Некоторые игроки «МЮ» теряют веру в тен Хага, упоминается недостаток харизмы. Тренер не в близких отношениях со многими футболистами (The Athletic)

У Эрика тен Хага есть проблемы в отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, некоторые футболисты начинают терять веру в тренера. Интенсивность тен Хага, которую хвалили в прошлом сезоне, теперь стала проблемой.

Комментарий о желании «играть больше в футбол» после победы над «Брентфордом», сделанный тег , когда он объяснял решение заменить в перерыве, не получил одобрения в раздевалке.

Другие удивились решению тег Хага исключить из стартового состава на дерби с «Ман Сити» (0:3), выбрав вместо него Джонни Эванса.

Что касается ситуации с отстранением , некоторые в раздевалке считают, что тренер также мог бы поступить иначе.

Источник отмечает, что тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками « », часто упоминается недостаток харизмы у тренера.

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