (блин), «мой капитан» ##### (нафиг), там чмокать начал меня ##### (блин) при всех, все смеются ##### (нафиг), ему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## (лгун). «Выполнили план на игру», ##### (нафиг), «сделали все возможное, невозможное», а мы наигрывали вообще другое, ##### (блин). А играли вчера в бей-беги ##### (нафиг). И тот же Антони, которого он любит, которого он зализывает, его же и подставил.
Утром Глейзер мне позвонил, написал: «Как дела? Что происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он мне написал, говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся, то, се ##### (блин)». Ну мы ему все и сказали, то, что нас не устраивает тренер, что они привели другого [тренера] Зинедина [Зидан], и Арнольд себе уже соломку стелет, понимает, что тен Хага ###### (выгонят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер»
Багаж закончился, CR7 нет, голландец выкурил косяк и вылетел уже в 1/8.
Проста шедевр!!