Коул об Антони: «Он индивидуалист, недостаточно забивает и создает – глядя на него, думаешь: «А что ты даешь?» На него потратили чертовски много»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Расмус Хейлунд Футбол

Энди Коул раскритиковал игру Антони за «Манчестер Юнайтед».

«Он бы совершенно взбесил меня [как центрфорварда]. Он индивидуалист, и все мы знаем, что он левоногий и не пойдет направо. Так что, будучи центрфорвардом и совершая рывок к ближней штанге, ты знаешь, что ничего не получишь.

Я обращаю на это внимание: он не забивает достаточно голов и не создает достаточно моментов для своих товарищей по команде. Ты смотришь на него и думаешь: «А что ты даешь?». На него потратили чертовски много, тренер поддержал его. Видимо, ему было действительно тяжело.

Я бы посмотрел на «Ман Юнайтед» и подумал, выиграю ли что-то. Играя в команде, которая не создает много моментов, будучи форвардом, ты чешешь затылок, думая, когда представится следующий шанс. Со временем, если Хейлунд продолжит играть с Антони, он даст ему это понять», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

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3 комментария

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mantihor_e
Зато он на мяче крутится недурно, мало что ли?
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vincere
Уф, зато Антони боец. С Ман Сити как он махался, как брыкался! Характер, однако!
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
как что он даёт? ББПЕ в отсутствии Гринвуда
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