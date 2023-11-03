Некоторые игроки «МЮ» теряют веру в тен Хага, упоминается недостаток харизмы. Тренер не в близких отношениях со многими футболистами (The Athletic)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

У Эрика тен Хага есть проблемы в отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, некоторые футболисты начинают терять веру в тренера. Интенсивность тен Хага, которую хвалили в прошлом сезоне, теперь стала проблемой.

Комментарий о желании «играть больше в футбол» после победы над «Брентфордом», сделанный тег Хагом, когда он объяснял решение заменить Каземиро в перерыве, не получил одобрения в раздевалке.

Другие удивились решению тег Хага исключить Рафаэля Варана из стартового состава на дерби с «Ман Сити» (0:3), выбрав вместо него Джонни Эванса.

Что касается ситуации с отстранением Джейдона Санчо, некоторые в раздевалке считают, что тренер также мог бы поступить иначе. 

Источник отмечает, что тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками «Манчестер Юнайтед», часто упоминается недостаток харизмы у тренера. 

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37 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Обожаю такие новости.
- Алло, Маркус, как у вас сегодня сегодня с верой в тренера?
- Привет, Джон, да как-то ни то ни сё, вроде да, а вроде нет.
- Ни слова больше, хорошей игры!
+46
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+41
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Люблю Марго Робби
Короче сливают Хага, смело можно ставить ж@пу гуруфутбола на то что матч с Фулхемом последний для голландца у руля МЮ
+41
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FNT
Ответ Очки Дани Алвеса
Обожаю такие новости. - Алло, Маркус, как у вас сегодня сегодня с верой в тренера? - Привет, Джон, да как-то ни то ни сё, вроде да, а вроде нет. - Ни слова больше, хорошей игры!
То, что прямой вопрос не задается, а футболист в доверительном общении с журналистом вполне может говорить вещи "Да в него вообще половина раздевалки не верит, мне Х сказал, что это худший тренер в его карьере, Y говорит всей команде, что ждет увольнения, а Z просто уже отключается во время установок" вы не рассматриваете?

The Athletic не Сан и не Дэйли Миррор, они в инсайдах лажают редко и в принципе фигню не публикуют. Ошибаться могут, понятное дело, но не придумывают.
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S100 Winner
Ответ Tazemyrat Tolayew
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То есть старый Рон уже виноват даже в том, что его бывшие клубы деградируют без кучи его спасительных голов и принесённых им очков в чемпионате и ЛЧ? )) У его хейтеров уже маразм
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charly001
За 2 дня наверное уже 10 бессмысленная новость о Тен Хааге , что кто то кем то недоволен
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everythingiknow00
Ответ wshnmn
Комментарий удален модератором
Рюкзак климова
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Антон Орехов
Ответ Люблю Марго Робби
Короче сливают Хага, смело можно ставить ж@пу гуруфутбола на то что матч с Фулхемом последний для голландца у руля МЮ
Он её на класико ставил поэтому и не появляется 🤣
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wshnmn
Да он просто не готов был тренировать звезд, у него нет авторитета. Одного из лучших футболистов МЮ в истории усадил на лавку и в итоге слил. Это тебе не молодежь в Аяксе гонять.
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Eduard Rastryopin
Ответ Люблю Марго Робби
Короче сливают Хага, смело можно ставить ж@пу гуруфутбола на то что матч с Фулхемом последний для голландца у руля МЮ
Лучше чем сам Тен Хаг,со сливанием Тен Хага,никто не справится.
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Eridan
Сливают тренера, короче!
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Waititi
Ответ Eridan
Сливают тренера, короче!
Если сливают то не просто так, тренер должен быть жестким, но не бараном. Поэтому топ клубы должны тренировать топ тренер. Тот же Поттер к примеру.
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Грозовая Тень
Ну че ##### (блин), вчера ##### (нафиг) сыграли в ##### (фигню), вату покатали. Тренер мудак ##### (нафиг), заруба ###### (ужас) такая ##### (нафиг), по ходу, у тренера. Санчо не хочет играть, Варан не хочет играть.

Вчера Варан и Санчо, 120 миллионов ##### (нафиг) просто не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Санчо не поставил на игровой, хотя Санчо на две головы лучше Антони и готов. Санчо вообще не хотел выходить играть.

Перед матчем давай целовать меня, обнимать, ##### (блин), «мой капитан» ##### (нафиг), там чмокать начал меня ##### (блин) при всех, все смеются ##### (нафиг), ему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## (лгун). «Выполнили план на игру», ##### (нафиг), «сделали все возможное, невозможное», а мы наигрывали вообще другое, ##### (блин). А играли вчера в бей-беги ##### (нафиг). И тот же Антони, которого он любит, которого он зализывает, его же и подставил.

Утром Глейзер мне позвонил, написал: «Как дела? Что происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он мне написал, говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся, то, се ##### (блин)». Ну мы ему все и сказали, то, что нас не устраивает тренер, что они привели другого [тренера] Зинедина [Зидан], и Арнольд себе уже соломку стелет, понимает, что тен Хага ###### (выгонят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер»
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ман сити фейк
Ответ Dinarxxx
да этим игрокам ни один тренер не угодит. потому что они бездарные. надеюсь будут чистить состав начиная с депутата
То же самое говорили когда уволили Моуриньо. Но с тех пор 90% игроков покинули команду.
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Demyan Grachev
ВЕЧНЫЙ ЦИРК
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Konstantin Meerov
Надо слить дачникам крупно и голландца отправят за тюльпанами
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jem777
До конца сезона наверное выгонят Тен Хага.)
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Ya Tolik
Сколько тренеру осталось? Месяц?
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How Hugging
Какая харизма там просто харя в нее плюнуть хочется
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Pavelaznaurov
Масло масляное—— сколько можно мусолить эту чушь!!!! В любом коллективе кто то добросовестно работает,кто то недоволен….
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Pasha Giggz
О нет...эти проблемы в отношениях уже и до футбола докатились))
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vaspup
Скорей бы Сульшера вернули.
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учись упорно
А в кого верят эти замечательные футболисты? Может пора начать защитникам обороняться, а нападающим забивать?
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1skandeR
И кто эти некоторые? Депутат, холодильник, витька и нытик с кислымордым? Или спиннер, мясник и холанд с алика)
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larissa
Ответ Konstantin Meerov
этого черта слил заслуженно и клуб финишировал третьим и взял кубок.
Взяк Кубок Лиги на багаже Сульшера.
Багаж закончился, CR7 нет, голландец выкурил косяк и вылетел уже в 1/8.
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Я Гражданин Мира
Тренер не в близких отношениях со многими футболистами!!!
Проста шедевр!!
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